Especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura inspeccionaron el sector Cancharani Andenes y descartaron afectaciones al bien patrimonial. La entidad recordó que cualquier intervención en sus inmediaciones debe cumplir con la legislación vigente. Composición: Infobae

Guardar

La protección de los sitios arqueológicos de Puno motivó una intervención de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) en el sector Cancharani Andenes, luego de que se reportara una posible afectación a uno de los tramos del Camino Qhapaq Ñan. La alerta dio lugar a una inspección para determinar si las actividades desarrolladas en la zona comprometían este bien patrimonial.

La verificación estuvo a cargo de la Subdirección Desconcentrada de Industrias Culturales e Interculturalidad de la DDC Puno, en su condición de órgano instructor. El personal realizó una visita de campo para revisar las condiciones del área señalada y establecer la cercanía de una obra privada respecto del camino prehispánico.

PUBLICIDAD

Durante la diligencia, los especialistas identificaron trabajos de carácter privado a una distancia aproximada de 10 metros del recorrido arqueológico. La evaluación permitió establecer que, al momento de la inspección, no existía una afectación al Camino Qhapaq Ñan.

Pese a este resultado, la entidad recordó que las intervenciones en espacios próximos a bienes arqueológicos deben respetar las disposiciones legales y contar con las autorizaciones correspondientes. La advertencia estuvo dirigida a los pobladores del sector, ante el riesgo de que determinadas actividades puedan comprometer la conservación del patrimonio.

DDC Puno descarta daños al camino durante la inspección

La inspección en Cancharani Andenes respondió a una alerta sobre posibles daños a un tramo del Camino Qhapaq Ñan. Según la información difundida por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno, la obra privada identificada se encontraba a 10 metros del camino y no se constató una afectación directa al bien arqueológico.

PUBLICIDAD

Como parte de la intervención, un especialista en arqueología de la Subdirección Desconcentrada de Industrias Culturales e Interculturalidad exhortó a los pobladores a evitar trabajos que puedan poner en peligro la integridad de los restos arqueológicos, especialmente cuando no cuentan con los permisos exigidos por las autoridades competentes.

La advertencia comprende las actividades que puedan alterar las condiciones de los espacios patrimoniales, incluso cuando se desarrollen fuera del recorrido principal del camino.

Qhapaq Ñan está protegido por la legislación peruana

Obras a 10 metros del Camino Qhapaq Ñan en Puno generan alerta y obligan a Cultura a descartar posibles daños al patrimonio

El Qhapaq Ñan constituye una red de caminos construida por distintas sociedades andinas y consolidada durante el Imperio inca. Su extensión comprende territorios de varios países sudamericanos y representa un legado arqueológico de relevancia histórica y cultural.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información del portal oficial del Proyecto Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura, este sistema vial constituye un patrimonio que requiere medidas de protección y conservación.

En el ámbito nacional, la Ley N.° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, establece la protección estatal de los bienes integrantes del patrimonio cultural. La normativa también contempla responsabilidades para las autoridades, los titulares de derechos sobre estos bienes y la ciudadanía, quienes deben respetar y contribuir al cumplimiento de las disposiciones destinadas a su conservación.

Dirección de Cultura mantiene vigilancia sobre el patrimonio regional

Obras a 10 metros del Camino Qhapaq Ñan en Puno generan alerta y obligan a Cultura a descartar posibles daños al patrimonio

La DDC Puno informó que continuará con las acciones de verificación ante reportes sobre posibles afectaciones a bienes culturales de la región. Estas intervenciones forman parte de sus competencias para supervisar las condiciones de los espacios arqueológicos y advertir sobre actividades que puedan comprometer su integridad.

PUBLICIDAD

En el caso de Cancharani Andenes, la exhortación a los pobladores se centró en la necesidad de evitar intervenciones sin autorización en las áreas próximas al Camino Qhapaq Ñan, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la legislación peruana.