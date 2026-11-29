El cantante Tony Rosado reporta inundaciones en la vivienda de su familia debido a las lluvias registradas en Piura.

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El viaje de Tony Rosado a Buenos Aires quedó atravesado por la preocupación por su familia en Piura. El cantante contó que sus hijas lo contactaron para contarle que la lluvia ingresó a su vivienda, en medio de las inundaciones que afectaron distintas zonas de la región.

El intérprete, conocido como el ‘Ruiseñor de la Cumbia’, se encontraba fuera del país por compromisos laborales cuando recibió las llamadas. Aunque precisó que el agua no llegó a inundar por completo la casa, relató que el episodio generó temor entre sus familiares.

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“Ahora me encuentro en Buenos Aires por trabajo, pero mis hijas me han llamado asustadas para contarme que está lloviendo fuerte y que se ha llenado la casa de agua”, declaró Rosado en diálogo con Trome.

El cantante de cumbia Tony Rosado reporta los daños provocados por las intensas precipitaciones en el inmueble de su familia en Piura.

El artista explicó que sus hijas y una de sus nietas vivieron con angustia las horas de lluvia. Los truenos y rayos incrementaron la preocupación dentro de la vivienda, mientras el agua se acumulaba en los ambientes de la casa.

“Pero no se ha inundado, gracias a Dios. Mis hijas se han asustado y mi nieta también por la fuerte lluvia, truenos y rayos”, añadió el cantante, quien siguió la situación a distancia desde Argentina.

Rosado también se refirió a las familias que sufrieron mayores daños por las precipitaciones. El músico manifestó su solidaridad con los vecinos de la región que perdieron bienes o enfrentan dificultades para continuar con sus actividades diarias.

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“Mi solidaridad con los paisanos, todo Piura está lleno de agua. Hay mucha gente que ha perdido todo”, sostuvo. En especial, expresó preocupación por los comerciantes que vieron afectados sus puestos y mercadería a causa del ingreso del agua.

Inundación en El Indio obliga a vecinos a costear el combustible de una motobomba donada| Foto: Periodismo en Sechura y el Perú

El artista señaló que le produjo pena observar la situación de quienes trabajan en mercados y otros espacios comerciales. En varios sectores, los vendedores tuvieron que intentar proteger sus productos o retirar el agua de los locales con los recursos que tenían a su alcance.

Rosado también hizo un comentario sobre las reacciones políticas que surgieron a raíz de la emergencia. “Mucha gente culpa a Keiko de lo que pasa, pero ella no tiene la culpa de nada, al contrario, ha ido a ayudar a las familias”, afirmó al citado medio.

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Piura enfrenta inundaciones en calles, negocios y viviendas

Las lluvias asociadas al fenómeno El Niño dejaron imágenes de calles anegadas, viviendas afectadas y establecimientos comerciales cubiertos por el agua en varios puntos de Piura. Los vecinos enfrentaron jornadas marcadas por el retiro de agua de sus hogares y negocios.

Uno de los sectores más comprometidos fue la avenida Wiesse, una de las vías principales de la ciudad. La calzada quedó cubierta por el agua acumulada, lo que dificultó el tránsito de vehículos y peatones.

El alcalde Juan Francisco Cevallos indicó que Castilla, Veintiséis de Octubre y la capital provincial concentran los mayores impactos tras las precipitaciones| Foto: Gobierno del Perú

En los registros difundidos desde la zona se observa que automóviles, motocicletas y otros vehículos avanzan con dificultades. Quienes necesitan cruzar de un extremo a otro usan botas para reducir el contacto con el agua estancada.

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La avenida concentra comercios, negocios dedicados a la venta de vehículos y un hotel conocido de la ciudad. Algunos responsables de estos establecimientos intentaron extraer el agua de sus predios, aunque el paso de los vehículos provocó nuevas olas que ingresaban a los locales.

La situación también afectó la circulación en esta zona comercial, donde las actividades quedaron limitadas por el nivel del agua. Comerciantes y trabajadores permanecieron en sus negocios para resguardar mercadería y limpiar los espacios alcanzados por la inundación.

Integrantes del Ejército realizan tareas de bombeo de agua y rescate en botes tras las inundaciones causadas por las lluvias en Piura.

La urbanización Ignacio Merino figura entre los sectores con mayores afectaciones. Allí, varias familias sacaron el agua de sus viviendas por cuenta propia, ante los daños que dejaron las precipitaciones.

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En algunos inmuebles, el nivel del agua superó el metro y medio de altura. Muebles, electrodomésticos y otras pertenencias quedaron expuestos a la humedad y al barro, mientras los vecinos trataban de recuperar sus casas tras varios días de lluvias.