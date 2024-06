HOY, sorteo de octavos de final de Copa Libertadores 2024: horarios y canales TV para conocer los cruces

Hoy lunes 3 de junio se realizará el sorteo de los octavos de Copa Libertadores 2024.

La fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó este 30 de mayo. Pero, faltan partidos pendientes por disputarse. Pese a ello, el sorteo de los octavos de final se llevará a cabo hoy 3 de junio en la sede principal de la Conmebol situada en Luque, Paraguay.

Eso sí, resta definir un equipo, el cual saldrá del Grupo C. Se debe a que Gremio no disputó dos encuentros por las inundaciones en Brasil y pelea por un boleto con Huachipato.The Strongest aguarda por los resultados del ‘tricolor gaúcho’ para saber su posición en la tabla.

El conjunto brasileño se medirá este martes 4 de junio ante los chilenos a las 19:00 horas en el estadio Huachipato-CAP Acero. Posteriormente, jugará ante Estudiantes La Plata el sábado 8 del presente mes a las 17:00 horas en el recinto Couto Pereira.

Tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Libertadores 2024. Falta definir a un clasificado a octavos de final, que saldrá entre Huachipato y Gremio.

Horarios del sorteo de los octavos de Copa Libertadores 2024

El sorteo de octavos de final comenzará a las 11:00 horas de Perú, el mismo horario en Ecuador y Colombia. En cuanto a otros países de Sudamérica, arrancará a las 12:00 horas de Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia, mientras que a las 13:00 horas de Brasil, Uruguay y Argentina.

Dónde ver el sorteo de octavos de Copa Libertadores 2024

El canal de Youtube de la Conmebol transmitirá el sorteo de octavos de la presente edición de la Libertadores. Asimismo, los hinchas peruanos podrán verlo a través de la señal de ESPN y Star Plus.

Toda Sudamérica tendrá la posibilidad de presenciarlo por estos dos últimos canales en mención. Pero, en Argentina también pasará por Telefe y Fox Sports. En Brasil por Ge Digital y OneFootball. En Chile, por último, por medio de Pluto y Chilevisión.

Horarios y canales TV del sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

Los clubes clasificados a octavos de Copa Libertadores 2024

Hasta el momento, 14 clubes están clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Estos son: Atlético Mineiro, Talleres, Sao Paulo, River Plate, Nacional, The Strongest, Palmeiras, Fluminense, Junior, Botafogo, Peñarol, Bolívar, Flamengo, San Lorenzo y Colo Colo.

Bolilleros del sorteo de octavos de Copa Libertadores 2024

- Bolillero 1: Fluminense, Sao Paulo, Primero del Grupo C, Junior, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro y River Plate.

- Bolillero 2: Colo Colo, Talleres, Segundo del Grupo C, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol y Nacional.

*The Strongest será primero o segundo del Grupo C. El otro clasificado se conocerá la próxima semana.

Los bolilleros para el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

¿Cómo será el sorteo de octavos de Copa Libertadores?

Se dividirán los 16 equipos en dos grupos, uno conformado por los primeros de serie y otro por los segundos. Se irá sacando una bolilla del primer y segundo pelotón hasta conformar los ochos enfrentamientos.

Cabe indicar que clubes del mismo país y que hayan compartido grupo previamente, sí podrán cruzarse en octavos. Además, los líderes tendrán una ventaja a su favor al cerrar sus llaves en condición de local.

Todo lo que debes conocer previo al sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

Calendario de la Copa Libertadores 2024

Octavos de final: semana del 14 de agosto al 21 de agosto.

Cuartos de final: semana del 18 de setiembre al 25 de setiembre.

Semifinal: semana del 23 de octubre al 30 de octubre.

Final: sábado 30 de noviembre.