La emoción de Juan Pablo Goicochea por debutar en Platense: “Era algo que esperaba que suceda pronto”

Juan Pablo Goicochea no verá más acción en la reserva, por lo que debe luchar por un lugar en el plantel principal de Platense. - Crédito: Difusión

Juan Pablo Goicochea no sale del sueño vivido el último fin de semana cuando hizo su estreno oficial como profesional con la camiseta de Platense. Aseguró que fue uno de los días más especiales de su vida, más aún por el contexto de dar un gran golpe a un rival de trascendencia.

“Estoy muy emocionado, muy feliz. La verdad que era algo que esperaba que suceda pronto y el escenario contra Boca Juniors fue algo histórico para Platense”, dijo a GOLPERÚ.

Juan Pablo Goicochea, de 19 años, apareció por primera vez en LPA frente a Boca Juniors. - Crédito: Platense

El delantero peruano, de 19 años, mantiene viva la imagen de su estreno: “Estaba calentando y veo que Mateo se tira al piso, entonces el preparador físico me manda a hacer alargues. Veo que hay una señal de cambio, me dicen ‘dale, Goico’. Así que me voy a cambiar, me dan las indicaciones en la pelota parada y que juegue simple. Al comienzo estaba muy nervioso, pero en la primera jugada que toco, se me fueron los nervios y no paré de correr”.

Una vez concluido el partido, según las declaraciones declaraciones proferidas de Juan Pablo, el plantel del ‘calamar’ destacó su actuación, aunque el ahora prefiere enfocarse en sus próximos retos. “Todos me felicitaron, me dijeron que lo hice bien y se me vio bien. Tenemos que seguir, acá no acaba. Tengo que meterme a la lista”, precisó.

'Goico', de 19 años, hizo su estreno oficial en la Liga Profesional Argentina ante Boca Juniors. | VIDEO: ESPN

Momento especial con Advíncula

Al momento que Goicochea hizo su debut con Platense tuvo un cruce muy particular: su oponente en la marcación era su compatriota Luis Advíncula, quien reconoció su progresión dentro de la cancha del estadio Ciudad de Vicente López.

“Cuando entré había un córner a favor de nosotros, volteo y el que me estaba marcando era Advíncula. Me saludó y me preguntó cómo estaba. No cambié camiseta, porque la del debut se guarda”, manifestó.

Y añadió: “Con Luis Advíncula había entrenado en la selección peruana como sparring, pero nunca había tenido la oportunidad de hablar. Sí conocí a Bryan Reyna porque compartimos espacio en Alianza Lima”.

Juan Pablo Goicochea, de 19 años, apunta a seguir siendo considerado en el plantel principal de Platense. - Crédito: Difusión

El traslado a Platense

‘Goico’, en menos de un año, experimentó un crecimiento impetuoso en su carrera. Al no llegarse a un acuerdo con Alianza Lima, apareció en su horizonte la propuesta de Platense mientras estaba concentrado en la U23 de Perú.

“Estaba en el Preolímpico, muchos detalles del tema no recibí, porque tenía que estar enfocado en el campeonato. Estoy feliz de que se diera la oportunidad y de estar en Platense”.

Con referencia a las diferencias futbolísticas, Juan Pablo admitió que “apenas llegué me di cuenta que aquí era otra cosa, porque es un fútbol más físico e intenso, por eso al comienzo me costó bastante; ahora siento que me estoy adaptando a pocos y mejorando”.

Goicochea tiene contrato con Platense por tres temporadas. - Crédito: Difusión