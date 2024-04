Raúl Ruidíaz sorprende con un extraordinario golazo desde medio campo en el Seattle Sounders vs Philadelphia Union

Ruidíaz anotó un golazo de enorme factura con Seattle Sounders. | VIDEO: MLS

Raúl Ruidíaz sigue de dulce con el gol en la Major League Soccer. En esta ocasión se hizo presente con una genialidad sacada de la galera en el duelo Seattle Sounders vs Philadelphia Union. Nada más empezando el partido aplazado, correspondiente a la tercera jornada del campeonato norteamericano, el delantero peruano abrió la cuenta con un lujo de los que tiene acostumbrados a los simpatizantes.

Transcurrían los 13′ minutos del primer tiempo cuando Ruidíaz encontró un balón suelto por un mal control del rival y sin dudarlo demasiado ejecutó un lanzamiento, en primera, desde larga distancia para establecer la ventaja de los suyos en Subaru Park en Chester, Pensilvania.

El portero Andre Blake poco o nada pudo hacer para evitar la soberbia conquista de Raúl al encontrarse demasiado adelantado. Prácticamente abandonó el corazón del área para instalarse en la frontal, lo que permitió que el rey goleador de Seattle marcara una diana de locura reconocida por la propia MLS en sus plataformas sociales: ¡𝐎𝐇 𝐌𝐘, 𝐑𝐀𝐔𝐋 𝐑𝐔𝐈𝐃𝐈𝐀𝐙!

Raúl Ruidíaz estira su diferencia goleadora con respecto al apartado de máximo artillero histórico del club. - Crédito: Seattle Sounders

Una nueva ‘<i>Panenka</i>’

Por si fuera poco, la ‘Pulga’ tuvo espacio para otro golazo con sello propio, ese que siempre está en la retina de los seguidores del Seattle Sounders. Cuando el cotejo se preparaba para entrar a su recta final, un penal sancionado atrajo a Raúl.

El ‘9′ de Perú no dudó en ubicarse en el manchón blanco para cobrar la falta. No había mayor espacio para la imaginación con respecto a su definición, aunque el portero Blake no usó ese espacio y lo terminó pagando caro.

Así pues, el artillero surgido en las categorías menores de la ‘U’ sacó de su repertorio personal su clásico lanzamiento de ‘Panenka’, que decretó el 3-0 transitorio al tiempo que los cronistas, al igual que el CT de Seattle, celebraron la calidad de la conquista.

Raúl sacó de la galera una espléndida definición de penal ante Philadelphia Union. | VIDEO: MLS

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN...]