El papa León XIV saluda a los asistentes desde el papamóvil durante su recorrido nocturno por las calles de Lima en el marco de su visita apostólica a Perú. (Municipalidad de Lima)

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El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) estrenará en los próximos días un documental sobre la visita del papa León XIV al país. La producción reunirá imágenes de los preparativos, las coordinaciones institucionales y la cobertura que llevó las actividades del pontífice a audiencias nacionales e internacionales a través de señal oficial.

La jefa institucional del IRTP, Cinthia Ramírez, anunció el proyecto durante el programa Abramos el corazón. Indicó que el especial mostrará material registrado antes, durante y después de la agenda papal. El objetivo es reconstruir una labor que empezó mucho antes de que León XIV descendiera del avión y apareciera ante los fieles en Perú.

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Documental mostrará las coordinaciones previas con el Vaticano

Según Ramírez, el documental incluirá las primeras avanzadas de las delegaciones del Vaticano y el trabajo de las entidades que participaron en el operativo. Las imágenes buscarán explicar cómo se organizó la transmisión, desde los primeros acuerdos hasta la instalación de recursos técnicos en los lugares elegidos para las actividades públicas del santo padre en Perú.

Las coordinaciones comenzaron en agosto con la formación del comité del Sistema de Enlace y Acreditación Nacional, conocido como SEAN. En septiembre continuó la planificación entre los equipos involucrados. Octubre concentró la carga técnica y logística, según la información divulgada por el instituto de radio y televisión en territorio peruano, antes de la llegada papal.

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El especial mostrará asimismo el despliegue humano detrás de la señal oficial. Más de 100 profesionales participaron en la cobertura, que se distribuyó sin costo a más de 400 medios de comunicación. La producción permitirá seguir el recorrido de cámaras, técnicos y coordinadores, sin limitarse a las ceremonias transmitidas en directo por la televisión pública peruana.

El documental se emitirá por TVPerú el 28 de noviembre, después de la visita que concentró actos religiosos y actividades protocolares en distintas ciudades. El anuncio abre una ventana sobre un proceso que suele permanecer fuera de la transmisión: la preparación previa, las pruebas de señal y la coordinación entre instituciones públicas y privadas participantes.

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El papa León XIV saluda a su llegada a la Base Aérea Las Palmas en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Trayectoria pastoral en Perú

La visita de León XIV tuvo un componente personal por su trayectoria pastoral en Perú. Antes de ser papa, Robert Prevost pasó cerca de dos décadas en el país, con etapas en Chulucanas, Trujillo y Chiclayo. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana al asumir como obispo de esa diócesis norteña hasta el año 2023.

Este año, el papa León XIV regresó al Perú como parte de su gira apostólica por Sudamérica. En su primer discurso en el país, expresó la emoción de volver a la tierra donde desarrolló buena parte de su labor pastoral.

“Este regreso tiene para mí un significado muy especial”, sostuvo. Recordó con cariño a las familias que lo acogieron y compartieron con él sus costumbres y tradiciones.

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Asimismo, destacó que aquellos años fueron fundamentales en su formación. “Reconozco en aquellos años una parte del camino por el que el Señor me fue formando como pastor”, afirmó. “Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, agregó.