Organizadores y participantes del VI Festival de Cine de Áncash posan junto al robot interactivo Chavi durante las actividades del certamen en Huaraz.

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Chavi, un robot interactivo creado por estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se convirtió en el guía oficial del VI Festival de Cine de Áncash, donde combinó navegación autónoma, proyección multimedia e inteligencia artificial conversacional para acercar el cine regional al público de Huaraz. El proyecto, desarrollado por la especialidad de Ingeniería Mecatrónica y financiado por el Vicerrectorado de Investigación (VRI) de la universidad, representó la tercera generación de robots que el equipo lleva a este certamen desde 2024.

La presentación oficial de Chavi se realizó el miércoles 19 de agosto, en el marco de un festival que se extendió del 17 al 22 de ese mes. Durante esa semana, el robot ofreció información sobre la programación, los cortometrajes en competencia y los horarios de las actividades, además de desplazarse de manera autónoma entre los asistentes.

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Durante una entrevista, el ingeniero mecatrónico Anthony Valladolid presenta a Chavi, un robot interactivo desarrollado por estudiantes de la PUCP para el VI Festival de Cine de Áncash. El dispositivo, de color gris y equipado con una pantalla táctil y sistema de voz, fue diseñado para interactuar con los asistentes y brindar detalles sobre la programación y los cortometrajes del certamen cultural celebrado en Huaraz. Video: Festival de Cine de Áncash

El robot ofreció información sobre la programación y proyectó contenido sobre paredes libres

Anthony Valladolid, ingeniero mecatrónico de la PUCP y uno de los estudiantes que participó en la creación de Chavi, explicó el objetivo central del proyecto. “Chavi es un robot de difusión cultural financiado por la PUCP. Es un proyecto de investigación que busca identificar cómo se desarrollan las personas y los robots, específicamente en regiones fuera de Lima. En Lima cada vez se están viendo más los robots. Sin embargo, en regiones fuera de Lima no se ve tanto como en la capital”, señaló.

Una de las funciones más llamativas del robot fue su capacidad de proyección. “El robot cuenta con un proyector. Entonces, se puede habilitar para que proyecte sobre paredes libres. Y como era un festival de cine, se prestaba bastante con la dinámica”, detalló Valladolid.

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Integrantes del equipo de la PUCP y la directora del Festival de Cine de Áncash posan junto al robot Chavi durante la presentación oficial del certamen en Huaraz.

En esa misma línea, Braian Hurtado, otro integrante del equipo, precisó sobre el funcionamiento de la base de datos que alimenta al robot. “La ventaja de Chavi es que nosotros podemos brindarle la información que queramos, en este caso su base de datos está centrada en información de películas o series del cine regional y Chavi se va a encargar de difundirlo”, indicó Hurtado.

Durante su participación, el propio robot se presentaba ante el público con un mensaje grabado: “Soy Chavi, el robot guía del VI Festival de Cine de Áncash. Estoy aquí para ayudarte con información sobre el festival, su programación y los cortometrajes en competencia”.

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El público pasó de la resistencia inicial a aceptar al robot como maestro de ceremonias

La recepción del público marcó uno de los momentos más destacados de la participación de Chavi en Áncash. Según relató Valladolid, el robot estuvo presente durante toda la semana del festival y llegó a cumplir un rol protagónico en el cierre del evento.

Varias asistentes conversan con el robot Chavi, desarrollado por estudiantes de la PUCP, durante el Festival de Cine de Áncash en Huaraz.

“Fue totalmente recibido. Participó en todos los días del evento, incluso participó al final como maestro de ceremonia en la clausura para anunciar los ganadores del festival. Los resultados fueron totalmente satisfactorios. Las personas de Áncash aceptaron al robot, convivieron y logramos romper un poco esa brecha”, afirmó el ingeniero.

Sin embargo, la aceptación no fue inmediata. “Los primeros días sí nos topamos con cierta resistencia para interactuar con la máquina. Sin embargo, con el pasar de los días... ya cada vez se sentían más propios con el robot y podían interactuar sin mucho miedo a que se pueda romper o algo así por el estilo”, reconoció Valladolid sobre el proceso de adaptación del público huaracino.

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El diseño del robot también respondió a limitaciones técnicas pensadas para este tipo de espacios. “Justo en las limitaciones de diseño se adaptó para trabajar en entornos cerrados con piso liso. Sobre todo para estos robots de servicio, se busca que estén en ambientes sociales donde puedan interactuar directamente en piso liso, ambientes públicos como plazas, centros comerciales o incluso ferias”, explicó el estudiante, quien precisó que terrenos irregulares exigirían un sistema de suspensión distinto al que incorpora la actual versión del robot.

El robot interactivo Chavi también estuvo como maestro de ceremonia en el Festival de Cine de Áncash en Huaraz.

El proyecto nació en 2024 tras talleres de robótica realizados en Huaraz

El origen de Chavi se remonta a dos años atrás, cuando el equipo de investigación inició un trabajo de campo directamente con la población local. “El proceso empezó en el año 2024, cuando empezamos con entrevistas aquí directamente con huaracinos y luego con un taller respectivo donde diferentes personas, a través de un taller previo de robótica que hicimos, propusieron cómo se imaginarían un robot que permitiría ayudar a mejorar la interacción en este tipo de festivales. Y así, poco a poco, nació la idea de Chavi”, relató Valladolid.

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El desarrollo del robot se articuló en tres etapas dentro de la formación académica de Ingeniería Mecatrónica: el diseño conceptual, definido en el curso de Metodología del Diseño Mecatrónico; la implementación del sistema, integrada en el curso de Proyecto de Diseño Mecatrónico; y la validación final, realizada directamente en Áncash con usuarios reales durante el festival, etapa que contó con el respaldo de Karolay Ramírez, directora del Festival de Cine de Áncash.

El proyecto se enmarca en la línea de Robótica de Servicio que impulsa el Grupo de Investigación en Robótica Inteligente de la PUCP, bajo la guía de los docentes Diego Arce, José Guillermo Balbuena Galván, Dante Arroyo y Alexis José Meneses Carnero.

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Participantes y ganadores en el Festival de Cine de Áncash acompaña al robot interactivo Chavi durante las actividades.

LinkING PUCP, el espacio donde la ingeniería busca acercarse a la sociedad

Proyectos como Chavi forman parte de la apuesta que la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP presenta cada año en LinkING PUCP, un evento que reúne a investigadores, empresarios y estudiantes para exhibir desarrollos tecnológicos con aplicación directa en la sociedad. Rafael Aguilar, jefe del Departamento Académico de Ingeniería de la PUCP, explicó el enfoque que caracteriza a este tipo de iniciativas.

“Lo interesante de la investigación de ingeniería es que la gran parte de lo que hacemos a nivel de desarrollo científico y de conocimiento es de aplicación directa para la sociedad. Hacemos mucha investigación aplicada y desarrollando respuesta directa al problema de la sociedad. Entonces, estamos utilizando la tecnología para resolver problemas”, sostuvo Aguilar.

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En la misma línea, Francisco Rumiche, decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP, destacó el propósito que ha consolidado este espacio a lo largo de sus cinco ediciones. “Lo que busca este espacio y lo que ha logrado es congregar investigadores, empresarios, estudiantes, para generar una red de colaboración y fomentar o fortalecer el impacto que tiene ingeniería y por tanto nuestra universidad en el país”, afirmó el decano durante la clausura de la edición 2026 del evento.