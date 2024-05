“Perú llamó a Matteo Pérez varias veces, hasta le dijeron que puede jugar el torneo que quiera”, reveló Mauricio Loret de Mola sobre polémica con su convocatoria

El periodista reveló que sí hubo comunicación desde la selección peruana con el lateral izquierdo peruano-sueco de Bayern Munich. (Video: Denganche)

El debut de Matteo Pérez, futbolista peruano-sueco, con Bayern Munich en la Bundesliga ante Wolfsburgo fue una de las noticias del pasado fin de semana. Y es que la escasez de jugadores nacionales en la élite europea destaca la presencia del lateral izquierdo en el gigante alemán. Sin embargo, surgió polémica cuando el padre del jugador afirmó que la FPF no lo contactó. El periodista Mauricio Loret de Mola desmintió esta versión, asegurando que llamaron varias veces e incluso le realizaron un increíble ofrecimiento.

El comunicador habló en el programa de YouTube, ‘Denganche’, que tiene junto a su colega, Michael Succar, y aseguró que intentó contactarse con Alex Pérez, padre del deportista, para recoger más información al respecto, pero no obtuvo respuesta.

En eso, mencionó que los entrenadores de menores, Gustavo Roverano en su momento, y José Guillermo Del Solar, actual jefe de la Unidad Técnica de menores de la FPF y último entrenador de la ‘bicolor’ sub 20, y Juan Carlos Oblitas, lo buscaron para acercarlo a suelo nacional.

“A él le vienen proponiendo venir al país hace mucho tiempo. Eso de que no lo buscaron no es cierto. Sé que lo han estado buscando desde que estuvo Roverano, con ‘Chemo’. Incluso están intercambiando mensajes. Oblitas también se comunicó con él ahora”, acotó.

'Chemo' Del Solar reveló que Matteo Pérez y su familia no estaban interesados en representar a la selección peruana (Desde las gradas).

Asimismo, Mauricio Loret de Mola hizo hincapié en que Matteo Pérez recibió ofrecimientos desde la Federación Peruana de Fútbol para que pueda ser convocado a los diversos torneos que participe la ‘blanquirroja’.

“Le han llegado innumerables opciones para que pueda venir a participar en cualquiera de los torneos que disputa cualquiera de las categorías de menores”, comentó.

“Lo han buscado más de una vez. No es de ahora, es de hace mucho tiempo. Sé que hasta le han dicho ‘puedes venir y tienes libertad para ser convocado al torneo que quieras. Tú dime la fecha y yo te convoco’, le ha dicho incluso ‘Chemo’”, añadió.

¿Cuál es la preferencia de Matteo Pérez?

No obstante, el inconveniente para la selección peruana, es que el deseo de Matteo Pérez es defender a Suecia, de acuerdo con lo averiguado por el periodista, incidiendo en que el lateral izquierdo ha puesto varias excusas para no acudir a las convocatorias.

“En algún término dijo que no, que lo llamaron para un torneo de menores de Suecia, que tiene que estudiar, que entrena con Bayern. Pero acá las cosas son claras: él tiene la preferencia, y se entiende, por Suecia. En este caso no le adjudico ningún tipo de responsabilidad a la Federación porque lo han llamado. Si prefiere un proyecto como el sueco en lugar del peruano es otra cosa. Y lo entiendo porque no tiene tanta conexión con el país, salvo por su padre”, sostuvo.

Matteo Pérez como capitán de la selección de Suecia sub 17 el 2022. - créditos: Bildbyran

Matteo Pérez y el debut en Bundesliga con Bayern Munich

Matteo Pérez Vinlof nació en Estocolmo, Suecia, el 18 de diciembre del 2005. Empero, las raíces peruanas las tiene por su padre, Alex Pérez.

Pasó pruebas en Sporting Cristal el 2019, hasta que el 2021 se unión a Hammarby de su país natal. Pero fue en enero del 2022, que dio el salto a Bayern Munich para formar parte de sus divisiones menores.

Y luego de dos años, el técnico del primer equipo, Thomas Tuchel, lo hizo debutar en la Bundesliga el domingo 12 de mayo en el partido en el Allianz Arena ante Wolfsburgo. Ingresó a la cancha a los 75 minutos por el español Bryan Zaragoza para ocupar la zona izquierda. Aunque a diferencia de su posición habitual, esta vez lo hizo casi como un extremo, con mayor presencia en campo rival.

Al final, todo fue alegría, ya que los ‘bávaros’ se impusieron por 2-0 y el deportista pudo llegar a la Primera División de Alemania. Queda que sostenga su rendimiento y si decide optar por defender a Perú.