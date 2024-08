Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2024

¿Cómo llega Alianza Lima?

Si bien los ‘íntimos’ marchan líderes junto a ADT y Melgar, no han dejado buenas sensaciones en sus últimos dos cotejos. Primero, cayeron 2-1 ante Universitario en el clásico del fútbol peruano. Segundo, superaron por la mínima diferencia al colero Unión Comercio en condición de local.

La derrota ante la ‘U’ les costó la salida de su entrenador Alejandro Restrepo , provocando que Diego Ortiz asuma como interino. Pero, como era de esperarse, el rendimiento no cambió de un día para otro. El ‘equipo del pueblo’ ganó al ‘poderoso de Alto Mayo’ de manera ajustada, es más un autogol le dio el triunfo.

Al problema que no anda bien de cara a portería contraria, se le suma una baja de último momento. El volante Catriel Cabellos, uno de las piezas inamovibles de los ‘victorianos’ en lo que va de la temporada, no viajó con la delegación, debido a que sufrió una molestia física. Adrián Arregui volverá la once titular en su lugar.