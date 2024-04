Nicolás Pasquini destacó lucha entre Sporting Cristal y Universitario por Torneo Apertura y lanzó mensaje de su rendimiento: “Quiero dejar una marca”

Nicolás Pasquini es una de las figuras de Sporting Cristal en la temporada 2024. Crédito: Prensa SC

Sporting Cristal sueña con ganar el Torneo Apertura de la Liga 1 2024 y Nicolás Pasquini es una de sus principales figuras para luchar por ese objetivo ambicioso. Sin embargo, Universitario de Deportes, que está celebrando el año de su centenario, se presenta hoy como su principal contendiente por el título, por lo que el lateral ‘cervecero’ en cuestión analizó la situación.

A través de una entrevista en el canal oficial de Youtube del club del Rímac, Cristal TV, Pasquini dio su opinión sobre el presente de su equipo y aseguró que debe seguir firme por el mismo camino para que a final del torneo se consagre con el trofeo, a falta de un duelo clave ante los ‘merengues’.

“Estamos en una situación buena peleando el Apertura. Creo que el equipo está bien, lo viene demostrando partido a partido. Tenemos que seguir así, sabemos que quedan cinco fechas y todas van a ser importantes. Venimos peleando con la ‘U’ y cualquier detalle es importante. Tenemos que estar concentrados de acá al final”, destacó el lateral zurdo de 33 años

Por el momento, Sporting Cristal lidera la tabla de posiciones con 31 puntos, uno más que Universitario (2°). A falta de cinco fechas para el cierre, ambos cuadros mantienen una lucha intensa por el campeonato y todavía falta que se enfrenten.

Nicolás Pasquini compartió su perspectiva sobre la lucha de Sporting Cristal en el Torneo Apertura.

Su duelo, que decidirá muchas cosas en el Apertura, se desarrollará en la jornada 15 del certamen. El partido está programado para el domingo 12 de mayo, a partir de las 18:30 horas, en el estadio Monumental de Ate, donde el conjunto ‘crema’ es local.

El próximo rival de Sporting Cristal

Sporting Cristal, eliminado en la segunda ronda de la fase previa de la Copa Libertadores, solo tiene que concentrarse en la Liga 1 2024. Por lo pronto, debe jugar un importante partido en Trujillo. El cuadro que dirige Enderson Moreira buscará los tres puntos de visita ante la Universidad César Vallejo, que no la pasa nada bien en el certamen (puesto 16° con solo 11 puntos), pero eso no es motivo suficiente para confiarse.

“Es un rival difícil. Ya hemos jugado con ellos en su cancha. Por la calidad de jugadores que tiene, podría estar un poco más arriba en la tabla. Va a ser otra final de todas las que nos quedan y ojalá que podamos estar a la altura del partido”, analizó Pasquini.

El duelo tendrá lugar en el estadio Mansiche el próximo lunes 29 de abril desde las 20:00 horas de Perú. Sporting Cristal solo necesita ganar para mantenerse en lo más alto de la clasificación del torneo.

Sporting Cristal es candidato a ganar el Torneo Apertura de la Liga 1. Crédito: Prensa SC

Nicolás Pasquini, indiscutible en Sporting Cristal

Nicolás Pasquini, refuerzo de Sporting Cristal, se ha afianzado como titular indiscutible esta temporada. De acuerdo al portal estadístico Transfermarkt, el lateral argentino ha disputado 10 encuentros del campeonato local, acumulando 900 minutos. Con ello, se siente bastante cómodo y feliz, pero ahora busca dejar su nombre patentado en la historia del club ‘celeste’ ganando un título.

“En lo personal me siento muy bien, estar peleando el torneo me motiva mucho y me da mucha confianza. Tengo muchas ganas de dejar una marca en el club, estoy contento con mi presente y espero poder así de acá hasta el final”, señaló.