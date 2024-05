Capitán de Ricardo Gareca negó posibilidad de volver a jugar en Chile y puso de ejemplo a Arturo Vidal: “Duele ver que lo basureen”

Ricardo Gareca dejó en claro que cuenta con Arturo Vidal y Claudio Bravo para su proyecto en la selección de Chile.

Una de las primeras decisiones de Ricardo Gareca como DT de la selección de Chile fue devolverle la capitanía a Claudio Bravo, quien a sus 41 años se mantiene compitiendo en el alto nivel. De hecho, lo incluyó en la lista preliminar de 55 futbolistas para la Copa América que se disputará en Estados Unidos a mitad del presente año.

No obstante, hay un aspecto que podría preocupar al ‘Tigre’. El contrato del portero con el Real Betis de la Liga Española culmina a final de temporada y todo indica que no renovará. Tampoco se conocen ofertas de otros clubes. Además, el integrante de la famosa ‘generación dorada’ confesó que no le quita el sueño encontrar un nuevo equipo, e incluso no descarta la opción de retirarse del fútbol, en caso no tener nada interesante.

“No tengo algo claro. En unas pocas semanas más me tocará terminar mi contrato con Betis y quiero que termine todo bien. No he querido ver ni escuchar propuestas para más adelante porque quiero terminar esta etapa acá de la mejor manera. Si me llega una oferta que me genera buenas sensaciones y me llena de ilusión, lógicamente extenderé mi carrera. Pero, si no llega nada o aparece algo que no me genera nada o las expectativas no cumplen con lo que estoy acostumbrado, el ciclo se corta”, declaró a Canal 13.

Claudio Bravo está próximo a culminar su contrato con Real Betis (EFE/ Claudio Reyes)

El nacido en Buin expresó que, de colgar los chimpunes, se sentirá tranquilo con la extensa carrera que llevó a cabo: “Mi futuro no me preocupa en lo absoluto. La inquietud viene más de lo externo por lo que venga en adelante, pero yo he intentado hacer las cosas de buena manera y he tenido cierto grado de fortuna. Eso me genera cierta tranquilidad en esta etapa laboral”, añadió.

El ejemplo de Arturo Vidal

Ante esta situación, Claudio Bravo fue consultado sobre la posibilidad de retornar al fútbol chileno. Su respuesta fue una tajante negativa, por el hecho de exponerse a críticas injustas, y puso como ejemplo a Arturo Vidal, quien para este 2024 tomó la decisión de regresar a Colo Colo:

“Uno ve la carrera de Arturo, jugando en clubes, que difícilmente otros compañeros puedan hacer una carrera así. Entonces uno ve que llega a Chile y duele que lo basureen; que a la primera enrostren mil cosas porque en otro país no sucede. Si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas. No quiero vivir esa otra película”, indicó.

Cabe mencionar que, pese a volver al ‘cacique’, el ‘Rey Arturo’ sigue en la consideración de Ricardo Gareca, quien también lo incluyó en la lista preliminar para la próxima Copa América.

Arturo Vidal viene disputando la Copa Libertadores con camiseta de Colo Colo - Créditos: Getty Images.

La carrera de Claudio Bravo en Europa

Claudio Bravo inició su carrera en Europa en 2006, cuando se unió al Real Sociedad de España, proveniente de Colo Colo. Su incorporación al club español marcó el inicio de una exitosa trayectoria en el fútbol europeo. En el cuadro vasco se mantuvo siete temporadas, disputó 237 partidos y se proclamó campeón de la segunda división 2009/2010.

Su desempeño llamó la atención del Fútbol Club Barcelona, equipo al que se unió en 2014. Con los ‘azulgranas’ consiguió numerosos títulos, como la Liga Española, la Copa del Rey y la UEFA Champions League. Su habilidad y reflejos bajo los tres palos fueron clave para los éxitos del equipo durante su estancia.

En 2016, Bravo tomó la decisión de continuar su carrera en la Premier League, firmando con el Manchester City. Bajo la dirección de Pep Guardiola, aunque no tuvo la continuidad esperada. Finalmente, en 2020 se unió a las filas del Real Betis, al que aportó su basta experiencia y fue clave en logros como la Copa del Rey.