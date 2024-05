Ricardo Gareca reveló el verdadero motivo por el que dejó a Luis Advíncula fuera de la Copa América 2016

Ricardo Gareca reveló el motivo por el que dejó fuera a Luis Advíncula en la Copa América 2016. (Video: @hugorbalassone)

Uno de los momentos más duros en la carrera de Luis Advíncula transcurrió cuando Ricardo Gareca, a cargo de la selección peruana, decidió dejarlo fuera del grupo por un buen tiempo. A pesar de que el lateral nacional era uno de los jugadores indiscutibles en la ‘bicolor’, el entrenador argentino no dudó en tomar decisión y, ocho años después, explicó los verdaderos motivos de ello.

En una reciente entrevista, ‘Luchito’ conversó con el periodista Horacio Zimmermann y rememoró la ocasión en la que el ‘Tigre’ lo apartó de las convocatorias de la escuadra nacional tras un ‘ampay’ en el 2016. El futbolista que milita en Boca Juniors aseguró haberse sentido frustrado por esa situación.

“Hubo permiso de sábado a domingo, yo salí el sábado, no salía nunca en Perú, salí y me grabaron”, narró Advíncula, que dijo que pudo conversar sobre el tema con el ‘profe’ sin mayores problemas. No obstante, la decisión posterior de marginarlo varios meses del equipo le causó tanta sorpresa como enojo en su momento.

“La respuesta no fue muy positiva, fue con los amigos del ‘top’ (integrantes del comando técnico de Ricardo Gareca), el ‘top’ entre comillas me dejó tranquilo porque me dijo ‘tranquilizate, yo no veo la vida privada’. Dije ‘estoy bien, estoy piola’, ¿Estoy piola? Ocho meses estuve afuera, fueron los ocho meses más feos de mi vida”, rememoró.

El lateral de Boca Juniors contó detalles de la vez que fue alejado de la 'bicolor' por el entrenador argentino. (Horacio Zimmermann)

Luis Advíncula se perdió varios partidos de la selección peruana, tanto en las Eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018 como en la Copa América Centenario 2016, donde Gareca decidió no contar con él en ningún momento. Pero todo esto cambió en el momento más oportuno y el lateral, con ese aprendizaje encima, se convirtió en una pieza fundamental de la ‘bicolor’ para la histórica clasificación luego de 36 largos años.

La respuesta de Gareca

Al respecto, Ricardo Gareca dio a conocer su versión personal. El entrenador argentino, que hoy está a cargo de la selección chilena, habló con el periodista Hugo Balassone de Radio La Red y TyC Sports y dio su punto de vista sobre el tema, asegurando que el verdadero motivo de la ausencia de Advíncula fue su “desenfoque” del momento.

“A veces el jugador, como todos nosotros los entrenadores, nos desenfocamos. Pero eso no significa que no nos volvamos a enfocar o alinear. Todos tenemos altibajos. Estamos en un momento espectacular y de pronto caímos o no tenemos la lucidez que antes teníamos”, respondió el ‘Tigre’.

“La única intención que tengo es tratar de ver a los muchachos que están alineados. Y los otros que, por problemas personales y diferentes motivos de la vida misma se pueden desenfocar, uno lo que trata es ver a muchachos que están mejor enfocados que otros. Y los que no, por más que sean figuras muy importantes, hay que tratar de esperarlos nada más”, añadió.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Uruguay - Estadio Nacional, Lima, Peru - September 2, 2021 Peru's Luis Advincula with coach Ricardo Gareca Pool via REUTERS/Daniel Apuy

Los elogios de Gareca a Advíncula

Luis Advíncula vive un óptimo presente con el Boca Juniors, donde ha emergido como una de sus principales figuras en los últimos años. No es para menos. El lateral peruano ha demostrado sus grandes condiciones en el cuadro ‘xeneize’ y Gareca lo reconoce, porque además, lo considera como uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición.

“Luis es un jugador sensacional, de los mejores del mundo. Él lo sabe porque siempre se lo he dicho. Hoy lo está demostrando. Mi intención fue que puedan estar y entiendan la gran responsabilidad que se tiene en ese aspecto”, apuntó el técnico argentino.