Un avión de Emirates sobrevuela la costa de Lima frente a un horizonte con rascacielos de Dubái para ilustrar una eventual conexión aérea entre ambas ciudades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno peruano negocia con la aerolínea Emirates la puesta en marcha de una ruta aérea directa entre Dubái y Lima, con escala en Milán, que abriría una vía de acceso inédita a los mercados de Medio Oriente, Asia y África. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) confirmó que la propuesta se encuentra en etapa de revisión ante las autoridades italianas, de cuya aprobación depende la concreción del proyecto.

La viceministra de Turismo, Liz Chirinos, abordó el tema en una reunión bilateral con Juma Al Kait, subsecretario del Ministerio de Economía y Turismo de los Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la 127ª sesión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo. El encuentro se centró en revisar el estado de las autorizaciones pendientes para la operación de la nueva ruta, según informó la agencia Andina.

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La viceministra Liz Chirinos y el representante emiratí Juma Al Kait sostienen un retablo tradicional peruano durante su reunión bilateral en la sesión de ONU Turismo. (MINCETUR)

Acuerdo que impulsa la negociación

La posibilidad de concretar la conexión aérea se sustenta en un Acuerdo de Servicios Aéreos suscrito entre Perú y Emiratos Árabes Unidos en junio de 2023, vigente desde agosto de 2026. Sobre esa base jurídica, el Mincetur ratificó su disposición a coordinar con los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Relaciones Exteriores para impulsar el avance de la iniciativa ante las instancias correspondientes.

La ruta Dubái-Milán-Lima representaría, según el Mincetur, una vía de conexión con uno de los principales centros aéreos del mundo. Esa posición estratégica de Dubái como nodo de tránsito permitiría a Perú ampliar su alcance hacia pasajeros de Medio Oriente, Asia y África sin depender exclusivamente de conexiones a través de Europa o Estados Unidos.

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Representantes de Perú y Emiratos Árabes Unidos dialogan durante una reunión bilateral en el marco del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en Abu Dabi. (MINCETUR)

Emiratos Árabes mira la gastronomía y aventura peruana

Durante el encuentro, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos destacaron el potencial del país sudamericano en segmentos específicos como la gastronomía y el turismo de aventura, dos nichos que consideran atractivos para el perfil del viajero de esa región. “Desde el Gobierno, a través del Mincetur, trabajamos para fortalecer la conectividad internacional, abrir nuevas oportunidades de cooperación y mejorar la gestión de nuestros destinos”, declaró Chirinos, según recogió Andina.

A partir de ese diagnóstico, ambas partes identificaron oportunidades de promoción conjunta en el Arabian Travel Market, una de las ferias internacionales de turismo más relevantes del sector, donde Perú podría exhibir su oferta frente a potenciales operadores y visitantes de la región.

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La viceministra de Turismo de Perú, Liz Chirinos, y la ministra de Turismo de Grecia, Olga Kefalogianni, sostienen un encuentro de cooperación bilateral en la sesión de ONU Turismo. (MINCETUR)

Cooperación con Grecia en gestión de destinos patrimoniales

En paralelo a las conversaciones con la delegación emiratí, el Mincetur sostuvo una reunión con la ministra de Turismo de Grecia, Olga Kefalogianni, con el objetivo de avanzar en la suscripción de un Memorando de Entendimiento para fortalecer la cooperación bilateral e intercambiar experiencias en gestión de destinos y desarrollo de productos turísticos.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la plataforma digital Hellenic Heritage, desarrollada por Grecia para integrar información y venta de entradas de 108 sitios arqueológicos y museos del país. El Mincetur señaló que esta herramienta representa un modelo de referencia para mejorar la gestión de visitantes en Machu Picchu y otros destinos patrimoniales peruanos, que enfrentan desafíos similares de afluencia y control de ingreso.

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“Queremos que el potencial turístico del Perú llegue a más mercados y se traduzca en inversiones, empleo y mayores oportunidades para los peruanos”, agregó la viceministra Chirinos, en declaraciones recogidas por Andina durante la sesión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo.