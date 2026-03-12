Perú

Lote 8: Upland descarta vínculo entre derrame de crudo en Loreto y barcaza brasileña

La empresa de capitales canadienses contradice la versión inicial de la estatal Petroperú, que responsabilizó a una embarcación extranjera por la fuga de petróleo

El derrame de petróleo en
El derrame de petróleo en el Lote 8 de Loreto ocurrió durante pruebas hidrostáticas de Upland Oil & Gas, según la empresa canadiense.

La empresa Upland Oil & Gas informó hoy que el incidente de crudo ocurrido el sábado 7 de marzo en el Lote 8, en Loreto, no estuvo relacionado con una barcaza proveniente de Brasil, como se comunicó inicialmente, sino que sucedió durante operaciones de pre-embarque y pruebas hidrostáticas previas al bombeo de petróleo.

En un comunicado, la compañía de capitales canadienses precisó que se trató de un evento operativo menor, que fue atendido de inmediato y que las labores de limpieza ya concluyeron, dejando el área intervenida en condiciones adecuadas.

El incidente se conoció en los últimos días, cuando la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inspeccionaron la zona del río Marañón tras reportes de un derrame de petróleo vinculado al Oleoducto Norperuano (ONP).

En ese primer momento, las versiones oficiales señalaban que la fuga se habría producido durante operaciones de embarque de crudo Mayna en una barcaza brasileña, interpretación que fue corregida este jueves por Upland Oil & Gas.

Lote 8. Las autoridades ambientales
Lote 8. Las autoridades ambientales del Perú recolectaron muestras de agua del río Marañón para analizar el posible impacto ambiental del incidente petrolero.

La petrolera liderada por Jorge Rivera Reusche explicó que el incidente se produjo durante maniobras de verificación y control de seguridad anteriores al bombeo, y que la intervención se realizó de inmediato.

Además, detalló que los organismos fiscalizadores ya completaron las inspecciones correspondientes y verificaron la atención del incidente y las acciones de limpieza implementadas en el área.

Según el informe difundido esta semana por el Ministerio Público, la fiscal adjunta provincial Jackeline Hoffman se desplazó a la Estación 1 del oleoducto, en el distrito de Urarinas, para constatar los posibles efectos del derrame en las comunidades nativas cercanas.

Entre las comunidades figuran Saramurillo y San José de Saramuro, las cuales fueron incluidas en las tareas de remediación ejecutadas para mitigar los impactos ambientales.

La empresa estatal Petroperú vinculó
La empresa estatal Petroperú vinculó inicialmente la fuga al embarque en la barcaza Goias 3.000, divergencia luego aclarada por Upland Oil & Gas.

La empresa estatal Petroperú, operadora del Oleoducto Norperuano, había comunicado previamente que la fuga se produjo cuando Upland Oil & Gas iniciaba el embarque de crudo en la barcaza Goias 3.000, de bandera brasileña.

Sin embargo, la versión oficial difundida hoy por Upland Oil & Gas sostiene que el incidente se originó durante las pruebas previas y que no estuvo relacionado con la barcaza.

El OEFA realizó la toma de muestras de agua para su análisis en un laboratorio acreditado, con el objetivo de evaluar los posibles daños ambientales y definir las medidas administrativas necesarias. Los resultados de estos análisis permitirán determinar si se requieren acciones adicionales en la zona afectada.

Los derrames de crudo en el Oleoducto Norperuano han sido recurrentes en la región Loreto, lo que obliga a la intervención inmediata de las autoridades para contener los efectos sobre los ríos y fuentes de agua. En algunos casos, Petroperú ha señalado la intervención de terceros como causa de estos eventos.

Upland Oil & Gas reiteró hoy su compromiso con los estándares operativos, la protección del ambiente y el respeto hacia las comunidades en su área de influencia. La empresa aseguró que continuará colaborando con las autoridades para garantizar el control y seguimiento posterior al incidente.

