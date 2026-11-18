El Ministerio de Economía y Finanzas proyectó una partida inicial de S/ 500 millones para el subsidio habitacional en 2027.

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La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip) advirtieron que el programa Techo Propio requiere al menos S/ 330 millones para concretar la entrega de 6.500 viviendas nuevas que permanecen pendientes de adjudicación desde octubre. Los gremios sostienen que los recursos anunciados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no alcanzarían para cubrir la demanda acumulada.

El pronunciamiento llega después de que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunciara que el Gobierno prevé transferir S/ 150 millones adicionales al Fondo Mivivienda antes del cierre de 2026. Capeco y Codip valoraron la medida, aunque reclamaron que se defina cuánto de esa partida llegará a la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva y cuándo se reanudarán los desembolsos.

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Los S/ 150 millones cubrirían menos de la mitad de la necesidad

Según la información consolidada por ambos gremios, las viviendas pendientes representan una inversión cercana a S/ 600 millones. Para liberar las operaciones asociadas a esas unidades, se requieren S/ 330 millones en Bonos Familiares Habitacionales (BFH).

Incluso si el total de los S/ 150 millones anunciados por el MEF se destinara a ese fin, el monto cubriría cerca del 45% de la necesidad calculada por Capeco y Codip. El sector privado estima que persistiría una brecha de S/ 180 millones.

La transferencia extraordinaria cubre el 45% de la demanda y mantiene una brecha de S/ 180 millones para los bonos familiares.

“La demora prolonga la espera de las familias, afecta la cadena de pagos a proveedores y contratistas y pone en riesgo la continuidad de inversiones y empleos vinculados a la vivienda social”, señalaron los gremios en su comunicado.

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La falta de recursos afecta la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva de Techo Propio, que permite a hogares de menores ingresos acceder a un subsidio estatal no reembolsable para comprar una vivienda. En 2026, el BFH asciende a S/ 52.250 para casas unifamiliares y a S/ 47.850 para viviendas multifamiliares.

Los fondos se agotaron en octubre y dejaron operaciones en suspenso

Los recursos de Vivienda Nueva se agotaron en octubre, antes de terminar el año fiscal. En ese momento, Codip y Capeco alertaron que alrededor de 7.530 familias podían quedar afectadas durante el último trimestre de 2026 y calcularon un requerimiento adicional de S/ 379 millones.

El plan de vivienda popular acompaña las medidas fiscales frente a la desaceleración económica y el fenómeno El Niño.

La nueva estimación de S/ 330 millones se concentra en 6.500 viviendas ya construidas que aún no pueden ser entregadas a sus compradores por la falta de subsidios. La diferencia entre ambas cifras responde al universo considerado: la primera proyectaba la demanda pendiente del tramo final del año, mientras que la más reciente se refiere a unidades construidas y a operaciones pendientes de desembolso.

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Para los gremios, la paralización compromete la programación financiera de las inmobiliarias y constructoras, así como los pagos de la cadena de proveedores. También retrasa el acceso a vivienda formal de las familias que ya habían avanzado con el proceso para recibir el bono.

El MEF plantea S/ 500 millones para iniciar 2027

El anuncio de los S/ 150 millones forma parte de una estrategia de vivienda popular que el MEF vinculó a sus medidas fiscales para enfrentar la desaceleración económica, el fenómeno El Niño y el alza de los combustibles.

Cuba señaló que el Fondo Mivivienda tendría una asignación inicial de S/ 500 millones desde enero de 2027. El plan contempla elevar esa cifra hasta S/ 1.000 millones durante el segundo semestre del próximo año.

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Capeco y Codip pidieron al MEF y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento precisar la asignación destinada a Adquisición de Vivienda Nueva, completar los recursos pendientes y comunicar las fechas de transferencia. La definición de esos plazos determinará cuándo podrán reanudarse las entregas de las 6.500 viviendas.