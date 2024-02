Giuliana Rengifo acusa a Magaly Medina de boicotear su entrevista en ATV.

Arde Troya. La reconocida cantante de cumbia, Giuliana Rengifo, utilizó sus plataformas en redes sociales para mostrar su indignación, y arremeter contra la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, luego de la cancelación de última hora de una entrevista programada en el canal de ATV.

A través de sus historias en Instagram, la ‘exAgua Bella’ compartió su fastidio con sus fieles seguidores después de llegar a la televisora de la avenida Arequipa para una entrevista, ya que solo ingresó al lugar para ser informada posteriormente de que el programa no se emitiría según lo previsto.

“O sea, llego al canal ATV para una entrevista y me hacen entrar y nos dicen luego que el programa no va por pauta... mmmm... o sea, por qué no me dicen que por Magaly no quieren entrevistarme”, sostuvo la cantante de cumbia en la red social citada.

En un contundente mensaje, la piurana añadió: “Qué car... se meten con mi trabajo, bruja malvada”, agregó la artista mostrando se fastidió. Como era de esperarse, la publicación de Rengifo no pasó desapercibida entre sus seguidores, generando un revuelo en las redes sociales y avivando aún más la tensión entre ella y Magaly Medina.

Sin embargo, hasta el momento, la conductora de ATV no ha emitido ninguna respuesta a las acusaciones de Giuliana. Se espera que pueda abordar este tema en su programa próximamente. Cabe recordar que la relación entre ambas no ha sido buena desde que la cantante admitió su affaire con el esposo de Medina, el abogado Alfredo Zambrano, en 2021.

En aquella oportunidad, Rengifo dijo lo siguiente: “Yo nunca me he referido a él de mala forma ni burlonamente, Magaly también está dolida y pienso que es una víctima más porque mi conciencia está limpia, pero creo que la de él no”, dijo en esa oportunidad la interprete de ‘Pasito Tum Tum’.

Como era de esperarse, Magaly decidió responder a estas declaraciones, a pesar de que generalmente evita hablar sobre su vida privada. “Qué pasa si para un hombre no significó ni michi, que hasta les da vergüenza mencionarla”, dijo la presentadora en respuesta para Giuliana sobre el romance entre su esposo y la cumbiabera. “No queramos obligar a un hombre a que cuente como relación a su snack” agregó la comunicadora.