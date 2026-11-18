Las cámaras de seguridad registraron cómo un vehículo negro embistió una mototaxi y provocó que su conductor saliera despedido en plena avenida Las Flores, en San Juan de Lurigancho. Horas antes, el mismo vehículo habría atropellado al hermano menor de la víctima, según el reporte periodístico. Ambos jóvenes resultaron heridos y la familia exige justicia. Fuente: Exitosa Noticias

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Un mototaxista permanece en una unidad de cuidados intensivos (UCI) luego de sufrir un violento atropello en la avenida Las Flores, en San Juan de Lurigancho. El conductor de un vehículo negro lo habría perseguido y embestido durante varias cuadras hasta provocar que saliera despedido de su unidad y terminara con graves lesiones. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

La agresión ocurrió después de otro incidente que involucró al hermano menor de la víctima. Según el reporte periodístico, horas antes, uno de los ocupantes del mismo vehículo habría atropellado al joven ciclista. El mototaxista acudió a auxiliarlo, pero terminó convirtiéndose también en víctima de un nuevo atropello.

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La familia Alvarado Popi atraviesa momentos de angustia por el estado de salud de ambos hermanos. La madre, identificada como Nelly, denunció públicamente lo ocurrido y pidió la intervención de las autoridades. Su principal preocupación es que el presunto responsable recupere su libertad mientras su hijo mayor permanece hospitalizado y lucha por recuperarse.

Una cámara de seguridad registra la colisión de un automóvil negro contra una mototaxi en la avenida Las Flores, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Mototaxista fue embestido y salió despedido de su vehículo tras el impacto

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento en que una unidad de color negro embiste la mototaxi en la que se desplazaba el agraviado por la avenida Las Flores. De acuerdo con el reporte de Exitosa Noticias, el conductor intentó esquivar el vehículo que lo perseguía, pero no consiguió evitar el impacto.

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La colisión provocó que la mototaxi terminara chocando contra otra unidad. Producto de la fuerza del impacto, el conductor salió despedido y cayó con múltiples lesiones. La gravedad de sus heridas obligó a trasladarlo a un establecimiento de salud, donde permanece internado en cuidados intensivos.

La madre del afectado explicó que su hijo presenta lesiones graves en el tórax, con fracturas en las costillas y complicaciones que comprometieron sus pulmones y el corazón. La familia sigue pendiente de su evolución médica, debido a que su estado continúa siendo delicado.

Hermano menor también fue atropellado horas antes del ataque

El caso involucra a dos integrantes de una misma familia. Según la información difundida por el medio, el primer incidente ocurrió cuando el hermano menor del mototaxista, quien se desplazaba en bicicleta, fue atropellado por uno de los ocupantes del vehículo negro.

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El vehículo implicado en el atropello a un mototaxista permanece con daños frontales en la avenida Las Flores de San Juan de Lurigancho frente a varios vecinos.

El hecho también quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes, según describió el reportero, se observa cómo el ciclista sale despedido tras ser impactado por la unidad. Luego de enterarse de lo ocurrido, su hermano mayor acudió para auxiliarlo.

Sin embargo, horas después, el mototaxista terminó involucrado en el segundo atropello. Ahora, ambos hermanos afrontan las consecuencias del incidente. El menor permanece en su vivienda, con dificultades para movilizarse, mientras que el mayor continúa bajo atención médica especializada.

Nelly expresó su indignación por lo ocurrido y cuestionó la conducta del presunto responsable. “A mis dos hijos los quiso matar, señores. En el video, más que palabras, el hecho”, manifestó durante la entrevista televisiva.

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Familia cuestiona calificación de las lesiones y teme que el investigado quede libre

Otro de los aspectos que preocupa a los familiares es la situación legal del presunto responsable, identificado en el reporte como Jonathan Rodolfo Mogrovejo Aponte. Durante la transmisión, el periodista señaló que la Fiscalía calificó el caso como lesiones culposas, pese a que el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol.

Una cámara de seguridad captó el choque de un auto contra un mototaxi en San Juan de Lurigancho, mientras la madre de la víctima declara ante la prensa. (Composición: Infobae Perú)

Según la información mencionada en el reportaje, el dosaje etílico arrojó un resultado de 0,53. La familia también manifestó su preocupación por los antecedentes que habría encontrado sobre el involucrado, entre ellos una detención previa por presunto tráfico ilícito de drogas. Este señalamiento corresponde a lo expuesto durante la cobertura periodística.

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La madre de los dos jóvenes cuestionó la posibilidad de que el investigado recupere su libertad mientras uno de sus hijos permanece en estado crítico. También expresó su temor de que pueda abandonar la zona y evadir las responsabilidades que correspondan por los hechos.

“Mi hijo está luchando con su vida. Tres niños pequeños tiene. No es posible, me siento en verdad indignada. Pido justicia, por favor”, reclamó Nelly, quien pidió que las autoridades revisen las imágenes de las cámaras de seguridad y consideren la gravedad de las lesiones sufridas por sus hijos.

La familia espera que el caso sea investigado y que se determinen las responsabilidades correspondientes por ambos atropellos. Mientras tanto, el mototaxista continúa en UCI y sus familiares permanecen pendientes de su recuperación.

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