El día que Perú bailó a Chile y clasificó a la final de la Copa América: goleada, panenka frustrada y euforia total en Porto Alegre

La última vez que Perú y Chile se enfrentaron en la Copa América terminó en goleada de la 'bicolor'. Crédito: AFP

Era un miércoles por la noche, el 3 de julio del 2019, y en cada rincón del Perú se celebró al unísono una de las gestas más importantes de su historia futbolística. El júbilo se extendió por todo el país. Y no es para menos. Después de 44 años, la selección nacional alcanzó una final de Copa América y el logro tomó mayor relevancia por el rival que tuvo al frente en la consecución: Chile. Absolutamente nada pudo evitar que ese ‘clásico del Pacífico’ se pintara de blanco y rojo. La huella quedó impregnada con los colores patrios. Pero ya ha pasado buen tiempo y ahora se jugará la tan esperada revancha.

Con Ricardo Gareca al frente, la ‘bicolor’ pasaba por uno de sus mejores momentos en aquel entonces. Ya había hecho historia al conseguir su clasificación a la Copa del Mundo Rusia 2018, tras una espera de largo aliento (36 años) que incluyó un repechaje. Tras ello, el combinado del ‘Tigre’ afrontó con mucha confianza el torneo continental. Sin embargo, el camino que afrontó en territorio brasileño fue muy enrevesado.

El trayecto inició con Venezuela. En líneas generales, Perú hizo un buen partido, pero el VAR -recién implementado en Copa América- le impidió celebrar: le anuló dos goles. Ese encuentro finalizó en empate a cero. Ya contra Bolivia, la ‘bicolor’ se recompuso y logró un triunfo significativo por 3-1. Pero en la ficha final tuvo como contendiente al anfitrión. En una noche para el olvido de Gallese, la escuadra nacional cayó 0-5 en Sao Paulo.

Afortunadamente, pese a esa dolorosa caída contra el ‘Scratch’, la selección peruana obtuvo su boleto a cuartos de final por ser el mejor tercero. En esa instancia le tocó enfrentar a un rival muy complicado como Uruguay, que lideró su grupo con siete puntos de nueve posibles. La suerte estuvo del lado de la ‘bicolor’, que apoyado por tres goles anulados de los ‘charrúas’, forzó la tanda de penales, donde se impuso 5-4. Lo que vino después es historia.

Ricardo Gareca fue DT de Perú y Reinaldo Rueda de Chile en la Copa América 2019. Crédito: Getty Images

El recuerdo de la hazaña en Porto Alegre

La semifinales de la Copa América 2019 tuvo dos clásicos por separado y elevó las expectativas a un nivel altísimo en todo el continente. Mientras Brasil y Argentina se midieron por el pase a la final, Perú y Chile hicieron lo propio en Porto Alegre, donde la ‘bicolor’ sacó a relucir su mejor expresión futbolística para conseguir su objetivo ambicioso con un ‘baile’ inolvidable.

Todo fluyó a merced de la escuadra nacional en territorio brasileño. Desde el primer minuto hasta el último. Gareca eligió a sus mejores armas para el ‘clásico del Pacífico’ y mandó al campo a Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.

No fue hasta el minuto 20′ que la ‘blanquirroja’ dio el primer gol. El ‘Orejas’ abrió el marcador con un zurdazo en el área y a partir de entonces, el combinado patrio adquirió más confianza para hacer de las suyas con su buen toque. A los 38′, ‘Yoshi’ amplió la ventaja después de un fenomenal control de pecho y sutil definición de volea para festejar al estilo de Pocoyó.

Poco podía hacer Chile para, si quiera, descontar. Tuvo oportunidades, pero Pedro Gallese estaba inspirado bajo los tres palos. Perú, por su parte, concretó su goleada ya sobre el final, después de una serie de pases en el mediocampo. El llamado ‘Capitán del futuro’ asistió perfectamente a su capitán del presente, Guerrero, y este se deshizo del arquero con facilidad y completa calidad para sentenciar el 3-0.

Perú 3-0 Chile: resumen de la goleada 'bicolor' en la semifinal de la Copa América 2019. (Video: RptimaoTV)

Pero ese no fue el final. Aunque ya la ‘roja’ no tenía ninguna chance de igualar, tuvo la oportunidad de descontar con un penal en los minutos añadidos. Eduardo Vargas fue el encargado de ejecutar e intentó un lanzamiento a lo ‘panenka’ desde los 12 pasos, pero no pudo engañar a Gallese, que cerró la noche con una imagen épica, tomando el balón con sus manos y mirando de reojo al delantero chileno. “Nos quiso menospreciar”, resumió luego el golero. En la final del torneo, la tercera de su historia, la selección nacional cayó 1-3 ante Brasil.

De todas formas, esa noche inolvidable en ‘semis’ trascendió en todo el continente y sigue trascendiendo, pero muchas cosas han cambiado desde entonces para ahora vivir una nueva edición del ‘clásico del Pacífico’ en la Copa América 2024. Ricardo Gareca se cambió de bando y ahora está al mando de un Chile que ilusiona a su gente en esta nueva etapa. Perú, por su parte, no pasa por un buen momento, pero intentará dar pelea con el uruguayo Jorge Fossati al frente.