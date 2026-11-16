El último mensaje del papa León XIV en Lima estuvo dirigido a los jóvenes: “Crean en ustedes, crean en el Perú”

El papa León XIV se presenta en el balcón de la Nunciatura Apostólica durante su estancia en Perú. Ante las personas congregadas en el exterior, el pontífice sostiene un micrófono, emite un mensaje pastoral, imparte la bendición y saluda a los asistentes en la víspera de su regreso a Roma.

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El papa León XIV dejó un último mensaje a los peruanos antes de emprender su regreso a Roma este 15 de noviembre. Desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, en Lima, el pontífice se dirigió a las personas que se congregaron en los exteriores de la sede diplomática para despedirlo durante sus últimas horas en el país. Su intervención estuvo marcada por palabras de agradecimiento, una bendición para los asistentes y una reflexión especial dirigida a los jóvenes, a quienes pidió no perder la esperanza y confiar en el futuro del Perú.

“Ustedes son señal de esperanza. No pierdan la esperanza. Crean en sí mismos. Crean en el Perú. Crean en Jesucristo siempre”, expresó el santo padre ante los fieles, que respondieron con ovaciones y aplausos.

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El papa León XIV saluda a los asistentes en un contexto de medidas preventivas ante el impacto del calor durante las celebraciones multitudinarias. (Infobae Perú/Agencia Andina)

El último mensaje del papa León XIV desde el balcón de la Nunciatura Apostólica

La aparición del papa León XIV en el balcón de la Nunciatura fue uno de los momentos más significativos de su despedida de Lima. Ante los fieles que se habían congregado en los exteriores, el pontífice expresó su alegría por volver a encontrarse con ellos y agradeció las muestras de cariño que recibió durante su permanencia en el país. “Bueno, me alegro mucho encontrar a todos ustedes aquí. Muchas gracias de nuevo por esta acogida”, manifestó al comenzar su intervención.

Sus palabras fueron recibidas con aplausos y ovaciones. El agradecimiento del santo padre reflejó el ambiente de cercanía que acompañó su encuentro con los peruanos, quienes se acercaron hasta la sede diplomática para tener una última oportunidad de verlo antes de su partida.

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Desde Italia, Roberto Merino sigue con expectativa el regreso de León XIV al Perú y el recibimiento que prepara Chiclayo. El exfutbolista resaltó el cariño de sus habitantes y la proyección internacional que ganó la ciudad. (Andina)

Durante su mensaje, León XIV también hizo referencia a la importancia de la fe y al compromiso de quienes siguen las enseñanzas de Jesucristo. En ese sentido, destacó el significado de ser discípulo misionero y de dedicar la vida a proclamar el Evangelio.

“Qué hermoso es ser discípulo misionero, dar la vida a Jesucristo, proclamar las buenas nuevas del Evangelio”, expresó. El pontífice relacionó esta vocación con la presencia de las personas que habían acudido a despedirlo. Para él, el hecho de reunirse alrededor de la Iglesia y participar en estos encuentros representa una manifestación del deseo de permanecer unidos a Cristo.

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“Y ustedes con su presencia están diciendo que ustedes también quieren estar unidos a la Iglesia, unidos con Cristo”, añadió. De esta manera, el santo padre aprovechó sus últimas palabras en Lima para recordar que la fe no debe quedarse únicamente en las expresiones religiosas, sino que también debe traducirse en un compromiso con los demás y en la voluntad de transmitir el mensaje cristiano.

El papa León XIV observa una demostración artística durante un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos este domingo, al Boulevard Yarinacocha en Pucallpa (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

“No pierdan la esperanza”: el papa León XIV dedica sus últimas palabras a los jóvenes

Uno de los momentos más emotivos de la intervención ocurrió cuando León XIV dirigió una oración especial a los jóvenes. El pontífice quiso destacar el papel que cumplen las nuevas generaciones y les recordó que representan una señal de esperanza para la sociedad.

