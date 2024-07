Iván Santillán se reinventa en Segunda División luego de sufrir engaño de equipo de Liga 1: “Me dijeron que el técnico argentino no me quería”

Iván Santillán se reinventa en Comerciantes FC de la Segunda División luego de sufrir engaño de club de Liga 1 y las lesiones frustren su carrera en Universitario.

Iván Santillán es un lateral con una pegada envidiable que alcanzó a jugar por Universitario de Deportes y vestir la camiseta de la selección peruana. Sin embargo, las lesiones frustraron el crecimiento de su carrera deportiva. Ahora, busca su renacer en Comerciantes FC de la Liga 2.

Infobae Perú se contactó con el defensor de 33 años, quien repasó capítulos desconocidos de su trayectoria como futbolista. Desde la histórica campaña con Real Garcilaso en la Copa Libertadores 2013 hasta la vez que Alianza Atlético lo dejó en el aire. Eso y mucho más a continuación.

Iván Santillán busca el ascenso con Comerciantes FC. Su equipo es primero en la Liga 2.

Sus inicios en el fútbol

- ¿Cuáles fueron tus inicios en el fútbol?

Nací en Talara, pero me fui a vivir a Lima y se dio la oportunidad de hacer una prueba en Bolognesi, ahí es donde me ven y me mandan a Tacna para el primer equipo.

- ¿A los cuántos años llegaste a Bolognesi?

A los 17 años.

- ¿Jugabas en un club previamente o no tuviste una formación futbolística desde pequeño?

No, siempre estuve jugando en mi barrio, nunca había jugado fútbol 11, no tuve un equipo ni me formé en divisiones menores. Recién, cuando estaba en quinto de secundaria, se me dio la oportunidad de probarme en Bolognesi por un amigo de mi mamá, llegué a la categoría 90 y ahí comenzó todo. Después de unos meses me mandaron a Tacna.

La histórica campaña con Real Garcilaso y la oferta de Alianza

- En ‘bolo’ pasaste 3 temporadas, pero en Real Garcilaso sobresaliste. ¿Cómo llegas al club cusqueño?

Antes el fútbol no era televisado, era un poco complicado que los equipos te puedan ver, el profesor ‘Petróleo’ García, que estaba en Cobresol, me pudo ver y se contactó conmigo para poder llegar a Real Garcilaso.

- Precisamente, con ‘Petróleo’ al mando, logran llegar a cuartos de final en 2013, convirtiéndose en el último club peruano en conseguirlo....

Fue una campaña histórica para el club, para el fútbol peruano, un equipo peruano no llegaba a esas instancias y hasta ahora un equipo no ha podido. Es un momento muy bonito, eso nunca se va a olvidar.

- Un club peruano no lo volvió a hacer. ¿Cuál fue la clave para esa gran campaña de Garcilaso?

La clave, aparte de que teníamos un buen plantel, fue obedecer al profe. Él quería que supiéramos jugar de visita y en Cusco hacernos fuertes. En esa campaña ganamos dos partidos de visitas, eso es difícil actualmente para los equipos peruanos. Ese año a Real Garcilaso le salía todo.

- ¿Qué podrías opinar sobre las personas que dicen que sacaron ventaja en la altura de Cusco?

Siempre se habla de eso, pero nosotros terminamos clasificando porque ganamos a Cerro Porteño en Paraguay y Tolima en Colombia. Esos partidos eran muy complicados y el equipo los supo ganar. Ahí no había altura, ni nada, esos triunfos son meritorios.

- El profe ‘Petróleo’ García también fue importante en esa campaña, ¿qué recuerdos de él?

Se portó muy bien conmigo, pudimos llegar dos veces consecutivas a la final del campeonato, contra Cristal y Universitario, lastimosamente las perdimos. También pudo llevar a Garcilaso a Copa Libertadores, eso es muy complicado.

Iván Santillán hizo historia con Real Garcilaso, ahora Cusco FC, al clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores 2013.

- Como mencionas, se quedaron muy cerca de obtener el título nacional en dos oportunidades. Ahora, 10 años después, ¿qué pasa por tu cabeza al recordarlo?

