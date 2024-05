“El Apertura no te garantiza ser campeón nacional”: Luis Guadalupe analizó el Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2024

Luis 'Cuto' Guadalupe analizó el Universitario vs Sporting Cristal del domingo por la Liga 1 2024. Crédito: Liga 1

Se viene un capítulo más de la rivalidad entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Ambos equipos medirán fuerzas este domingo 12 de mayo en un duelo que será determinante para sus aspiraciones en el Torneo Apertura de la Liga 1 2024 y, en medio de las grandes expectativas que existen en la previa, Luis Guadalupe analizó el enfrentamiento.

El popular ‘Cuto’, que fue bicampeón nacional con el club ‘crema’, conversó con Infobae Perú sobre los pormenores de la contienda en el estadio Monumental, destacando la confianza que tiene la ‘U’ en condición de local. Sin embargo, no se puede confiar ante el oponente ‘rimense’, que si bien no podrá contar con Yoshimar Yotún, guarda la misma ambición de ganar el primer torneo del año.

- ¿Qué equipo se encuentra en mejor momento para ganar el domingo? ¿Quién es favorito?

Lo del favorito es mentira, eso se ve en el campo. La ‘U’ y Cristal vienen bien, pero a la hora de la hora, la ‘U’ es local y la historia puede cambiar. Eso depende únicamente de los futbolistas. Universitario ha logrado algo muy importante que es ser local a donde va, su hinchada lo acompaña, tiene un estadio en buen estado, un público que alienta en todo momento y la entrega de los jugadores.

- ¿La última derrota de Universitario puede influir en el partido contra Sporting Cristal?

En el partido, el rival no pasó por encima. Fueron errores puntuales que encaminaron a la derrota. Hay bronca por haber perdido un partido de esa magnitud con un arbitraje polémico en una jugada de un golpe en la mano que se va al córner. A veces se comete errores tanto para uno como para otro, cosa que ya queda en el pasado. En el partido contra Cristal tiene que haber un árbitro que esté a la altura y tenga la jerarquía para manejar este tipo de encuentros. Como hincha de la ‘U’, espero que gane. Este partido va a ser clave para las aspiraciones del club.

Los 'cremas' perdieron 2-0 en Tarma y podrían perder liderato del campeonato. (Video: Liga 1 Max)

- ¿Cuánto pierde Sporting Cristal sin Yoshimar Yotún?

Yo creo que pierde bastante, porque es uno de los jugadores con más jerarquía en el club. Tiene la experiencia de saber llevar un grupo y de manejar los tiempos en los partidos. Es un futbolista que ha ido evolucionando mucho y ahora es una baja importante. Eso no lo vamos a negar, pero al que le toca estar va a querer ganarse un lugar y hacerle sentir al técnico que puede ser útil. Son las oportunidades que buscan siempre los que están esperando un ‘cachito’ en el banco. Es lo que se vive cuando uno es futbolista y suplente.

- ¿Cuáles son las expectativas del partido?

Se espera un partido como los últimos tiempos, de ida y vuelta, en la que metan y que gane el que mejor haga las cosas, siempre dejando una sensación de que fue un gran juego. Espero que no haya temas polémicos en el arbitraje y que se recurra mucho al VAR.

Universitario tiene un duro desafío ante Sporting Cristal en la fecha 15 del Torneo Apertura. Crédito: Prensa U

- Si la ‘U’ cae el domingo, ¿pierde toda chance de ganar el Apertura?

No lo creo. Ya lo hemos visto con varios equipos, como por ejemplo con Alianza Lima. Uno no puede festejar, hasta que el árbitro no toque el pitazo final o hasta que los números no te den como campeón, no hay nada que festejar. Te aseguro que así gane Cristal o la ‘U’, no van a festejar como si fueran campeones. Es un tema donde tienes que tener mucha tranquilidad y jerarquía. Cada partido es una final, nada te garantiza que vas a ganar los otros encuentros. Es partido a partido y no hay una distancia amplia entre los dos. Más allá de cualquier favorito, en el campo solo se gana la posibilidad de ser campeón.

- En caso de llegar a perder el Apertura, ¿eso representaría un fracaso para Universitario?

No, para nada. Por experiencia te digo, uno puede ser campeón del Apertura y después tienes que jugar una final. Nada te garantiza. Uno tiene que festejar al final, cuando se logra la estrella. El Apertura no te garantiza ser campeón nacional. La ‘U’ sabe lo que se está jugando, estamos en nuestro Centenario y contamos con un gran plantel. Además, se sabe que Alianza Lima, como equipo grande que es, tiene la obligación de meterse en la pelea por el título después. El Apertura te puede dar una pequeñita tranquilidad, pero una vez logrado el objetivo, se tiene que cambiar de chip. Fracaso suena feo, porque fracaso es por los que no pelean por nada. La ‘U’ está luchando partido a partido con Cristal. A veces las cosas se dan porque tienen que darse así, para que el jugador salga con el cuchillo entre los dientes a comerse al rival. Universitario es un equipo que está demostrando en Copa Libertadores y como local más aún. Eso se ve en el planteamiento, la jerarquía, la tranquilidad y todo lo que tiene que tener un futbolista para jugar esta clase de partidos.

Sporting Cristal es el líder provisional del Torneo Apertura con solo un punto de ventaja sobre Universitario. Crédito: Liga 1

- ¿Qué opinas de los refuerzos de esta temporada de la ‘U’? ¿Son dignos del Centenario?

Pueden venir jugadores que a veces no les va muy bien. No significa que sea una mala inversión. Es cuestión de esperar, este camino todavía es largo. Yo espero que los refuerzos que han llegado en algún momento puedan tener ese nivel por el cual se les contrató. Ese es un tema ya del día a día que tiene el entrenador con los jugadores. Lo importante es que el grupo sea solidario entre ellos. Valera tuvo un gesto con Dorregaray cuando falló un gol en su desesperación. Ahí te das cuenta que existe ese compañerismo, porque Valera también tuvo un momento que no la metía y el delantero vive del gol. Eso se entiende, pero para eso está el grupo, para respaldar. La unión es lo que hace la diferencia. Por eso es que la ‘U’ ha logrado cosas los últimos años, por haber mantenido un buen grupo humano. Eso nació con Fossati y Bustos ha mantenido esa esencia.

- ¿Christopher Olivares, que hizo dos goles en los pocos minutos que tuvo, debería tener más oportunidades que Dorregaray?

Eso el futbolista se lo gana en los entrenamientos. El día a día nosotros no lo vemos, eso lo ve el entrenador. Entonces, es importante lo que uno haga en el entrenamiento y cuando a Christopher le ha tocado estar, ha demostrado que está en un buen nivel. En algún momento va a tocar no ingresar, pero lo importante es que el futbolista tengo claro que las oportunidades se aparecen y cuando eso pasa, tienes que demostrar por qué llegaste a la ‘U’. Eso es lo que está haciendo Olivares, cuando le ha tocado entrar ha demostrado que tiene las condiciones para poder en algún momento ser titular. Eso depende mucho de lo que el entrenador vea durante la semana.