‘Loco’ Vargas pidió a jugadores tener polémica actitud contra Ricardo Gareca en Perú vs Chile por Copa América: “Hay que pasarlo por encima”

El 'Loco' se refirió al reencuentro entre los futbolistas de la selección peruan y el 'Tigre' en partido por Copa América 2024. (Movistar Deportes)

HOY, Perú debutará ante Chile en la Copa América 2024. Quedan pocas horas para que el árbitro pite el inicio del nuevo ‘clásico del Pacífico’, el cual tendrá un factor especial: el reencuentro del técnico Ricardo Gareca- ahora en el banquillo de la ‘roja’- con los jugadores peruanos.

Juan Manuel Vargas, exfutbolista nacional que compartió con el entrenador argentino, calentó el enfrentamiento. El popular ‘Loco’ pidió a los integrantes de la ‘bicolor’ no saludar al ‘Tigre’ en la previa del cotejo válido por la fecha 1 del Grupo A del certamen Conmebol.

“Lo saludo después, después de que le gane, antes no, yo estoy concentrado en lo que tengo que hacer en mi selección y en pasarlo por encima. Después, lo abrazo si quiero, pero antes no. Yo no lo saludaría, sería después, si pierdo no lo saludo, antes no, primero mi selección y después lo que venga”, declaró en entrevista con Movistar Deportes.

El exFiorentina, asimismo, se refirió sobre la ventaja que los futbolistas de la selección peruana podrían sacar al conocer más de 7 años a Gareca. Eso sí, pidió que se dejé atrás la relación con el DT argentino y se enfoque en la era Jorge Fossati.

“Ellos lo conocen bien a Gareca y creo que ya saben cuál es su estrategia, qué piensa, pero todo cambia, todos los partidos son diferentes. Gareca ya estuvo, nos dio la posibilidad de llevarnos a un Mundial, ya está, ya pasó, el tema Gareca hay que dejarlo ahí, ahora pensar en el tema Fossati, pensar en la selección, pasar por encima al profe (Gareca) y ganarle”, complementó.

'Loco' Vargas pidió a los jugadores de la selección peruana no saludar a Ricardo Gareca en el duelo ante Chile por Copa América 2024 - Créditos: Getty Images.

“Los jugadores de Chile no son monstruos”

‘Loco’ Vargas sabe lo que es vivir el ‘clásico del Pacífico’, lo hizo en ocho oportunidades e incluso venció a los chilenos. En esa línea, el exlateral reveló cómo los jugadores peruanos deben afrontar este compromiso en el AT&T Stadium.

“Con hue…, con muchas ganas, con amor, con todo, hay que meter todo, no hay que guardarnos nada, hay que ir paso a paso, empezar bien con el pie derecho”, declaró.

Juan Manuel señaló que “Chile tiene jugadores que son importantes, pero no son unos monstruos. En su época dorada, los jugadores eran completos, pero ahora es otro recambio. Los experimentados Alexis Sánchez, Claudio Bravo, los he enfrentado en Italia, pero no son unos monstruos”.

Juan Manuel se refirió a las veces que se midió con la 'roja' vistiendo la camiseta de Perú. (Movistar Deportes)