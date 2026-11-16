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Lima, 16 nov (EFE).- Cinco sismos, de magnitudes entre 5,4 y 4,6, se sintieron este lunes en la región de Ica, en el sur de Perú, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informaron fuentes oficiales.

El primer sismo, de magnitud 5,4, se produjo a las 11:16 horas (16.16 GMT) con epicentro en el océano Pacífico, 128 kilómetros al oeste de la ciudad portuaria de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 31 kilómetros y alcanzó una intensidad de II y III grados en la escala de Mercalli en el puerto en mención, a unos 420 kilómetros al sur de Lima.

El IGP añadió que a las 11:23 horas (16:23 GMT) se sintió otro temblor de magnitud 5,1 con epicentro a 38 kilómetros al suroeste de la ciudad de Palpa, también en Ica.

Este sismo tuvo una profundidad de 41 kilómetros y alcanzó una intensidad de grados III y IV en Palpa, a casi cuatrocientos kilómetros de la capital peruana.

A continuación, en un rango de veinticinco minutos, se sucedieron otros tres sismos, uno de magnitud 4,7 en Palpa, y dos más de magnitudes 4,8 y 4,6, respectivamente, en San Juan de Marcona, que fueron percibidos por la población entre leve y moderado.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó la información sobre los sismos e indicó que el de magnitud 5,4 fue percibido de manera leve por la población, mientras que el de 5,1 fue sentido de manera moderada.

Aunque no reportó que se hayan presentado daños personales o materiales, El COEN indicó que se continúa con la supervisión en las zonas cercanas al epicentro.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que los sismos no generaron la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano.

Este es el tercer movimiento telúrico de regular intensidad que se siente en Ica en los últimos días, ya que el pasado viernes se reportó un sismo de magnitud 5,9, con epicentro a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona.

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Perú -que está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial- registró entre enero y mediados de este mes unos 790 movimientos telúricos, según datos del IGP.

El último terremoto devastador en el país andino se registró en agosto de 2007 en Ica, donde el sismo de magnitud 7,9 causó la muerte de unas quinientas personas y millonarias pérdidas materiales. EFE