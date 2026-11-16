Última misa del papa León XIV en Perú: fieles acampan y forman largas colas para ingresar a la Base Aérea Las Palmas

Un altercado se desató en la fila para ingresar a la Base Aérea Las Palmas cuando un grupo de fieles intentó adelantarse, generando molestia y la intervención policial. (Crédito: Cuarto Poder)

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Cientos de fieles acampan desde la noche del sábado 15 de noviembre, en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, en Lima, para asegurar un lugar cercano durante la última misa que el papa León XIV celebrará en Perú. Según reportó Andina Noticias, algunos asistentes llegaron desde la tarde del sábado con el objetivo de ubicarse lo más próximo posible al altar donde el pontífice oficiará la celebración eucarística.

Entre los casos registrados destaca el de Rubén Pérez Pacheco, quien llegó desde el distrito de Lurín a las 7 de la noche para conseguir un espacio destinado a su padre, de 90 años. “Nos toca ingresar a las 10 p. m. de esta noche. Mi papá entrará por la puerta N.° 2 porque es para personas adultas mayores”, explicó a la agencia estatal. Otros asistentes, como Alexander Reyes, decidieron sumarse a la fila al ver la afluencia desde temprano: “Vine ayer por si acaso. Llegué el sábado a las 6:30 p. m. y vi que había cola y dije, ni hablar, me quedo aquí”.

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Personas esperan en la Base Aérea Las Palmas un día antes de que el papa León XIV celebre su última misa en Perú y parta rumbo a Roma, tras completar una gira de 12 días por tres países. Lima, Perú, 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Leslie Moreno.

Razones personales y religiosas de los fieles

Los relatos recogidos por la agencia muestran una variedad de pedidos y expectativas entre los fieles. Flor, de 61 años, llegó desde el Rímac con un rosario y un llavero que espera que el sumo pontífice pueda bendecir. “He venido sola y quisiera que el papa me bendiga. Que bendiga a mi familia y que nos enseñe a orar”, relató. También expresó preocupación por la inseguridad ciudadana: “Quisiera pedirle a Dios que cambie la situación de inseguridad del país”.

Otros asistentes llevaron objetos religiosos con un significado particular, como la señora Elba, quien trasladó una Cruz de Motupe para que el papa León XIV la bendiga. Emilia Fasa de Chávez, de 99 años, manifestó su deseo de ser vista por el pontífice durante la ceremonia: “Ojalá tenga la suerte de que él me vea, él es el enviado de Dios”. La mujer agregó su esperanza de que los jóvenes “amen a sus padres y cultiven buenos sentimientos”.

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Cientos de personas esperan en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas en Lima para ingresar a la misa oficiada por el papa León XIV. (Infobae Perú/Reuters)

Fieles de todas las edades y clubes se suman a la misa

La expectativa por la misa trascendió el ámbito estrictamente religioso y convocó a asistentes de perfiles variados. Hans, llegado desde Santa Anita, se presentó con un polo del club Universitario de Deportes y permaneció en el lugar desde las 8 de la mañana, en turnos con otras personas para cuidar su posición en la fila. Desde Villa El Salvador, la señora Sara acudió con un pedido específico: solicitar al papa “salud, paz y mejoría para todo el Perú”.

La organización del evento habilitó la puerta número 2 de la base aérea como acceso prioritario para personas adultas mayores y con algún tipo de limitación física, de acuerdo con lo verificado por el medio Cuarto Poder en su cobertura del lugar. Este acceso concentró a buena parte de los asistentes con mayores dificultades de movilidad, entre ellos personas en silla de ruedas y con muletas.

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Personas se congregan en la Base Aérea Las Palmas un día antes de que el papa León XIV celebre su última misa en Perú y emprenda su regreso a Roma, tras una gira de 12 días por tres países. Lima, Perú, 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Angela Ponce.

Reclamos por ingreso irregular de un grupo de fieles

La jornada no estuvo exenta de tensiones. Cuarto Poder reportó los primeros incidentes en el inicio de la fila correspondiente al acceso número 2, luego de que un joven, ubicado en la quinta posición desde las 4 o 5 de la madrugada, intentara ingresar junto con un grupo de aproximadamente 20 personas de la iglesia Santa Cruz, en San Martín de Porres. El acuerdo previo, según el propio joven relató al medio, consistía en avisar a los demás presentes que vendría acompañado por sus “hermanos de la iglesia”.

“Han venido de una parroquia, han metido a una sola persona y están metiendo a treinta de una parroquia. ¿Qué ejemplos son esos? Uno está toda la mañana”, reclamó uno de los fieles afectados, en declaraciones recogidas por el medio. La situación generó malestar inmediato entre quienes aguardaban desde horas antes y consideraron injusta la maniobra.

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Personas se congregan en la Base Aérea Las Palmas un día antes de que el papa León XIV celebre su última misa en Perú y emprenda su regreso a Roma, tras una gira de 12 días por tres países. Lima, Perú, 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Angela Ponce.

Prioridad para adultos mayores y personas con discapacidad

El reclamo central de los manifestantes se enfocó en la naturaleza especial del acceso número 2, pensado originalmente para adultos mayores y personas con alguna limitación física. Una de las asistentes remarcó esta condición ante las cámaras: “Le dijimos que no, tienen que respetar la cola. Y entonces que se vayan para atrás [...] Hay personas que vienen operadas en silla de ruedas”.

El episodio evidenció las dificultades logísticas que enfrentó la organización del evento papal para garantizar el orden entre los miles de fieles que buscaron un lugar cercano al altar. Cuarto Podercerró su cobertura del incidente a la espera de que se restableciera la calma en la zona, mientras continuaban las labores de la Policía Nacional en el perímetro de la base aérea.

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Personas ondean banderas con la imagen del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, un día antes de que celebre su última misa en Perú y parta rumbo a Roma, tras una gira de 12 días por tres países. Lima, Perú, 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Leslie Moreno.