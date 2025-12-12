Lasso disfruta de las playas de Lambayeque y elogia los atardeceres de Chiclayo en su visita a Perú

Lasso se encuentra en Perú y emociona con publicación. IG

Las costas del norte peruano recibieron en los últimos días la visita del cantante venezolano Lasso, quien documentó su estadía en Lambayeque a través de sus redes sociales. El artista, cuyo nombre real es Andrés Vicente Lazo Uslar, publicó una serie de fotografías donde se le observa junto a un grupo de amigos disfrutando del mar y los paisajes característicos de la región. Su relato sobre la experiencia, junto con el especial reconocimiento a los atardeceres de Chiclayo, provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores locales e internacionales.

En su perfil de Instagram, Lasso compartió varias imágenes captadas durante su visita a playas de Lambayeque, espacio en el que pudo desconectarse momentáneamente de sus compromisos musicales y explorar escenarios naturales alejados de los grandes centros urbanos. “Ayer vi uno de los atardeceres más lindos que he visto en mi vida en Chiclayo, Perú”, escribió el cantante en una de sus publicaciones. Esta dedicatoria se viralizó rápidamente y logró la reacción de sus seguidores.

Las instantáneas publicadas por Lasso muestran a la figura de la música pop latinoamericana disfritando de la playa, tomando el sol, interactuando con amigos y contemplando el horizonte.

Lasso disfruta de las playas de Perú. IG

La elección del norte peruano por parte de Lasso no obedece únicamente al deseo de descansar. Para el artista, el contacto con la naturaleza y las culturas locales representa una fuente de inspiración constante. Durante su permanencia en Lambayeque, el cantante dio a conocer lo maravillado que estaba del atardecer del norte de Perú.

La reacción de los fans peruanos se hizo sentir en minutos. Diversas cuentas de admiradores y usuarios de Chiclayo agradecieron el reconocimiento al paisaje costero, dejando mensajes de bienvenida y orgullo regional.

“Qué vida el departamento de Lambayeque”, “Confirmo que las atardeceres más bonitos están en Perú”, “Es que Perú es clave, como dicen los jóvenes”, “El norte del Perú siempre presente. Tqm, Lassito”, “Lassito en Perú es lo más top”, “Que la semana de Lasso en Perú no se termine”, “Qué bonito verte reír” y ”Pimentel y sus atardeceres lindos", son algunos de los tantos comentarios que se pueden leer en la red social.

La popularidad de Lasso en Perú ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, tanto por su música como por las colaboraciones con artistas nacionales. Canciones como “Ojos Marrones” y “Un Millón como tú” forman parte habitual de las listas de reproducción en radios limeñas y plataformas digitales locales. Su capacidad para conectar con oyentes jóvenes y adultos ha consolidado su presencia en el país, lo que explica la fuerte repercusión de su visita a Lambayeque.

Lasso emociona con su estadía en Perú. IG

No es la primera vez que celebridades extranjeras elogian la riqueza natural y cultural de las playas peruanas, aunque el testimonio de Lasso adquirió especial relevancia por las fotos publicadas, aquellas que mostraban el bello atardecer que lo dejó sorprendido.

¿Quién es Lasso?

Lasso, nombre artístico de Andrés Vicente Lazo Uslar, es un músico y cantautor venezolano que ha marcado un importante precedente en la industria musical de Latinoamérica. Ganador de un premio Grammy, Lasso destaca por su capacidad creativa y por combinar el pop con sonidos alternativos, lo que le ha permitido conectar con una audiencia diversa. Su trayectoria incluye el récord de 18 sencillos que han alcanzado el número 1 en las carteleras de Venezuela, una hazaña nunca antes lograda por otro artista en el país.

El impacto de Lasso se extiende más allá de las fronteras venezolanas. El músico supera el billón de streams en Spotify y el billón de visualizaciones en YouTube, indicadores de la resonancia global de su obra. Temas como “Ojos Marrones” y “Un Millón como tú” lo han posicionado en las tendencias internacionales y han impulsado colaboraciones con reconocidos artistas de habla hispana.

Con una carrera que comenzó desde temprana edad y una sólida presencia en plataformas digitales, Lasso se consolida como una de las figuras más relevantes del pop latino, llevando su música a escenarios de toda América Latina, Europa y Estados Unidos.}

Lasso es uno de las cantantes más reconocidos del momento. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)