Alianza Lima vs Unión Comercio EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Así llega Unión Comercio al partido

Unión Comercio pasa por un momento muy crítico en el campeonato local. El conjunto de la selva se encuentra estancado en el último lugar de la tabla acumulada y no encuentra la forma de salir de esa situación. Sus primeros duelos en el Clausura no terminaron bien: perdió 2-1 ante Los Chankas en condición de local y empató 0-0 con Carlos Mannucci de visita. La tercera fecha debió disputarla contra Atlético Grau, pero el duelo se tuvo que reprogramar porque los ‘albos’ no pudieron viajar a Tarapoto. En ese contexto, llegará al partido contra Alianza Lima con más días de descanso, pero con menos ritmo de competencia.