Cassandra Sánchez explotó con usuario que criticó su matrimonio con Deyvis Orosco: “Dejen de especular tonterías”

Cassandra Sánchez de Lamadrid responde a usuario que cuestionó su matrimonio.

Cassandra Sánchez de Lamadrid se ha convertido en la mano derecha de Jessica Newton y, actualmente, tiene un propio cargo en la organización Miss Perú, por lo que requiere ir viajando a diversas partes del país para seguir con sus labores.

Este trabajo la mantiene alejada de su familia por mucho tiempo, por lo que muchos de sus seguidores han notado ausencia de algunas situaciones en sus redes sociales. Anteriormente, la joven publicaba fotos con su esposo y su hijo, pero ahora solo se luce trabajando.

Esto generó diversas reacciones por parte de sus seguidores en redes sociales, quienes no dudaron en cuestionar su matrimonio. Una usuaria fue muy incisiva y mencionó que la hija de Jessica Newton estaría atravesando una crisis. “Pareciera que tuviera problemas en su matrimonio, una mujer cuando tiene problemas se quiere arreglar más”, escribió en un comentario.

Cassandra Sánchez de Lamadrid responde a usuario que cuestionó su matrimonio.

Este hecho fue compartido por la propia ‘Case’ quien no dudó en darle una fuerte respuesta y dejar en claro que no hay nada malo en su matrimonio. Resaltó estar muy feliz porque se encuentra trabajando en lo que más le gusta y resaltó que, como mujer, puede trabajar y también mantener un hogar feliz.

“No, no tengo problemas en mi matrimonio. Estoy brillando porque estoy trabajando en lo que amo y me siento empoderada, además, de feliz porque una idea ahora una realidad. Las mujeres podemos tenerlo todo, un matrimonio feliz, una familia unida y un trabajo que nos apasione. Dejen de especular tonterías”, escribió fuerte y claro.

Cassandra Sánchez de Lamadrid responde a usuario que cuestionó su matrimonio.

Cassandra Sánchez descartó distanciamiento de Deyvis Orosco

Cassandra Sánchez de Lamadrid ha decidido terminar con los rumores que han circulado recientemente en medios sobre una posible crisis conyugal con Deyvis Orosco. En el programa ‘América Hoy’, la empresaria aseguró que su relación con el cantante de cumbia se encuentra en buen estado, pese a la aparición de exparejas como Andrea San Martín.

Las especulaciones sobre una crisis en la pareja surgieron tras una peculiar publicación que la hija de Jessica Newton compartió en sus historias de Instagram, en la que afirmó: “Un sabio dijo: primero duele, después te da rabia y termina dándote risa, así se cierran las etapas”.

Usuarios y medios especularon rápidamente que Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco podrían estar enfrentando problemas en su relación. Sin embargo, la directora de franquicias nacionales del Miss Perú negó tales rumores.

Cassandra Sánchez de Lamadrid dedicó mensaje a Deyvis Orosco por su primer mes de matrimonio. (Instagram)

“Siento que las personas no se deben dejar llevar por el clickbait que usan las diferentes plataformas sociales, en general, para poder generar tráfico a sus redes o webs”, expresó al inicio.

Luego, la hija de Jessica Newton elogió a Deyvis Orosco, con quien se casó civilmente en diciembre de 2023.

“Actualmente estamos ambos enfocados en nuestra hermosa familia y en nuestras metas profesionales. Será un año lleno de proyectos para ambos, pero tengo la suerte de estar en una relación con un hombre que no solo me motiva con sus acciones para siempre trabajar por mis sueños, sino que me da la seguridad para poder salir a comerme el mundo. Por eso, me resultan tan curiosos estos titulares sin fundamentos”, concluyó.

¿Quién es Cassandra Sánchez de Lamadrid?

Cassandra Sánchez de Lamadrid ha ganado visibilidad en los medios peruanos no sólo por ser la hija de Jessica Newton, sino también por su carrera y relaciones personales. Es directora de franquicias nacionales del certamen Miss Perú, una organización encabezada por su madre. La joven ha sido parte de varios proyectos relacionados con el mundo de los concursos de belleza y es conocida por su imagen pública y presencia en redes sociales.

En términos personales, ha estado en el foco mediático debido a su relación con Deyvis Orosco, un popular cantante de cumbia. La pareja contrajo matrimonio civil en diciembre de 2023. Es común que se vea involucrada en noticias relacionadas con su vida privada y profesional debido a su perfil público.