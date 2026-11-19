El nivel de satisfacción de los pasajeros con los aplicativos de transporte superó al registrado por el Metro de Lima y los taxis de calle.

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Los taxis por aplicativo superaron al servicio de calle como medio de transporte habitual entre los usuarios de Lima Metropolitana y concentran 327 mil conductores activos en el país, según estimaciones recogidas en un estudio sobre movilidad urbana.

La cifra implica un crecimiento de más de seis veces frente a los cerca de 54 mil conductores registrados en 2020, en un mercado que ya reúne a 20 plataformas con operaciones en 21 ciudades y 14 regiones, de acuerdo con un estudio encargado por inDrive a la consultora Macroconsult.

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El negocio de los viajes por app ya mueve S/ 6.100 millones

En 2025, el 7,5% de los limeños que se movilizaban regularmente para ir a trabajar o estudiar utilizó aplicaciones de transporte, por encima del 6,1% que recurrió a taxis de calle. La participación de los aplicativos también superó a la del Metro de Lima, con 5%, el Metropolitano, con 4,5%, y los corredores complementarios, con 1,4%, de acuerdo con datos de Lima Cómo Vamos citados en el informe.

El sector de movilidad urbana por aplicativos alcanzó un valor bruto de producción promedio de S/ 6.100 millones en 2025, según el estudio. El rubro representó el 0,5% del producto bruto interno nacional y el 12,4% del PBI del transporte terrestre. En 2022, su peso era equivalente al 0,3% de la economía peruana y al 9,1% de la actividad de transporte terrestre.

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La satisfacción de los usuarios también fue mayor en las plataformas que en otros medios. El 53% de quienes utilizaron aplicativos declaró estar satisfecho con el servicio, frente al 41% entre los usuarios del Metro de Lima y el 21% en el caso de los taxis tradicionales. La proporción más alta se registró entre usuarios del nivel socioeconómico B, con 66%.

La consultora Macroconsult estimó que inDrive generó un valor agregado bruto de S/ 2.231 millones para el país.

inDrive atribuye S/ 2.231 millones a su actividad en Perú

Macroconsult estimó que la actividad vinculada a la plataforma inDrive generó un valor agregado bruto total de S/ 2.231 millones para la economía peruana. El cálculo incluye los efectos directos de los conductores, la demanda de bienes y servicios asociados a la operación y el consumo de los hogares financiado con esos ingresos.

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Del total, S/ 1.196 millones corresponden al impacto directo generado por los conductores independientes. Otros S/ 610 millones se relacionan con efectos indirectos, como gastos en combustible, mantenimiento de vehículos y seguros. A ello se suman S/ 424 millones por efectos inducidos, asociados al consumo de los hogares.

El informe se elaboró con datos internos de la compañía correspondientes a 2024, fuentes oficiales y encuestas a 267 conductores independientes y 283 usuarios habituales de Lima Metropolitana, Callao, Arequipa y Trujillo.

El 47% de los encuestados señaló que el servicio de plataformas vehiculares facilita el acceso a zonas remotas o periféricas.

Un modelo ‘a la peruana’: la negociación de tarifas concentra preferencias

La investigación también evaluó la percepción de los usuarios sobre el modelo de negociación directa de tarifas de la plataforma. El 75% de los pasajeros y el 56% de los conductores manifestó satisfacción con esa función, que permite acordar el precio del viaje entre ambas partes.

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En materia de seguridad, el 92% de los pasajeros y el 80% de los conductores consideró que utilizar la aplicación es igual o más seguro que recurrir a otras plataformas de transporte. Además, el 47% de los encuestados señaló que el servicio ofrece mayor accesibilidad a zonas remotas o periféricas.

El estudio indicó que el 24% de los pasajeros usa la aplicación cuando no encuentra transporte público disponible, mientras que el 27% la emplea para llegar o salir de estaciones y paraderos.