Gianella Neyra conmueve al público con un emotivo homenaje a su madre en ‘Planchando el Despecho’: “Gracias por todo”.

El más reciente montaje de ‘Planchando el Despecho: Un Viaje en el Tiempo’ ha marcado uno de los momentos más emotivos de la temporada teatral limeña cuando, en una inesperada pausa durante el espectáculo, Gianella Neyra interrumpió la función para dedicarle un agradecimiento público a su madre, Giannina Magagna, quien se encontraba entre los asistentes.

El acto estuvo envuelto en una atmósfera de ovación colectiva y lágrimas, tras un gesto simbólico: una niña, que representa la infancia de la actriz sobre el escenario, se aproximó al público para entregarle un ramo de girasoles a Magagna. Neyra, visiblemente emocionada, manifestó: “Te quiero mucho, mamá, ¡gracias por todo!”.

La dimensión humana de este momento fue resaltada por la propia Neyra tras la función, al compartir que la escena “me recordó por qué este espectáculo conecta tanto con la gente: porque habla de la vida misma, de nuestras emociones más profundas”. Con esta declaración, la actriz subrayó uno de los pilares del éxito del espectáculo: la capacidad de entrelazar la ficción con historias personales y emociones universales.

El arranque de la temporada ocurrió con lleno total en el Convexia Expo Center, donde el reencuentro entre el público y las protagonistas —Gianella Neyra, Katia Condos, Almendra Gomelsky y la reciente incorporación de Maricarmen Marín— ratificó el estatus del show como fenómeno de la escena local.

El estreno, que se dio hace algunos días, estuvo marcado por ovaciones y una atmósfera de entusiasmo general, evidenciada por la energía de las intérpretes y la respuesta del auditorio. La participación de Maricarmen Marín fue particularmente celebrada, recibiendo reconocimientos espontáneos de los espectadores.

Gianella Neyra conmueve al público con un emotivo homenaje a su madre en ‘Planchando el Despecho’: “Gracias por todo”.

Neyra explicó lo vivido junto a sus compañeras: “Anoche sentimos una energía mágica. Cuando se abrió el telón y escuchamos el aplauso, fue como si todo el trabajo, las horas de ensayo y las emociones acumuladas se transformaran en pura alegría. Ver al público cantar con nosotras, llorar y reír, nos recuerda por qué hacemos teatro. Este estreno fue una fiesta de complicidad con la gente, y todavía queda mucho más por vivir en esta temporada”.

Al referirse a la nueva integración artística, la actriz destacó: “Mari trajo esa fuerza y ese sabor que solo ella tiene, y anoche el público lo celebró con nosotras”. La puesta en escena luce renovada en aspectos coreográficos y musicales, con nuevos arreglos bajo la dirección musical de Diego Dibós y el diseño escénico de Juan Carlos Mazo, quienes han producido una experiencia dinámica y visualmente atractiva.

El espectáculo, que se presenta hasta el 2 de octubre, incorpora funciones temáticas como los miércoles de karaoke y los sábados de fiesta total, ampliando la oferta para los distintos públicos que asisten en cada función. Las entradas para ‘Planchando el Despecho: Un Viaje en el Tiempo’ pueden adquirirse en Teleticket.

Rebeca Escribens aclara su salida temporal de ‘Planchando el Despecho’

La decisión de Rebeca Escribens de alejarse temporalmente del musical ‘Planchando el Despecho’ ha generado una ola de especulaciones sobre el estado de su relación con Gianella Neyra, Katia Condos y Almendra Gomelsky, sus compañeras de escenario.

En una intervención en vivo en ‘América Espectáculos’, la conductora abordó de manera directa los rumores, afirmando: “Claro que me da pena, me da nostalgia. Ellas siguen siendo mis amigas. Es un proyecto entrañable a cargo de nuestro querido Juan Carlos Mazo. Quien decidió dar un paso al costado todo este año soy yo”, explicó Rebeca Escribens en declaraciones recogidas por ‘América Espectáculos’.

Gianella Neyra conmueve al público con un emotivo homenaje a su madre en ‘Planchando el Despecho’: “Gracias por todo”.

La ausencia de Escribens en la edición 2025 del espectáculo, que ahora cuenta con la participación de Maricarmen Marín, fue interpretada por algunos como señal de un distanciamiento entre las protagonistas originales. Para disipar cualquier malentendido, la conductora utilizó sus redes sociales y precisó:

“Ella no es mi reemplazo. Es una invitación maravillosa que mis amigas le han hecho, precisamente porque el show tiene que continuar”, aseguró la conductora. La motivación detrás de su retiro temporal responde a razones personales, familiares y de salud.

“Estoy dándome un año sabático porque necesito atender temas personales, familiares y de salud”, explicó Rebeca Escribens. Explicó la necesidad de disponer de tiempo para resolver asuntos pendientes y enfatizó que los lazos con sus excompañeras permanecen sólidos: “La amistad sigue; el cariño, el amor y el respeto siguen”, afirmó.

Desde la perspectiva de Gianella Neyra, la nueva temporada representa una evolución significativa del espectáculo: “Un nuevo guion, nuevas historias, nuevas emociones”, declaró. Aunque reconoció la inevitable ausencia de Rebeca Escribens, destacó que la esencia del show permanece intacta, centrada en un recorrido musical por el amor, el desamor, la maternidad, los miedos y la amistad.

La incorporación de Maricarmen Marín ha sido recibida con entusiasmo tanto por el público como por el elenco. En su primera aparición como parte del grupo, la cantante expresó:

“Estoy feliz de ser parte de este proyecto, es un honor compartir con estas mujeres, que todo el mundo las ama. Yo fui como espectadora al show, quedé encantada, así que cuando me convocaron fue algo que me hizo mucha ilusión”, manifestó Maricarmen.