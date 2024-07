Pablo Bengoechea no fue contactado por Alianza Lima para reemplazar a Alejandro Restrepo

Pablo Bengoechea no fue contactado por Alianza Lima tras salida de Alejandro Restrepo - Créditos: Andina

En las últimas horas, se habló mucho sobre la posibilidad de que el técnico Pablo Bengoechea vuelva a Alianza Lima tras la accidentada salida de Alejandro Restrepo. Sin embargo, Infobae Perú confirmó que no existió, hasta el martes 30 de julio, ningún llamado por parte de la institución ‘blanquiazul’.

En conversación con el entorno cercano del estratega uruguayo, se pudo conocer que no ha habido comunicación alguna entre las partes e incluso la noticia habría llegado a ellos a través de redes sociales. Si bien se habló de una primera reunión, esta no se ha dado por el momento, por lo que aún su nombre no suena en La Victoria.

Recordemos que el experimentado técnico estuvo al mando del cuadro ‘íntimo’ hasta en tres temporadas. Esto se dio durante los años 2017, 2018 y 2019. A esto se le suma que logró salir campeón junto al equipo del pueblo en 2017 y subcampeón en las otras dos campañas, además en su último año fue reconocido como el mejor entrenador de la Primera División.

Cabe resaltar que, el DT de 59 años tiene una respetada y larga trayectoria, incluso se le recuerda por haber dirigido clubes como River Plate y Peñarol del Uruguay. Asimismo, tuvo la oportunidad de tomar las riendas de la selección peruana en 2014 por un breve periodo.

¿Qué se sabe de Cristian Díaz?

Una gran polémica se vive en la interna de Alianza Lima luego de que Bruno Marioni llegara a un acuerdo con el entrenador Cristian Díaz, quien junto a su comando técnico, se desvinculó de su antiguo club para poder llegar a la capital y sumarse a los entrenamientos del equipo ‘victoriano’.

Ahora, las negociaciones se han visto en la necesidad de frenarse debido a que la directiva estaría partida. No obstante, el argentino ha dejado claro que tiene un vínculo con Alianza y se encuentra a la espera de que le envíen los pasajes.

“Yo tengo un vínculo con Alianza a partir del vínculo rubricado vía mail, envié toda la documentación como se me pidió y estoy a expensa de los pasajes. Hoy veía que un periodista importante dijo que solo son conversaciones de whatsapp, yo le diría que mejor no entre en eso, porque puede perder credibilidad su palabra porque eso no es real”, expresó.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Está la firma de ambos (Marioni), se me pedía que devuelva el documento firmado y eso se convierte en contrato. Independientemente de los nombres, es la persona con la contacté, entiendo que la encargada de fútbol. Solamente hablé con la persona encargada de fútbol, que entiendo es el conducto regular que siguen los clubes organizados, como entiendo es Alianza”.

“Yo estoy en Buenos Aires con las maletas preparadas esperando que me envíen los pasajes y estando atento a todo lo que tiene que ver con el equipo a la distancia”, finalizó.

Cristian Díaz lanzó firme advertencia a Alianza Lima. Crédito: Getty Images

Alianza Lima no aceptó renuncia de Bruno Marioni

Días atrás, Bruno Marioni presentó su renuncia a Alianza Lima luego de que la dirigencia del club no aceptara la llegada de Cristian Díaz. Sin embargo, el club no aceptó su decisión y por ello volverá a recaer en él la misión de encontrar lo antes posible un nuevo director técnico. Esto siempre y cuando lo de Díaz no llegue a buen puerto.