Una controladora de tránsito aéreo de Corpac emite un mensaje de despedida a través de la frecuencia radial a la tripulación del vuelo que traslada al papa León XIV con destino a Roma. La grabación muestra el trabajo operativo en la torre de control y las maniobras de carreteo y posterior despegue de la aeronave en el aeropuerto.

Guardar

Una operadora del Control de Tráfico Aéreo del Perú protagonizó un emotivo momento el lunes 16 de noviembre cuando le transmitió un mensaje de despedida al papa León XIV instantes antes de que el avión que lo trasladaba dejara el espacio aéreo peruano con destino a Roma.

El hecho quedó registrado en un video publicado por CORPAC S.A. —la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial— en su cuenta oficial de TikTok, y se viralizó rápidamente. En el clip se escucha a la controladora pedir autorización para dirigirse al Sumo Pontífice antes de que la aeronave, identificada como Perú 2530, iniciara su trayecto final fuera del territorio nacional.

PUBLICIDAD

Una operadora de CORPAC transmite un mensaje de despedida al papa León XIV desde la torre de control antes de que su vuelo abandone el espacio aéreo de Perú hacia Roma.

“Santo Padre, papa León XIV, ha sido un honor para el personal aeronáutico acompañarlo con nuestra labor en cada uno de sus vuelos en cielo peruano”, se escucha decir a la operadora, con voz serena y pausada. La controladora continuó: “Tenga la seguridad que esta visita ha calado en nuestros corazones de una manera significativa”.

Antes de entregar la frecuencia al radar de Lima, la trabajadora de CORPAC citó el Salmo 121: “El Señor cuidará tu salida y llegada desde ahora y para siempre”, y cerró su mensaje con una promesa en nombre del país: “El Perú lo despide con fe y lo esperará siempre con los brazos abiertos. Que Dios lo acompañe en su retorno a Roma”.

PUBLICIDAD

Una controladora aérea de CORPAC emite un mensaje de despedida a la aeronave que traslada al papa León XIV hacia Roma.

El piloto de la aeronave respondió con brevedad pero con gratitud: “Gracias por sus palabras, se las haremos llegar al Santo Padre”.

El video fue publicado por CORPAC en TikTok y se extendió por redes sociales

CORPAC acompañó la publicación con el hashtag #CielosQueUnen y un texto institucional que describió la visita como una experiencia que trascendió lo operativo: “Porque despedir al papa León XIV no es solo despedir un vuelo, es despedir a quien nos bendijo, nos unió y nos dejó su fe en cada cielo del Perú”.

La corporación también destacó el trabajo de su personal durante toda la gira pontificia. “Ha sido un honor acompañarlo en todos sus destinos del cielo peruano y haberlo guiado con seguridad y compromiso de toda la gran familia CORPAC”, indicó en la publicación, que acumuló miles de reproducciones en pocas horas.

PUBLICIDAD

El papa León XIV saluda desde la puerta de un avión de LATAM a las personas congregadas en la pista durante su despedida de Perú para viajar a Roma.

La aeronave fue identificada como vuelo Perú 2530 con origen en Lima

Tras el mensaje de despedida, la secuencia de comunicaciones radiales retomó el curso protocolar habitual. La controladora indicó: “Perú dos, cinco, tres, cero, pesado, contacte Lima radar uno, uno, nueve coma siete. Que tengan buen vuelo”, a lo que la tripulación respondió confirmando la frecuencia asignada.

El vuelo, que partió desde Lima este lunes, puso fin a la gira que el papa León XIV realizó por territorio peruano. La aeronave llevaba la denominación “Gobierno del Perú”, según se escucha en uno de los intercambios de radio recogidos en el video publicado por la corporación aeronáutica estatal.

El papa León XIV saluda a su llegada a la Base Aérea Las Palmas en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

La visita del papa León XIV dejó una marca profunda en el personal aeronáutico peruano

El gesto de la controladora de tráfico aéreo condensó el sentimiento que, según CORPAC, atravesó a todos los trabajadores que participaron en la cobertura operativa de la visita papal. El personal aeronáutico tuvo a su cargo la coordinación de los vuelos del pontífice en cada uno de los tramos que realizó dentro del espacio aéreo peruano durante su gira por el país.

PUBLICIDAD

La cita bíblica elegida para la despedida —extraída del Salmo 121, uno de los llamados “Cánticos de las Subidas”— refuerza el tono de la comunicación, que combinó el lenguaje técnico propio de la aviación con una dimensión espiritual poco habitual en las frecuencias de control aéreo. El momento generó una amplia respuesta en las redes sociales, donde usuarios de distintos países destacaron la calidez del gesto.