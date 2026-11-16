Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 16 de noviembre

En la última semana, el euro registró un descenso del 1,48%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 5,75% .

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 3,75 soles , manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una leve variación negativa del -0,1%. Dow Jones

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