Duele porque nadie se acuerda del segundo lugar, nadie se acuerda de las campañas de Garcilaso en 2012 y 2013, donde en Cusco nunca perdimos y también nos hicimos fuertes de visita. No sé si en las finales gana el que mejor juega, ante Cristal sí nos superaron, pero ante la ‘U’ perdimos en penales en Huancayo. Fueron dos grandes campañas pero nos quedamos con las manos vacías.

- Las buenas campañas de Garcilaso fueron sostenidas por los rendimientos individuales. Te fue bien en lo personal; por ese motivo, Alianza Lima te quiso fichar. ¿Por qué no terminaste yendo a La Victoria?

Se dio la posibilidad en 2013 de ir a Alianza. Universitario también me quería en ese momento. Pero tenía contrato con Real Garcilaso un año más, el club no te dejaba salir, era muy complicado, así que me terminé quedando.

- ¿Te afectó?

Me quedé con esa espinita de ir a un equipo grande con esa edad, cuando tenía 22 o 23 años, me hubiera gustado, pero el destino no lo quiso así, me tuve que quedar en Garcilaso muchos años más.

Medio año sin cobrar en México

- ¿En 2018 se podría decir que tuviste una revancha al emigrar a México?

Estuve hasta el 2018 en Real Garcilaso, en todos esos años, tuve ofertas de equipos de Lima, pero me terminé quedando hasta que en el 2018 me salió una oferta para irme al fútbol mexicano.

- No te fue como esperabas en los Tiburones Rojos...

Justo cuando llegué el club pasó unos temas complicados de pago, no nos cumplieron 6 o 7 meses, por ese tema, se complicaba, la liga y el campeonato era muy competitivo y estos temas afectaban la parte deportiva. Tuve que regresarme a Perú.

- Dejando de lado el tema futbolístico, ¿cómo valoras esa experiencia?

Al principio sí me costó, no estás en tu país, la comida, la gente, todo cambia. Poco a poco me fui adaptando, aparte del fútbol, fue una experiencia única, la pasé bien por ese lado.

Las lesiones le impidieron brillar en Universitario

- Pese a que no tuviste regularidad en México, regresas a Perú y fichas por Universitario. ¿Cómo se da ese fichaje?

Cuando estaba en México, me llamaron de Universitario que querían contar conmigo para el 2020, decidí salir de México y venir a un equipo como la ‘U’.

- ¿Te identificabas con Universitario?

Siempre quise llegar a Universitario, llegar a un club así, de esa magnitud, con tanta hinchada, gracias a Dios pude estar tres años en el club.

- ¿Cuál es tu balance de tu paso por Ate?

En 2020 me fue de lo mejor, llegamos a la final contra Cristal. En 2021 cuando me lesiono, pierdo continuidad. Creo que si no hubiera pasado eso, hubiera seguido en Universitario hasta ahora, pienso que estaba haciendo las cosas bien, estaba haciendo goles, hasta que me lesioné y tuve una para muy larga. En 2022, pude jugar muchos partidos en el club. Si no hubiera tenido esa para, tranquilamente hubiera podido seguir en Universitario.

Iván Santillán disputó 50 partidos con la camiseta de la 'U', en los cuales anotó 4 goles.

-¿Qué lesión en específico?

Meniscos, justo una semana antes que comience el torneo 2021, tuve una lesión en el menisco, que se complicó por temas, que me hicieron parar más de lo debido, gracias a Dios eso ya pasó, pero sí me quitó muchas cosas, seguir en un club grande, estar en la selección, esa para sabía que me iba a costar.

- ¿Cómo afrontaste esas lesiones desde lo mental?

El fútbol es así, en un momento puedes estar bien y en otro te puedes lesionar, ahí debes estar fuerte de la cabeza, porque cuando tú no juegas, estás lesionado, nadie te ve, nadie te llama, ningún periodista o amigo te llama, los únicos que están contigo es la familia, juega mucho lo mental.

- ¿Te gustaría regresar a la ‘U’?

