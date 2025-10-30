Perú

Marcello Motta y Amén celebran 25 años de trayectoria con una gira internacional que unirá a peruanos en Europa

La banda peruana recorrerá seis ciudades de Europa en noviembre, presentando sus clásicos y conectando con seguidores que esperaban este reencuentro desde hace más de una década

Cecilia Arias

Cecilia Arias

Marcello Motta y Amén celebran 25 años de trayectoria con una gira internacional que unirá a peruanos en Europa.

El anuncio de la primera gira europea de Amén representa un momento decisivo para la proyección internacional del rock peruano. Bajo el nombre 'Tour Fin del Tiempo’, la banda liderada por Marcelo Motta recorrerá seis ciudades del continente europeo en noviembre, llevando su característico sonido a escenarios de España, Francia, Alemania e Italia.

Este itinerario no solo amplía el alcance de la agrupación, sino que también confirma la vigencia de un grupo que, tras más de 25 años de trayectoria, continúa renovando su vínculo con el público y reafirmando su lugar como referente de la música nacional.

¿Cómo se hizo conocido Amén dentro del público europeo?

La historia de Amén en Europa comenzó en 2012, cuando participaron en el Festival White Nights en Rusia, compartiendo escenario con figuras internacionales como Joss Stone, Natalie Imbruglia y Michael Bolton. Aquella experiencia marcó el inicio de su relación con el público europeo, aunque en ese entonces se trató de una única presentación. Ahora, la banda regresa al continente con un proyecto de mayor envergadura, apostando por una gira que busca consolidar su presencia fuera de las fronteras peruanas.

Marcello Motta y Amén celebran 25 años de trayectoria con una gira internacional que unirá a peruanos en Europa.

El repertorio que presentarán en esta gira incluye temas emblemáticos como 'Decir adiós’, 'Sé que tú no estás solo’, 'Fin del Tiempo’, 'Te Quiero’, 'Libre’ y 'La Chata’. Estas canciones, reconocidas por su intensidad lírica y profundidad sonora, han acompañado a varias generaciones y se han convertido en himnos dentro de la escena musical peruana. La oportunidad de interpretarlas en escenarios europeos representa, para la banda, un reencuentro con seguidores que residen fuera del país y que han mantenido vivo el vínculo con su música a lo largo de los años.

El ‘Tour Fin del Tiempo’ en España, Francia, Alemania e Italia

Marcello Motta, líder de la agrupación, expresó su entusiasmo ante este nuevo desafío: “Para mí esta gira será un encuentro importante pues la banda completa tiene un buen voltaje y siento que la gente está esperando la conexión desde hace tiempo. ¡Me emociona la idea de ya estar ahí! Amigos en Europa, ¡nos vemos en la ruta!”.

Por su parte, el músico Henry Ueunten destacó el carácter especial de este regreso: “Es muy grato para nosotros volver a Europa a una gira más extensa después de 13 años del concurso White Nights en san Petersburgo y esta vez serán presentaciones muy emotivas al reencontrarnos con nuestro público peruano que tiene muchos años fuera del país oyendo nuestra música y siguiendo a la banda sin haberla visto en vivo por esos lares”.

Marcello Motta y Amén celebran 25 años de trayectoria con una gira internacional que unirá a peruanos en Europa.

Las entradas para el 'Tour Fin del Tiempo – Europa 2025′ estarán disponibles a través de www.rojasevents.com. Se prevé la asistencia tanto de peruanos residentes en Europa como de aficionados al rock latinoamericano en general, lo que refuerza el carácter integrador y expansivo de la propuesta de Amén.

Con este anuncio, la banda no solo reafirma su capacidad de reinventarse y mantenerse vigente, sino que también asume el reto de representar al Perú en el ámbito cultural internacional, llevando su música a nuevos públicos y consolidando su legado en la historia del rock latinoamericano.

