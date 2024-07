César Vallejo quiere a Christian Cueva para el Torneo Clausura, pero problema que pasó con Alianza Lima se repetiría en Trujillo.

Este fin de semana se reinicia la Liga 1 luego de la para de selecciones por la Copa América de Estados Unidos. En esta ocasión, el Torneo Clausura empezará a disputarse para conocer al próximo ganador del campeonato nacional. Uno de los que pretende dar el golpe es César Vallejo, que a pesar de que no empezó de la mejor manera, ha podido mejorar y apunta a llegar a lo más alto. En ese sentido, el club ‘poeta’ pretende reforzar su plantel con Christian Cueva, aunque habría un factor que complicaría la operación y se repetiría al que tuvo en Alianza Lima.

En las últimas horas se conoció del interés de la entidad trujillana en contar con los servicios de ‘Aladino’, que actualmente no tiene equipo y busca uno para seguir con su carrera. La directiva liderada por Richard Acuña quiere repatriar al jugador que ya estuvo en sus filas en el 2012, pero salió por la puerta falsa.

De hecho, la consigna de los altos mandos de la institución del norte del Perú es armar un plantel que compita por el título del certamen doméstico. Las contrataciones de José Carvallo, Josepmir Ballón, Paolo Guerrero, entre otros, daba indicios de las ambiciones, más allá del bajo rendimiento mostrado en el Apertura y la Copa Sudamericana.

Paolo Guerrero es el capitán de César Vallejo y también compañero de Christian Cueva en la selección peruana. - créditos: César Vallejo

La complicación al fichaje de Christian Cueva a César Vallejo

Para que Christian Cueva llegue a César Vallejo no sería una tarea sencilla. A pesar de que la dirección deportiva anhela sumarlo al club, también está la postura del técnico Guillermo Salas y esta es negativa. El mismo ‘Chicho’ fue consultado por la prensa hace unos días acerca de la posibilidad de sumar al menudo volante y aseguró que su plantel estaba completo.

Bajo ese panorama, existiría un conflicto entre la dirigencia y el DT para incorporar al ‘10′ de la selección peruana. Y es que hubo un cruce de declaraciones entre ambos personajes en los últimos meses que viene desde la etapa que coincidieron en Alianza Lima.

¿Cuál fue el entredicho entre Christian Cueva y Guillermo Salas?

Hace un mes, Christian Cueva asistió al programa ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, en el que confesó que Guillermo Salas quiso tenerlo ‘a prueba’ en Alianza Lima y no con un contrato fijo el 2023, teniendo en cuenta los antecedentes negativos del deportista en cuanto a su conducta fuera de las canchas.

“Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de 6 meses. O sea, me estaban probando, yo era un chibolo ¿Y quién pidió eso? Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de 6 meses porque querían probarme a ver cómo me comportaba”, dijo en primera instancia.

Aún así, el mediocampista intentó arreglar la situación con una comida de confraternidad que él mismo organizó, pero no tuvo éxito. En eso, apuntó contra el estratega y otro futbolista por cómo terminó su etapa en el elenco ‘blanquiazul’.

“Había un buen grupo, con algunos compañeros tenía una buena relación y afinidad. Encaré a dos: al entrenador y a un delantero. Hubo situaciones que no me gustaron y que uno lo habló en su momento. Se comportaron mal porque si hubiese venido con la ‘pata’ en alto hubiera sido diferente. Igual les deseo lo mejor”, sostuvo.

Una lesión y problemas extradeportivos provocaron la no renovación de Christian Cueva en Alianza Lima. - créditos: Liga 1

A raíz de esta situación, ahora tocaba escuchar a la otra parte. En esa línea, ‘Chicho’ se mostró sorprendido por las declaraciones de Cueva Bravo, ya que el mismo jugador le pidió ir a César Vallejo unos días antes.

“De Christian me sorprende porque hace una semana me escribió para venir a Trujillo y ahora me sale con esas cosas, pero tranquilo, todo bien. A veces solamente hay decisiones que no depende mucho de uno como persona o entrenador, hay decisiones que hay que respetar, que son institucionales. Antes que cualquier entrenador o jugador, está la institución”, acotó para los medios.

A 'Chicho' le asombró la manera cómo Cueva se refirió a él en su etapa por Alianza Lima. | VIDEO: Latina Deportes