Perú

Mindef: Comando Unificado busca devolver la paz a los peruanos frente al avance de la criminalidad

La iniciativa gubernamental reunirá recursos de Defensa, Interior, Fiscalía, Poder Judicial y organismos de inteligencia para articular una respuesta estatal contra los delitos que afectan a la población frente a la inseguridad

El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaunde, afirmó que el Comando Unificado busca devolver la paz ante el avance de la criminalidad organizada. (REUTERS/Anthony Marina)
El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaunde, afirmó que el Comando Unificado busca devolver la paz ante el avance de la criminalidad organizada. (REUTERS/Anthony Marina)
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El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaunde, afirmó que el Comando Unificado tiene como objetivo devolver la paz a los peruanos frente a la amenaza de la criminalidad organizada y la inseguridad. El funcionario sostuvo que el Gobierno busca integrar las capacidades estatales para responder de manera articulada contra las organizaciones delictivas.

En declaraciones a TVPerú, Belaunde señaló que la estrategia contempla la coordinación entre los sectores de Defensa e Interior, además de la participación de instituciones del sistema de justicia y de la comunidad de inteligencia.

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El ministro indicó que, desde el inicio del Gobierno, existe un esfuerzo orientado a reunir recursos y capacidades del Estado ante el avance de la delincuencia. En ese marco, mencionó el trabajo con el Ministerio Público, el Poder Judicial y los organismos de inteligencia.

“Se está coordinando con la Fiscalía, con el Poder Judicial, se está recomponiendo la comunidad de inteligencia para poder producir inteligencia en tiempo oportuno, inteligencia de calidad y ahora de lo que se trata es de integrar una fuerza operativa de combate contra las organizaciones criminales”, indicó Belaunde.

La nueva fuerza operativa conjunta para combatir a la delincuencia estará conformada por 1.350 integrantes.
La nueva fuerza operativa conjunta para combatir a la delincuencia estará conformada por 1.350 integrantes.

La fuerza operativa

El titular del Ministerio de Defensa precisó que el Comando Unificado estará conformado por 1.350 personas. La estructura incluirá a 500 efectivos del Ejército, 80 integrantes de las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC) y miembros de unidades especializadas.

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Belaunde destacó que tanto la Policía Nacional como el Ejército cuentan con personal calificado para las tareas previstas dentro de este esquema. Según explicó, la finalidad es que esas capacidades actúen de forma coordinada contra las organizaciones criminales.

Esta es una fuerza de 1,350 personas, 500 efectivos del Ejército, 80 de las FEC, que son las Fuerzas Especiales Conjuntas, que son de las Fuerzas Armadas, está el Grupo SUAT, el Grupo Greco y grupos altamente calificados”, puntualizó el ministro.

El funcionario no brindó más detalles sobre la distribución de las tareas de cada grupo dentro de la fuerza operativa. Su intervención se centró en la necesidad de una respuesta conjunta frente a los delitos que afectan a la población y a los pequeños empresarios.

El Gobierno peruano trabaja en la recomposición de la comunidad de inteligencia para obtener información oportuna y de calidad. (Andina)
El Gobierno peruano trabaja en la recomposición de la comunidad de inteligencia para obtener información oportuna y de calidad. (Andina)

Estrategia con la seguridad

Belaunde sostuvo que la meta del Gobierno es que los ciudadanos puedan desarrollar sus actividades sin enfrentar extorsiones, cobros ilegales o amenazas contra su integridad. También mencionó la situación de quienes trabajan por cuenta propia o tienen pequeños negocios.

Entonces, el objetivo superior acá es devolverle la paz a los peruanos”, enfatizó el ministro de Defensa.

En ese sentido, afirmó que el país debe ofrecer condiciones para que las personas puedan salir a las calles, trabajar y sostener sus actividades económicas sin el temor de ser víctimas de delitos. El funcionario aludió de manera específica a los casos de extorsión, al cobro de cupos y a los asesinatos.

Cooperación de inteligencia

El ministro indicó que la coordinación no se limitará a los organismos nacionales. Según explicó, el Gobierno apunta a una colaboración más cercana con la comunidad de inteligencia internacional y con instituciones del sistema de justicia.

Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirma que inseguridad fue “heredada” y que no se puede solucionar en 18 días. (Foto: Mindef)
Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirma que inseguridad fue “heredada” y que no se puede solucionar en 18 días. (Foto: Mindef)

Belaunde mencionó la adhesión al Escudo de las Américas como uno de los instrumentos que permitiría recibir información y apoyo de otros países. “Acá va también a cumplir un rol muy importante habernos adherido al Escudo de las Américas, que nos permite tener la ayuda y la inteligencia proveída por otros países”, afirmó.

El titular de Defensa añadió que la iniciativa busca reforzar el vínculo entre los ministerios involucrados, la Fiscalía, el Poder Judicial y los organismos de inteligencia. “Y después tener una cooperación de la comunidad de inteligencia, una cooperación mucho más estrecha con el sistema de justicia, con la Fiscalía, con el Poder Judicial y la comunidad de inteligencia internacional”, añadió Belaunde.

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