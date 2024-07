Fabián Bustos y su fastidio por la expulsión de Horacio Calcaterra: “Qué casualidad que antes del clásico nos expulsen a uno”

Fabián Bustos reclamó la expulsión de Horacio Calcaterra, en Piura. - Crédito: Difusión

Fabián Bustos ha mostrado su completa disconformidad por la expulsión de Horacio Calcaterra sobre el final del empate a uno entre Universitario de Deportes y Atlético Grau. El técnico de la ‘U’ ha quedado contrariado por la decisión arbitral suscitada en el estadio Campeones del 36, en Piura.

“Qué casualidad que antes del clásico no expulsen a uno”, dijo con cierta ironía en la conferencia de prensa acompañado de Rodrigo Ureña, a quien empleó como ejemplo para recordar una situación parecida a la que están viviendo a días de medirse contra Alianza Lima, por la 3era fecha del Torneo Clausura 2024.

Fabián Bustos, entrenador de Universitario en el periodo 2024. - Crédito: Liga 1

“Ya sucedió en el anterior partido con la roja a Rodrigo”, comentó Bustos al tiempo que intentó dar una explicación para la acción controversial cometida por Horacio: “Acá se ve una clara que Calcaterra rechaza a 30 centímetros […] tendría que sacarse la pierna para no chocar”.

Aseguró, además, que “anoche en un partido importante un jugador levanta la pierna a la altura del pecho del rival y no toca la pelota. Termina raspando desde la tetilla a la cintura del rival. Sacaron amarilla”.

Claramente el ejemplo al que recurrió Fabián fue la acción de Carlos Zambrano contra el argentino Eric Tovo, correspondiente al cruce entre Alianza Lima y Alianza Atlético, en Matute. Aquella infracción despertó total indignación entre los visitantes, pero se resolvió con una amonestación que no dejó conforme al deportista agraviado.

'Calca' se marchó a los vestuarios por una dura infracción, a poco de concluir el partido en el Campeones del 36. | VIDEO: L1 MAX

“Presión de los medios”

Una vez que culminó sus descargos en la rueda de prensa, Fabián Bustos abordó mucho más del tema en contacto con algunos periodistas. Desde su perspectiva, el arbitraje se deja influenciar por una presión general.

“Lo que pasa es que hay tanta presión de los medios, de los hinchas -no se enojen ustedes-, de toda la gente, que hay tanta presión hacia los árbitros que se terminan condicionando. Para mí, hay jugadas para revisar”, acotó en Fútbol en América.

“Hubo dos penales para mí. El ‘Oreja’ nunca protesta. Hay una carga por la espalda donde Guarderas da un golpe abajo. Yo me quedo tranquilo si lo revisan, no tengo nada contra el ‘profe’, porque seguramente tiene que decir rápido, pero si hay una jugada anda a revisar. Horacio toca la pelota hoy, anoche el jugador no tocó. Ojo, no es contra nadie en especial, es aprender para que mejoremos todos”, concluyó.

Fabián Bustos, arquitecto del Apertura 2024 con Universitario. - Crédito: Getty Images

Bustos, arquitecto de la U

Fabián llegó a inicios del 2024 en reemplazo de Jorge Fossati por su marcha a la selección peruana. En cuestión de tiempo récord, le agarró el buen pulso a los ‘cremas’ concatenando una serie de resultados importantes haciendo, además, del estadio Monumental un fortín inexpugnable.

Su muy buena labor se vio reflejada en la consecución del Torneo Apertura 2024, el primer paso para asomarse a un posible bicampeonato en el año del centenario institucional: “Pasaron muchas cosas a lo largo del semestre, éramos merecedores, le hemos ganado a los mejores equipos del país, hemos sacado diferencias. El equipo a pesar de muchas cosas que se dijeron siempre fue positivo, hemos ganado 12 de 17 partidos, es una locura el porcentaje de puntos”.