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“Ustedes son señal de esperanza. No pierdan la esperanza. Crean en sí mismos. Crean en el Perú. Crean en Jesucristo siempre”, manifestó. La frase fue acompañada por ovaciones de los asistentes, que escucharon atentamente el mensaje desde los exteriores de la Nunciatura Apostólica.

El papa León XIV camina junto a monseñor Martín Quijano tras su arribo al aeropuerto de Pucallpa durante su gira por la selva peruana. (TV Perú)

Papa León XIV bendice a los fieles, enfermos y adultos mayores antes de regresar a Roma

Después de compartir su mensaje, el pontífice anunció que impartiría una bendición para todos los presentes. También tuvo en cuenta a quienes habían llevado objetos religiosos para recibir este gesto durante su despedida. “Vamos a pedir la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes. Si han traído cruces, rosarios, otros objetos de devoción, vamos a bendecir a todos”, señaló.

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El papa también pidió una bendición especial para las personas que atraviesan problemas de salud y para los adultos mayores, dos grupos a los que dedicó expresamente sus palabras. “Una bendición especial también para los enfermos, para los ancianos. Y una oración especial para los jóvenes”, agregó.

La petición permitió que el encuentro adquiriera un momento de recogimiento religioso en medio de las ovaciones. Los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir una última oración con el líder de la Iglesia católica, quien pidió la protección de Dios para todos los presentes. A continuación, León XIV inició el rito de bendición mediante las fórmulas tradicionales de la Iglesia. El intercambio comenzó con el saludo litúrgico del pontífice y la respuesta de los fieles. “Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes”, expresó. “Y con tu espíritu”, respondieron los asistentes.

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El santo padre continuó con las invocaciones: “Bendito sea el nombre del Señor”, a lo que los presentes contestaron: “Bendito el nombre del Señor”. Luego pronunció: “Nuestro auxilio es en el nombre del Señor”, mientras que la respuesta de los fieles fue: “Hecho el cielo y la tierra”. Finalmente, impartió la bendición trinitaria que marcó el cierre de este momento de oración.

“La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes”, manifestó. “Amén”, respondieron los asistentes. El gesto fue acompañado por muestras de emoción y aplausos, mientras el papa concluía su intervención desde el balcón de la Nunciatura Apostólica.

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El papa León lee un mensaje oficial en Cusco durante sus actividades por Perú, acompañado por un clérigo ante un fondo de muros de piedra. (AFP)

“Que viva Cristo”: así fue la despedida del papa León XIV en Lima

Después de impartir la bendición, León XIV se dirigió nuevamente a los fieles para agradecerles por su presencia y despedirse. “Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias”, expresó, mientras las ovaciones volvían a escucharse entre las personas congregadas en los exteriores de la sede diplomática.

Antes de concluir, el pontífice también protagonizó un último intercambio con los asistentes, esta vez mediante expresiones de fe que fueron respondidas con entusiasmo. “Que viva Cristo”, exclamó. Los presentes reaccionaron con aplausos. Luego, el papa continuó con otras dos expresiones que también recibieron el respaldo de los fieles. “Que viva la Virgen María”, manifestó. Posteriormente, añadió: “Que viva la Iglesia Católica”.

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Cada una de estas frases estuvo acompañada por ovaciones de las personas que permanecían en los exteriores de la Nunciatura. El santo padre volvió a agradecer la acogida y cerró su intervención con un último mensaje: “Gracias. Buenas noches”.

La despedida desde el balcón se convirtió así en uno de los momentos finales de su permanencia en Lima. Entre agradecimientos, oraciones y muestras de cariño, León XIV dejó un mensaje que tuvo como principales destinatarios a los jóvenes peruanos, a quienes recordó que no deben perder la esperanza.

FOTO DE ARCHIVO: El papa León gesticula al llegar para celebrar la misa durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en el que regresa a Perú, donde anteriormente ejerció como misionero y obispo, en Santa Cruz de Succhabamba (Perú), el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo