Esmeralda Sánchez le contestó a Brenda Lobatón tras ganar con Alianza Lima la Liga de Vóley 2024

Esmeralda Sánchez, quien fue pieza clave en el título de Alianza Lima en la Liga Nacional de Vóley Femenino 2024, recordó las polémicas declaraciones vertidas por Brenda Lobatón en un TikTok después de la primera final contra la San Martín, en la que las ‘santas’ se impusieron por 3-2. La popular ‘Chiquitica’ manifestó sentirse segura de que se iban a coronar campeonas de forma invicta y señaló aspectos negativos del club ‘íntimo’.

La líbero ‘blanquiazul’ reveló que se enteró de esas palabras por medio de las redes sociales, pero que, lejos de sentir resentimiento, lo vieron como una motivación para los dos siguientes finales:

“No estaba tan pendiente porque dije: ‘No quiero ver este partido, porque no tuvimos cabeza para cerrar el set’. Lo vi en TikTok, empecé a ver las declaraciones, lo que dijo esta jugadora. Como lo conversamos con las chicas, no puedes dar declaraciones antes de que se jueguen los dos partidos que quedaban. Eso para nosotros fue un plus, en el que dijimos: ‘No puedes decir que vas a campeonar siendo invicta’. Siento que no tuvo las palabras correctas de expresarse en sus declaraciones. No puedes darte por ganadora antes de tiempo, quedaban dos partidos y nosotras el segundo partido lo ganamos muy bien, fuimos muy contundentes”, declaró en A Presión.

Las 'blanquiazules' derrotaron a San Martín en el tercer partido y se quedaron con el título nacional de vóley. (Video: Movistar Deportes)

La nacida en Iquitos recordó que, previo al cotejo, durante la reunión con el técnico Rafael Petry, las jugadoras revisaron juntas las declaraciones, las cuales consideró desafortunadas, teniendo en cuenta que, hasta el año pasado, Lobatón Castillo formó parte del cuadro de La Victoria.

“Nos reunimos en Matute para tener la charla con el profe y conversamos sobre ello, porque otras compañeras lo escucharon. No nos gustó lo que ella dijo porque también fue parte en algún momento de la institución. No podías salir a dar esas declaraciones antes de coronarte campeona”, disparó.

Asimismo, la capitana de Alianza Lima indicó que no guarda relación con Brenda Lobatón, pese a que en algún momento compartieron vestuario, y que ahora su mente está enfocada en celebrar el título:

“Ahora no tenemos contacto con ella. En el vóley, de la misma forma que en el fútbol, que hayamos compartido equipo no significa que seamos amigas. No sé si mis compañeras hablaron con ella, pero eso pasa a segundo plano porque simplemente estamos festejando y celebrando nuestro momento”.

Esmeralda Sánchez logró salir campeona con Alianza Lima tras perder tres finales consecutiva.

“Era hincha de Universitario”

Por otro lado, Esmeralda Sánchez reveló que, durante su juventud en su natal Iquitos, era hincha de Universitario de Deportes, debido a la herencia de su familia. No obstante, sus 12 años en Alianza Lima, así como el sentido de pertenencia que le inculcó su exDT Carlos Aparicio (quien la acogió en su hogar por 4 años), fueron cambiando su camiseta:

“Toda mi familia es hincha de la ‘U’. Yo tenía 14 años, quién sabe con quién te identificas, entonces yo decía que también era hincha. Cuando fui a vivir a la casa de Carlos Aparicio, él me enseñó a amar a Alianza Lima. Iba al entrenamiento y solo era música de Alianza. Todos los partidos de fútbol me llevaba a Matute”.

Además, reveló que ahora todos sus seres queridos sienten simpatía por el elenco ‘grone’, y que se emocionaron hasta las lágrimas por su reciente campeonato.

“Ahora su corazoncito se está poniendo azul y blanco. No pudieron estar conmigo porque estaban todos en Iquitos, pero terminé de jugar y lo primero que hice fue llamarlos. Mi mamá estaba llorando, fue una locura. Me hubiera encantado que vivieran conmigo esta travesía. Por ejemplo, en la ‘Noche Blanquiazul’ mi mamá vino para acá. Era un sueño que quería cumplirlo y lo hice”, concluyó.