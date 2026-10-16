Korina Rivadeneira desconcierta a Mario Hart con una llamada en vivo y él reacciona: "¿Qué te pasa?"

Korina Rivadeneira pone a prueba a Mario Hart en un animado juego de palabras en el programa 'Qué Mañana'. ¡No te pierdas este momento lleno de diversión! Video: Willax TV / Qué mañana

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Korina Rivadeneira protagonizó un momento de desconcierto televisivo este jueves 15 de octubre, durante su participación como invitada en el programa ‘Qué Mañana’, de Willax TV. La modelo venezolana aceptó un reto propuesto por el conductor Gian Piero Díaz que consistía en llamar en vivo a su expareja, Mario Hart, e introducir palabras y frases sin relación aparente dentro de la conversación, sin que el piloto de carreras notara de inmediato la dinámica del juego.

Rivadeneira tomó su celular frente a las cámaras y logró comunicarse con Hart, quien respondió la llamada sin imaginar que se trataba de un segmento televisivo. “Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día”, le dijo la modelo al iniciar la conversación, mientras Díaz le mostraba en papel las palabras que debía incorporar en su diálogo.

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El reto televisivo desconcertó al piloto durante la llamada en vivo

A medida que avanzaba la conversación, Rivadeneira combinó temas sin conexión lógica entre sí, lo que provocó que Hart mostrara cada vez mayor extrañeza.

“Disculpa que te llame así. Me imaginé que te ibas a poner como un león, pero aquí estoy, quería contarte algunas cosas. Lo que pasa es que justo hoy me puse un vestido que me gustaba mucho y lo encontré roto, y yo creo que fue cuando te mudaste y lo jalaron con un gancho. ¿Los niños comieron arepa?”, expresó la venezolana mientras contenía la risa frente a cámaras.

Korina Rivadeneira participa en un reto telefónico a Mario Hart junto al conductor Gian Piero Díaz en el programa Qué Mañana.

La sucesión de comentarios desconcertó al piloto de carreras, quien no lograba entender la relación entre una prenda de vestir y la alimentación de sus hijos. “¿Ah? Me hablas de un vestido y luego de arepas”, respondió Hart, visiblemente confundido por el curso de la llamada.

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Ante la reacción de su expareja, Rivadeneira le pidió que continuara la conversación sin cuestionar sus palabras. “Perdón. Escúchame, tú sígueme la corriente”, le dijo la modelo, intento que tampoco resultó suficiente para que Hart comprendiera la dinámica del reto. La venezolana insistió entonces con una nueva pregunta fuera de contexto: “Mario, ¿cuánto tiempo tienes para seguir conversando?”.

Esa frase terminó por superar la paciencia del piloto, quien respondió con firmeza: “No entiendo, ¿qué te pasa?”. Fue en ese momento cuando Gian Piero Díaz intervino para explicarle que todo formaba parte de un reto televisivo, lo que provocó las risas tanto de Hart como de los presentes en el set.

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El acercamiento se produjo poco después de que Hart hablara de una posible reconciliación

El episodio televisivo ocurrió horas después de que Rivadeneira comentara con entusiasmo una publicación de Hart en redes sociales, en la que el piloto mostró un nuevo tatuaje con los nombres de sus dos hijos, Lara y Mario, en la parte posterior del cuello. “Increíble”, escribió la modelo junto a emojis de aplausos ante la fotografía compartida por su expareja.

En una entrevista exclusiva, Korina Rivadeneira comparte detalles íntimos sobre su relación con Mario Hart, destacando sus exitosas estrategias de crianza compartida y el fuerte vínculo que los une por el bien de sus hijos. Video: Willax TV / Qué mañana

La pareja, que confirmó su separación en julio, mantiene la crianza compartida de sus dos hijos pese al fin de la relación sentimental. Antes de la llamada en el programa de Willax TV, Hart había abordado públicamente la posibilidad de una reconciliación durante su participación en el pódcast ‘Sin + que decir’, donde fue consultado sobre si retomaría el vínculo con alguna de sus exparejas.

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“Saben que la otra vez me hicieron esa pregunta y me quedé pensando. Creo que, de verdad, con la única que volvería podría ser con la mamá de mis hijos. En unos años, quién sabe. Es a la única a la que no le cerraría las puertas”, declaró el piloto en esa ocasión.

Hart profundizó en esa idea al señalar que su vínculo con la madre de sus hijos se mantendrá de forma indefinida, independientemente del estado de la relación sentimental entre ambos. “Ella es una mujer a la que voy a ver el resto de mi vida, así que si en unos años los astros se vuelven a alinear y seguimos madurando y cambiamos, o mejoramos los motivos por los que decidimos terminar, podría ser”, explicó el conductor y expiloto durante esa conversación.

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Hasta el momento, ni Rivadeneira ni Hart se han referido públicamente a una posible reconciliación tras el episodio televisivo del reto telefónico, que generó comentarios entre los seguidores de ambos en redes sociales por la cercanía y complicidad mostrada durante la llamada en vivo.