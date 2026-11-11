Las exportaciones peruanas suman 75.536 millones hasta septiembre y acumulan una racha de 29 meses al alza

04/08/2026 Planchas de cobre peruano para su exportación. ECONOMIA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DE PERÚ

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Las exportaciones peruanas alcanzaron los 83.785 millones de dólares (75.536 millones de euros) hasta septiembre, lo que supuso una subida interanual del 31% y a una racha de 29 meses de crecimientos ininterrumpidos.

Según ha informado este miércoles el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a través de la plataforma oficial 'El Peruano', esta dinámica se vio impulsada por los 61.043 millones de dólares (55.033 millones de euros) aportados desde la minería, un 44,9% más.

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Los envíos de cobre ascendieron a 28.493 millones de dólares (25.688 millones de euros), un 39,7% más; seguido del oro, con 21.262 millones de dólares (19.169 millones de euros) y un incremento del 51,8%; y los concentrados de plomo y plata, con 4.395 millones de dólares (3.962 millones de euros) y un 105,9% más.

Asimismo, las exportaciones agropecuarias sumaron 8.878 millones de dólares (8.004 millones de euros), un 1,4% más. Después, el sector metalúrgico vendió bienes por 1.645 millones de dólares (1.483 millones de euros) y el químico por 1.621 millones de dólares (1.461 millones de euros), un 21,4% y un 14,8% más, respectivamente.

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Los principales socios comerciales de Perú fueron China, a donde exportó por 31.309 millones de dólares (28.227 millones de euros), un 31,3% más; Estados Unidos, con 8.430 millones de dólares (7.600 millones de euros), un 26% más; y la Unión Europea, con otros 7.757 millones de dólares (6.993 millones de euros), un 6,4% más.