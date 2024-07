Darío Benedetto contó por primera vez su versión de la pelea con Carlos Zambrano y reveló el papel de Luis Advíncula en el conflicto

Darío Benedetto dio su versión respecto a la pelea que protagonizó con Carlos Zambrano (TyC Sports)

Darío Benedetto decidió rescindir su contrato con Boca Juniors, cerrando así su segundo ciclo con el club ‘xeneize’. Después de su partida, el delantero de 34 años rompió su silencio para abordar algunos de los temas más polémicos de su etapa reciente en el equipo. Uno de los más notorios fue el incidente con el defensa Carlos Zambrano durante el entretiempo de un partido contra Racing Club en agosto de 2022, correspondiente al campeonato argentino.

El altercado, que ocurrió hace dos años y en el que Benedetto le propinó un puñetazo a Zambrano, había sido comentado previamente por el propio defensor en distintas entrevistas. Sin embargo, el ‘Pipa’ había optado por no hablar del tema hasta ahora. Tras desvincularse del equipo ‘azul y oro’, el atacante decidió compartir su versión de lo sucedido por primera vez.

A lo largo de dos años, el tema generó muchas especulaciones y versiones encontradas, pero Benedetto se mantuvo al margen. Esta revelación marca un nuevo capítulo en su carrera tras su salida definitiva de Boca Juniors, equipo con el que tuvo momentos destacados y episodios controversiales.

“Fue una discusión de partido normal que llegó a mayores. Lo bueno fue que terminamos bien con Carlos, terminamos hablando, aclarando todo y terminó ahí en el vestuario”, declaró a TyC Sports.

Según Morena Beltrán, esto ocurrió por un cruce con Darío Benedetto en los vestuarios. (Video: ESPN).

Benedetto también contó que Luis Advíncula intentó meterse en la pelea para defender a su compatriota. Pese a ello, guarda la mejor relación con el ‘Rayo’, a quien incluso le mandó saludos: “Advíncula también se quería meter en el quilombo (risas), le mando un abrazo”, expresó.

El formado en divisiones menores de Arsenal de Sarandí expresó que nunca se sintió uno de los líderes de Boca Juniors, pero que sí tomaba algunas acciones, ya que era consiente de ser uno de los referentes del plantel:

“Yo nunca me creí líder de Boca. Los líderes eran Marcos (Rojo), ‘Chiquito’ (Romero), ahora está ‘Edi’ (Cavani). Para ser líder tienes que tener un montón de cosas, no solamente el apellido. Yo nunca me creí el líder de Boca, sí me creía un referente que acompañaba a los líderes”, añadió.

Así quedó el rostro de Carlos Zambrano tras su pelea con Darío Benedetto

La versión de Carlos Zambrano

Carlos Zambrano, en una entrevista en el programa ‘Enfocados’, contó su versión de la pelea con Darío Benedetto. A diferencia de lo relatado por el ‘Pipa’, para el defensor los problemas no se quedaron solo en el vestuario, debido a que por varios días esperó la ocasión de continuar con la pelea en el entrenamiento:

“Él estaba adelante mío, tirando m... Yo le decía: ‘Deja de decir huev.. , siempre la misma m... contigo. Si vas a decir algo, dilo en el camerino. No adelante de la gente, donde todas las cámaras te están viendo’. Siempre le tira m... a la defensa. En el túnel inflable, él seguía hablando huev... y yo atrás refutándole todo. Ya estaba todo caliente, nos hablábamos con palabras muy altas. Y ahí volteó y me dio uno de arranque. Yo quiero reaccionar, uno se va para adelante directo, pero los compañeros se metieron a separar. En el camerino, el profesor estaba hablando y dando la charla y yo solo lo miraba a él. Pero teníamos que salir al campo nuevamente y eso no se iba a quedar así. Yo pensaba que iba a llegar el momento para darle la ‘sin razón’. Pero nunca llegó. En el entrenamiento él era más cordial conmigo. Estaba esperando el momento, pero no me presionaba. Quedó ahí, son cosas del fútbol que no deberían darse”.

Además, señaló que su golpe fue a traición, porque llegó de improviso, cuando no estaba preparado para una pelea a golpes, y recordó que el propio Benedetto le pidió disculpas entre lágrimas:

“Si me pegas, yo voy para adelante. No tengo problema. Pero fue a traición. Se equivocó, lo reconoció en su momento, pero yo me quedé con la espina. Esa huevada se resuelve ahí calentito, yo quería resolverlo ahí. Pero entró al camerino y me pidió disculpas llorando”