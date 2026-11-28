Aunque el dólar bajó en la jornada, acumula un alza de 2,71% en 2026. El euro, en cambio, también retrocedió frente al sol. Foto: Cibal

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El precio del dólar en Perú terminó la jornada del viernes 27 de noviembre con un retroceso frente a la cotización registrada un día antes. Según los datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el tipo de cambio venta pasó de S/ 3,4740 el jueves a S/ 3,4550 al cierre del viernes, en una sesión marcada por las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria de Estados Unidos.

Pese a esta caída diaria, la moneda estadounidense todavía acumula un incremento de 2,71% en lo que va de 2026, en comparación con el último valor registrado al cierre de 2025, cuando se situó en S/ 3,364. En paralelo, el euro también mostró una reducción en su cotización frente al sol, con un retroceso respecto de la jornada anterior y una variación negativa durante los últimos 12 meses.

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¿Cómo se comportó el dólar durante la última jornada?

La cotización de venta del dólar comenzó el viernes en S/ 3,4670 y posteriormente descendió hasta cerrar en S/ 3,4550. La diferencia respecto del cierre anterior fue de S/ 0,0190, pues el jueves 26 de noviembre había terminado en S/ 3,4740. De esta manera, la divisa registró una nueva reducción en el mercado cambiario local.

Los indicadores del BCRP también muestran una moderación en el avance acumulado de la moneda estadounidense. Mientras que el 26 de noviembre registraba una variación de 3,27% durante 2026, al día siguiente el incremento se redujo a 2,71%. En el mismo periodo, la variación porcentual de los últimos 12 meses pasó de 3,12% a 2,64%. Estas cifras reflejan que, aunque el dólar conserva un saldo positivo frente al cierre del año pasado, su cotización retrocedió en la última sesión de la semana.

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El dólar cerró el viernes en S/ 3,4550, por debajo de los S/ 3,4740 del jueves, tras iniciar la jornada en S/ 3,4670. Foto: EFE

¿A cuánto se compra y vende el dólar en el mercado paralelo?

Fuera del sistema bancario, el precio de la divisa presenta otros valores. De acuerdo con los datos publicados por el portal cuantoestaeldolar.pe, las principales casas de cambio y el mercado paralelo registran una cotización de S/ 3,476 para la compra y S/ 3,556 para la venta. Estos montos corresponden a las operaciones realizadas fuera de las entidades financieras tradicionales.

Por su parte, el promedio del mercado bancario se ubicó en S/ 3,450 para la compra y S/ 3,480 para la venta. La diferencia entre estos valores y los registrados en el mercado paralelo responde a que cada canal establece sus propios precios de negociación. Por ello, quienes necesitan cambiar dólares deben considerar que el monto que recibirán o pagarán puede variar según la entidad o el establecimiento al que acudan.

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¿Qué factores influyen en el comportamiento internacional del dólar?

En los mercados internacionales, la moneda estadounidense se mantiene cerca de sus niveles más elevados de los últimos 22 meses. Una de las principales razones es la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) conserve una política monetaria restrictiva. Los inversionistas también consideran la posibilidad de que el organismo vuelva a elevar las tasas de interés durante diciembre.

A este escenario se suma la búsqueda de activos considerados seguros por parte de los inversionistas, en medio de la incertidumbre que rodea a los mercados bursátiles. También existen dudas sobre las perspectivas del sector tecnológico, especialmente por los elevados montos destinados a inversiones en inteligencia artificial. Este contexto ha favorecido la demanda de dólares en el ámbito global, aunque su cotización en Perú registró un descenso durante el viernes.

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El euro bajó a S/ 3,778 el viernes 27 de noviembre, frente a los S/ 3,812 del día anterior, lo que representó una caída de S/ 0,034, según el BCRP. Foto: EFE

En las próximas sesiones, el desempeño de la divisa estará condicionado por las decisiones que adopte la Fed y por la publicación de nuevos indicadores económicos de Estados Unidos. Entre los datos que podrían influir en las expectativas del mercado figuran los relacionados con la inflación y el crecimiento económico. Asimismo, la evolución de las bolsas internacionales será relevante: una recuperación sostenida podría disminuir el interés por activos refugio y limitar el avance del dólar.

Euro también registra un retroceso frente al sol

La moneda europea siguió una trayectoria descendente en el mercado cambiario peruano. Según la información del BCRP, el euro cerró el viernes 27 de noviembre en S/ 3,778, por debajo de los S/ 3,812 registrados al término de la jornada anterior. La diferencia entre ambas cotizaciones fue de S/ 0,034, lo que representa una reducción en su valor de venta frente al sol.

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El comportamiento de la divisa también muestra una variación negativa cuando se compara con su cotización de hace 12 meses. Al 27 de noviembre, el indicador interanual se ubicó en -3,19%, mientras que un día antes había sido de -2,42%. Así, el euro acumula una caída anual y, al igual que el dólar durante la última sesión, registró un menor precio de cierre frente a la moneda peruana.