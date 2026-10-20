Perú

Campaña de salud gratis para este 24 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La actividad incluirá vacunación y servicios preventivos como el despistaje de tuberculosis (TBC) y VIH/sida, además de orientación para prevenir el dengue

La campaña ofrecerá 13 servicios, entre ellos medicina general, geriatría, psicología, nutrición, oftalmología, odontología y obstetricia - Créditos: Magnific.
La campaña ofrecerá 13 servicios, entre ellos medicina general, geriatría, psicología, nutrición, oftalmología, odontología y obstetricia - Créditos: Magnific.
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La Municipalidad de San Isidro organizará este sábado 24 de octubre una campaña gratuita de salud en la residencial Santa Cruz, ubicada en la avenida Belén, cuadra 3, block M, donde los vecinos podrán acceder a diversas especialidades médicas, pruebas de laboratorio, vacunación y servicios preventivos. La jornada se desarrollará desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 p. m., con el objetivo de facilitar el acceso a la atención sanitaria sin costo.

La actividad reunirá servicios orientados a la detección temprana de enfermedades, el cuidado integral y la promoción de hábitos saludables. Entre las prestaciones anunciadas figuran consultas médicas, evaluaciones especializadas, orientación nutricional y acciones informativas para prevenir problemas que afectan el bienestar de la población.

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La campaña de salud se llevará a cabo este 24 de octubre - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
La campaña de salud se llevará a cabo este 24 de octubre - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Qué servicios ofrecerá la campaña de salud gratuita?

Los asistentes podrán acceder a las siguientes prestaciones durante la jornada organizada por el municipio:

  • Laboratorio: Se realizarán 50 pruebas. Los interesados deberán acudir en ayunas y presentarse antes de las 11 a. m. para acceder a este servicio.
  • Vacunación: Permitirá a los ciudadanos recibir las dosis disponibles, de acuerdo con los criterios establecidos para la inmunización.
  • Medicina general: Ofrecerá una evaluación inicial para identificar molestias, orientar sobre posibles enfermedades y determinar si se necesita atención adicional.
  • Geriatría: Estará dirigida al cuidado de los adultos mayores, con énfasis en las necesidades propias de esta etapa de la vida.
  • Psicología: Brindará orientación relacionada con el bienestar emocional y la salud mental.
  • Nutrición: Proporcionará recomendaciones sobre alimentación equilibrada y hábitos que contribuyan a prevenir enfermedades.
  • Oftalmología: Permitirá realizar evaluaciones vinculadas con la salud visual y detectar posibles alteraciones que requieran seguimiento.
  • Odontología: Ofrecerá orientación para el cuidado de los dientes y las encías, así como recomendaciones de higiene bucal.
  • Obstetricia: Atenderá consultas relacionadas con la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
  • Consejería de enfermería: Brindará información y recomendaciones para el cuidado personal y familiar.
  • Educación sanitaria: Proporcionará indicaciones para adoptar prácticas saludables y prevenir enfermedades.
  • Prevención del dengue: Incluirá orientación sobre medidas para evitar la proliferación del mosquito transmisor y reducir el riesgo de contagio.
  • Despistaje de tuberculosis (TBC) y VIH/sida: Estará enfocado en la detección de posibles casos mediante las evaluaciones correspondientes.
La jornada se desarrollará de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. y permitirá a los vecinos acceder a diferentes prestaciones médicas sin costo - Créditos: Municipalidad de San Isidro.
La jornada se desarrollará de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. y permitirá a los vecinos acceder a diferentes prestaciones médicas sin costo - Créditos: Municipalidad de San Isidro.

Requisitos para acceder a la vacunación

Las personas que deseen recibir alguna de las vacunas disponibles deberán presentar su documento nacional de identidad (DNI) y llevar el carné de vacunación. Estos documentos permitirán verificar los antecedentes de inmunización y orientar la atención según corresponda.

La organización también precisó que existen restricciones para recibir determinadas dosis. No podrán vacunarse las personas que presenten fiebre o alguna infección. Asimismo, quienes tengan alergia a la yema de huevo no deberán recibir la vacuna contra la influenza, de acuerdo con las indicaciones comunicadas para esta campaña.

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Ante cualquier duda sobre las condiciones para acceder a las prestaciones, se recomienda consultar previamente con los canales de información habilitados por la comuna los cuales son los siguientes:

  • Central telefónica: (01) 513-9000, anexos 4013 y 4016.
  • Atención telefónica: (01) 513-9008, opciones 1 y 8.
  • Contacto adicional: 948 275 852.

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