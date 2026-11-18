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El solterito de queso es uno de los platos más representativos de la gastronomía de Arequipa. Esta ensalada tradicional destaca por su combinación de queso fresco, habas, choclo, cebolla roja, tomate, aceitunas y rocoto, ingredientes que aportan diferentes texturas y sabores.

Su preparación es sencilla, fresca y colorida. Se suele servir como entrada o acompañamiento, especialmente durante los días calurosos. Aprende cómo preparar un auténtico solterito de queso arequipeño con ingredientes fáciles de conseguir.

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Receta de solterito de queso arequipeño

Rendimiento: 4 porcionesPreparación: 20 minutosCocción: 15 minutosTiempo total: 35 minutos

Ingredientes

300 g de queso fresco arequipeño

1 taza de habas frescas peladas

1 taza de choclo desgranado

2 tomates medianos

1 cebolla roja mediana

½ taza de aceitunas negras

1 rocoto pequeño

2 cucharadas de perejil picado

Jugo de 2 limones

2 cucharadas de vinagre tinto

3 cucharadas de aceite vegetal o de oliva

½ cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta al gusto

Hojas de lechuga para servir, opcional

Preparación del solterito de queso paso a paso

1. Cocinar las habas

Retira las habas de sus vainas y colócalas en una olla con agua hirviendo y una pizca de sal.

Cocina durante aproximadamente 8 a 10 minutos, hasta que estén tiernas, pero mantengan su forma. Escúrrelas y déjalas enfriar. Si tienen una cáscara exterior gruesa, puedes retirarla para conseguir una textura más suave.

2. Cocinar el choclo

En otra olla, hierve el choclo desgranado con agua y una pizca de sal durante aproximadamente 10 a 15 minutos, hasta que los granos estén tiernos.

Escurre el agua y deja enfriar. Reserva junto con las habas.

3. Preparar las verduras

Lava los tomates y córtalos en cubos pequeños, retirando las semillas si deseas evitar que la ensalada tenga demasiado líquido.

Corta la cebolla roja en cuadraditos pequeños o en pluma fina. Si prefieres un sabor menos intenso, puedes dejarla reposar unos minutos en agua fría y escurrirla.

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Retira las semillas y venas del rocoto y pícalo finamente. Si deseas una preparación más picante, puedes conservar una pequeña cantidad de sus venas.

4. Cortar el queso y las aceitunas

Corta el queso fresco en cubos medianos para que mantenga su forma al mezclarlo con los demás ingredientes.

Retira las pepas de las aceitunas negras y córtalas en rodajas o trozos pequeños.

5. Preparar el aliño

En un recipiente pequeño mezcla el jugo de limón, el vinagre tinto, el aceite, el orégano, la sal y la pimienta.

Remueve hasta integrar todos los ingredientes. Este aliño aportará frescura y un ligero toque ácido al solterito.

6. Mezclar los ingredientes

En un recipiente amplio coloca las habas, el choclo, los tomates, la cebolla, el rocoto, las aceitunas y el perejil picado.

Agrega el aliño y mezcla suavemente para distribuirlo por toda la preparación.

Finalmente, incorpora los cubos de queso fresco y remueve con cuidado para evitar que se deshagan.

7. Servir el solterito de queso

Coloca hojas de lechuga en una fuente o en platos individuales y sirve encima la mezcla preparada.

Puedes decorar con unas rodajas adicionales de aceituna y perejil picado. Sirve fresco como entrada o acompañamiento de otros platos de la gastronomía arequipeña.

Consejos para preparar un buen solterito de queso

Utiliza queso fresco firme: el queso arequipeño o un queso fresco de consistencia compacta permite mantener los cubos enteros.

No sobrecocines las habas: deben quedar tiernas, pero sin deshacerse.

Enfría los ingredientes antes de mezclarlos: así evitarás que el queso pierda su consistencia.

Controla el picante: retira las semillas y venas del rocoto si prefieres un sabor más suave.

Prepara el aliño por separado: de esta manera podrás ajustar la acidez y sazón antes de incorporarlo.

Refrigera antes de servir: unos minutos en frío ayudan a integrar los sabores.

Preguntas frecuentes sobre el solterito de queso

¿Qué queso se utiliza para preparar solterito?

Se utiliza principalmente queso fresco, preferentemente arequipeño, de textura firme y sabor ligeramente salado. También puedes utilizar otro queso fresco que permita cortarse en cubos sin deshacerse.

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¿El solterito de queso lleva rocoto?

Sí. El rocoto es uno de los ingredientes característicos de esta preparación arequipeña. Se utiliza picado en pequeñas cantidades para aportar sabor y un toque picante.

¿Qué diferencia hay entre el solterito arequipeño y otras ensaladas?

El solterito arequipeño destaca por la combinación de habas, choclo, queso fresco, aceitunas negras, cebolla y rocoto. Su aliño de limón y vinagre le proporciona un sabor fresco y ligeramente ácido.

¿Con qué se acompaña el solterito de queso?

Se puede servir como entrada o acompañamiento de platos tradicionales como rocoto relleno, pastel de papa y otras preparaciones de la gastronomía arequipeña.

¿Se puede preparar solterito de queso con anticipación?

Sí. Puedes cocinar previamente las habas y el choclo, y guardarlos refrigerados. Lo recomendable es cortar el queso y mezclar todos los ingredientes con el aliño poco antes de servir para conservar mejor su textura y frescura.

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