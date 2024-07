Dónde ver Alianza Lima vs Unión Comercio HOY: canal tv online del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Alianza Lima vs Unión Comercio: canal de TV para ver el partido. Crédito: Composición Infobae

Alianza Lima quiere voltear rápidamente la página, luego de su caída en el último clásico ante Universitario de Deportes y hoy, martes 30 de julio se medirá contra nada menos que Unión Comercio. El elenco ‘íntimo’ intentará volver a la senda triunfal en la Liga 1 2024, venciendo al colero de la tabla acumulada. En esta nota, te brindamos todos los detalles sobre la transmisión del enfrentamiento.

En el estadio Monumental de Ate, el cuadro de La Victoria estuvo muy cerca de lograr una importante hazaña por la tercera fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, al adelantarse en el marcador, los ‘blanquiazules’ no supieron cuidar su ventaja y la ‘U’ lo dio vuelta al marcador con dos goles en los minutos finales del tiempo reglamentario.

La derrota por 2‑1 ante su clásico rival representó un duro golpe para Alianza Lima, que había ganado sus dos primeros partidos del campeonato. De hecho, este resultado negativo fue el detonante principal para que Alejandro Restrepo no continúe al mando del equipo. El club victoriano anunció la salida del colombiano un día después del partido con Universitario.

Ahora, sin DT fijo en el banquillo, el conjunto ‘íntimo’ busca revertir esa situación adversa y volver a la senda triunfal en el Torneo Clausura. Su próximo desafío será Unión Comercio, que no la ha pasado nada bien a lo largo del año, pero espera dar el batacazo en el Matute. El equipo selvático llegará más descansado al enfrentamiento, ya que no disputó la tercera jornada del certamen, debido a que el choque contra Atlético Grau tuvo que ser reprogramado (piuranos no pudieron viajar a Tarapoto).

Alianza Lima cayó 2‑1 ante Universitario en el reciente clásico por el Torneo Clausura. Crédito: Liga 1

¿Dónde ver Alianza Lima vs Unión Comercio?

La transmisión oficial del duelo entre Alianza Lima y Unión Comercio por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2024 está a cargo de L1 MAX, canal exclusivo de la Liga 1 2024, donde se emiten todos los partidos del campeonato local, a excepción de los juegos de local de Universitario, Sport Boys y Carlos Mannucci. Asimismo, se puede disfrutar del choque en la plataforma de streaming L1 Play, que tiene un costo de suscripción mensual de S/. 49,90 soles, y que está disponible para cualquier dispositivo móvil.

Asimismo, en Infobae Perú realizaremos la cobertura del duelo que tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva. A través de nuestra página web podrás encontrar el minuto a minuto, goles, incidencias y mejores acontecimientos de la contienda.

Alianza Lima vs Unión Comercio: horario del partido

De acuerdo al fixture de la Liga 1 2024 para esta cuarta fecha del Clausura, el cruce entre Alianza Lima vs Unión Comercio está programado para disputarse este martes 30 de julio a partir de las 19:30 horas de Perú. El equipo de La Victoria retomará la localía e intentará mantener su fortaleza en casa, donde solo ha perdido dos veces en el presente curso.

Alianza Lima y Unión Comercio se enfrentan por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Crédito: Liga 1

Alianza Lima vs Unión Comercio: último cruce

Han pasado cinco meses desde la última vez que Alianza Lima y Unión Comercio se enfrentaron en un duelo oficial. Fue precisamente en la cuarta jornada del Torneo Apertura de la presente campaña, y se vieron las caras en el Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto, donde el conjunto selvático juega de local.

En aquella ocasión, el conjunto de La Victoria logró un triunfo significativo en condición de visitante, al imponerse 3‑1 en el marcador. Los goles de Cecilio Waterman y Hernán Barcos, más el autogol de Carlos Ramírez contribuyeron a la victoria aliancista. Marlon de Jesús fue el autor del único tanto de los locales, que además sufrieron la expulsión de Piero Serra en los minutos finales de la contienda.