El año pasado tenía contrato con Universitario y lo rescindí para fichar por Cienciano. De repente, me hubiera quedado y podría jugar con el profesor Fossati. ¿Si me veo en un futuro en Universitario? Muy complicado, porque para eso debo de que tener ritmo de competencia y hacer una buena campaña.

Su paso breve por Videna

- A lo largo de tu carrera, también tuviste la oportunidad de vestir la camiseta de la selección peruana...

Estuve convocado con el profe Pablo (Bengoechea), cuando jugamos dos partidos amistosos con Paraguay, muy lindos recuerdos, pero siempre me quedó la espinita de volver, de tener una revancha, años pasados hice buenos torneos, estaba en un buen nivel, pero el profe elige a quiénes convoca, eso se respeta.

- Años después, cuando estabas en la ‘U’, se voceaba tu convocatoria. ¿Qué pasó?

Siempre se hablaba cuando estaba en Universitario que iba a ser convocado porque estaba jugando bien, estábamos en primer lugar, pero solo quedó en eso, porque nunca pude estar con el profe Gareca, nunca dejé de soñar con algún día estar.

- ¿No hubo un contacto directo o la Federación no preguntó en Universitario?

Siempre decían en el club que me estaban viendo, que me seguía el profe, solo quedó en rumores y muchos periodistas pedían mi convocatoria.

Iván Santillán vistió la camiseta de Perú en amistosos ante Paraguay durante la era Pablo Bengoechea.

Denuncia contra Alianza Atlético y su presente en Comerciantes FC

- ¿Cómo llegas a Comerciantes FC? ¿Fue difícil tomar la decisión de pasar de Liga 1 a Liga 2?

Saliendo de Cienciano, tenía la oportunidad de ir a varios equipos de Liga 1, supuestamente iba a ir a Alianza Atlético con un contrato, pero después el presidente del club me llamó pasando tres semanas diciéndome que no se iba a dar. Me dejó en el aire, me descuadró, me agarró frío. Ahora salen muchas cosas que el jugador se quiere ir del club, el equipo se incomoda, pero no dicen nada cuando los clubes lo hacen, solo se dicen cuando el jugador no respeta un contrato. Eso me pasó.

- ¿Qué te dijo el presidente Lánder Aleman?

Supuestamente ya estaba en el club, solo faltaba la firma de él, me dijo que me daba su palabra, que antes que inicie la pretemporada lo iba a firmar, pero me llamó y me dijo que ya no iba en el club porque el entrenador argentino no me quería, yo le dije que las cosas no son así, entonces me hizo perder oportunidades de ir a un club de Liga 1, que había rechazado porque supuestamente estaba en Alianza Atlético.

Me quedé en el aire, nunca salí a hablar del tema, ahora veo que jugadores se van de su club y dicen que abandona, pero cuando pasa al revés ellos no piensan en esa situación, no se ponen a pensar que el jugador tiene familia, como si yo hubiera sido un jugador que recién iniciaba, yo tenía mi nombre bien ganado como para que me haga eso.

Iván Santillán acusó a Lander Alemán, presidente de Alianza Atlético, de no cumplir su palabra y dejarlo en el aire en 2024.

- Cuando hablas de jugadores que se quieren ir de sus clubes es inevitable por preguntarte por el caso Paolo Guerrero...

Sí u otros jugadores que han renunciado a su club y ahora están en otros equipos. Escucho que salen hablar de ese tema, que el jugador debe respetar su contrato, pero cuando es al revés nadie dice nada, esas cosas deberían manejarse mejor.

- Pasando a lo bonito del fútbol, ahora te encuentras en Comerciantes FC y son líderes en su grupo de la Liga 2, ¿cuál es el objetivo?

Pensamos lo mismo de ascender con el club, esto es paso a paso, vamos primeros en nuestro grupo, con los pies bien en la tierra porque no hemos ganado nada, ahora esperar la fase 2, siempre he dicho que trabajando, se logran los objetivos, trataremos que la gente de Iquitos tenga fútbol profesional.