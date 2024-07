Jorge Fossati, convencido del crecimiento de la selección peruana pese al fracaso en Copa América 2024: “Vi un equipo cada vez más firme y fuerte”

Jorge Fossati aseguró que Perú está en un crecimiento firme pese al avergonzante papel en Copa América 2024. - Crédito: FPF

Jorge Fossati ha aparecido. El ‘Flaco’ hizo acto de presencia en suelo nacional por primera vez desde el descalabro en la Copa América 2024. Rodeado de un muy buen contingente de periodistas, en el auditorio del Hotel Hyatt Centric, respondió a cada una de las interrogantes planteadas. Desde luego que la primera pregunta estuvo relacionada con el balance de la actuación en el campeonato CONMEBOL, donde se cerró una participación vergonzosa como colero, sin sumar victorias y sin registrar goles.

“Hoy el análisis es el mismo que he venido diciendo post-partidos reforzado. Totalmente ratificado lo que he venido diciendo. Con respecto directamente a lo que fueron los partidos de la Copa y a mi análisis, otro aspecto que me hace ratificar no solamente es haber visto nuestros partidos, sino también viendo el desarrollo de la Copa América en sus facetas posteriores, especialmente el desempeño de los que tuvimos como rivales en el grupo y que continuaron en la Copa”, partió diciendo.

“Lo digo desde la observación de cómo se manejo el equipo, el funcionamiento colectivo, rendimientos individuales. Yo vi a Perú cada vez más firme, más fuerte, muy competitivo y esto no solamente pasa por observación, sino también porque los números de los partidos ratifican ese crecimiento. Esto no solamente pasa por observación, sino también porque los números de los partidos ratifican ese crecimiento, ese paso firme con el que venimos y claro está que cuando hablo de números me refiero específicamente a lo que se ve en el partido”, continuó.

“Sabemos y lo hemos hablado en otras oportunidades, que para muchos los números son resultados y esa no es mi observación; no es de hoy, lo he dicho desde que ustedes me conocen. Yo no analizo los partidos desde el resultado, sino por el resultado. Y en ese sentido, estoy hablando de cuántas veces nos llegó tal, cuántas pelotas recuperamos en campo rival -que te dice como y con qué actitud jugó y cómo se comportó el equipo con tal- la cantidad de llegadas, las veces que pudiste desbordar al rival, las veces que el rival pudo hacer algo y todo eso me dan números muy positivos. No voy a cambiar, ese es el camino de análisis del partido para saber dónde estás parado”, subrayó.

