Chayanne cerrará su gira internacional 'Bailemos Otra Vez' el 2 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima.

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Chayanne se presentará el próximo miércoles 2 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima, como parte de la gira mundial “Bailemos Otra Vez”, y la organización del evento anunció un servicio adicional denominado “show experience”, pensado para quienes buscan vivir el concierto con beneficios exclusivos. La promoción, difundida a través de redes sociales, contempla distintas combinaciones de precios según la zona elegida por el público.

El cantante puertorriqueño eligió a la capital peruana como la única ciudad donde repetirá su presentación dentro de esta gira, luego del sold out que logró en julio de 2025 con más de 35 mil asistentes en ese mismo recinto. Esta segunda fecha marcará además el cierre de su recorrido internacional.

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En qué consiste el paquete ‘show experience’ y cuánto cuesta

De acuerdo con la información difundida por los organizadores a través de material gráfico y recogida por el creador de contenido José Pastor en sus redes sociales, el paquete “show experience” incluye siete beneficios adicionales a la entrada regular del concierto: un recorrido por el backstage, una fotografía individual en el escenario, un póster oficial del tour en tamaño A3, merchandising exclusivo diseñado para la experiencia, una credencial VIP en edición conmemorativa, un fast pass con acceso prioritario al recinto y una bebida con snack seleccionados.

El tiktoker José Pasor espuso información sobre el paquete adicional Show Experience anunciado para el concierto del cantante Chayanne en el Estadio Nacional de Lima. El video muestra infografías con los beneficios incluidos, tales como recorrido por el backstage, fotografía en el escenario, mercancía oficial y acceso prioritario, así como el desglose de precios según las distintas zonas del recinto deportivo. Video: TikTok @josepastord

“El concierto de Chayanne en Perú este dos de diciembre tendrá paquete de show de experiencia, donde vas a vivir el concierto desde otro nivel”, explicó José Pastor en el video difundido a través de su cuenta. El creador de contenido detalló que el beneficio está disponible para todas las zonas del recinto, no solo para los sectores más exclusivos.

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La promoción se divide en dos modalidades. La primera, denominada “show experience full”, incluye la entrada al concierto en el mismo sector elegido más el paquete de beneficios adicionales, con los siguientes precios: Platinum, S/ 1.100; Occidente y Oriente, S/ 1.000 cada una; VIP, S/ 900; General, S/ 750; y Tribuna, S/ 550.

La segunda modalidad está dirigida a quienes ya cuentan con su entrada al concierto en cualquiera de las zonas disponibles. En ese caso, el paquete “show experience” se puede adquirir de forma independiente por S/ 400, sin que esto incluya el acceso al recinto, que debe haberse adquirido previamente. “Si aún no tienes entrada, elige tu zona, Platino, Occidente, Oriente, VIP, General o Tribuna, más el paquete de show experiencia full. Podrás vivir el concierto como nunca antes”, señaló Pastor al detallar la oferta.

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El paquete 'show experience' ofrece acceso al backstage, una fotografía en el escenario y credencial conmemorativa.

Según precisan los organizadores en el material promocional, la experiencia “no incluye participación, contacto ni interacción con el artista”, por lo que los beneficios se limitan al recorrido, la fotografía y los elementos de merchandising entregados antes o durante el evento. La venta de ambos paquetes se realiza exclusivamente a través de la plataforma ticketmaster.pe, bajo la advertencia de que los cupos son limitados.

Un segundo show en Lima tras el éxito de la primera fecha

Chayanne confirmó su regreso a Lima en mayo de este año, luego de que su primera presentación en el Estadio Nacional, realizada el 17 de julio de 2025, agotara las localidades con más de 35 mil espectadores. El artista decidió repetir la fecha en la capital peruana a pedido de sus seguidores, y la convirtió además en la ciudad donde cerrará su gira internacional “Bailemos Otra Vez”.

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Las entradas regulares para el concierto del 2 de diciembre comenzaron a venderse desde mayo a través de Ticketmaster, con una preventa exclusiva para clientes de BBVA que incluyó un 20% de descuento. Los precios de las entradas, sin el paquete adicional, oscilan entre S/ 175 y S/ 725, dependiendo de la zona seleccionada dentro del recinto.

Tarifas y sectores de los paquetes de experiencia para el concierto de Chayanne en el Estadio Nacional de Lima.

La presentación de diciembre contempla un repertorio que combina los grandes éxitos del cantante con temas más recientes de su carrera, además de una producción escénica de gran formato, similar a la desplegada en su primera visita al país. Con el anuncio del paquete “show experience”, la organización del evento busca ofrecer una alternativa adicional para los seguidores que deseen una experiencia más cercana al montaje del espectáculo, en el marco de la despedida de esta etapa de la gira del artista puertorriqueño.

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