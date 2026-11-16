Perú

Al Anillo Vial le costará una millonada retirar los cables de telefonía que cruzan su vía: por qué es clave para unir 12 distritos

Y más de un año. El retiro de redes de telecomunicaciones se realizará en el Tramo 1 del Anillo Vial Periférico, entre el óvalo de las 200 Millas, en el Callao, y la Panamericana Norte, a la altura del óvalo Naranjal, según ProInversión

Anillo vial Periferico
ProInversión y la empresa On Empresas suscribieron un convenio para reubicar redes de telecomunicaciones en el Tramo 1 del Anillo Vial.
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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) suscribió un convenio con On Empresas S.A.C. para ejecutar la liberación de interferencias de telecomunicaciones en el Tramo 1 del Anillo Vial, una obra proyectada para conectar el Callao con 11 distritos de Lima Metropolitana.

El acuerdo contempla el retiro y la reubicación de redes e infraestructura de telecomunicaciones de titularidad de la empresa que interfieren con el futuro trazado de la autopista. Los trabajos tendrán un costo estimado de S/ 23,7 millones, incluido el impuesto general a las ventas, y deberán completarse en un plazo de 13 meses.

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La medida busca poner a disposición los espacios requeridos para iniciar las intervenciones viales previstas en el primer sector del proyecto. La liberación de interferencias forma parte de las condiciones previas necesarias para el desarrollo de obras de gran escala, junto con la disponibilidad de terrenos y la coordinación con empresas de servicios públicos.

El primer tramo unirá el Callao con la Panamericana Norte

El Tramo 1 del Anillo Vial tendrá una extensión de 8,7 kilómetros. El recorrido comenzará en el óvalo de las 200 Millas, en el Callao, y llegará hasta la Panamericana Norte, a la altura del óvalo Naranjal.

Según ProInversión, este segmento permitirá reforzar la conexión entre el Callao y los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia. El proyecto contempla una vía de alta capacidad destinada a mejorar la circulación entre zonas del norte, centro y este de la capital peruana.

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El Tramo 1 de la autopista comprenderá 8,7 kilómetros desde el óvalo 200 Millas en el Callao hasta el óvalo Naranjal en la Panamericana Norte.

En la ceremonia de suscripción participaron la gerente general de ProInversión, Mirtha Rázuri; el gerente general de On Empresas, Nilton Rodríguez; y el director de Portafolio de Proyectos de la agencia estatal, Yaco Rosas.

La entidad informó que la liberación de las redes se complementa con el proceso de adquisición de predios para la ejecución del proyecto. ProInversión indicó que continúa con la entrega de cheques a propietarios de inmuebles ubicados en distintos sectores del trazado, con el objetivo de obtener las áreas necesarias para la futura autopista.

La autopista tendrá 34,8 kilómetros y beneficiará a 4,5 millones de personas

El Anillo Vial contempla una autopista de 34,8 kilómetros que conectará el Callao con 11 distritos de Lima Metropolitana. La concesión se desarrollará bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) e incluye las etapas de diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento por un período de 30 años.

ProInversión estima que la nueva infraestructura beneficiará a 4,5 millones de personas. Entre los efectos previstos figura la reducción de los tiempos de traslado en corredores que actualmente concentran un alto flujo vehicular.

PROINVERSION
La agencia estatal avanza con la adquisición de terrenos mediante la entrega de cheques a propietarios de inmuebles sobre el trazado.

La proyección oficial señala que el viaje entre Ate e Independencia podría pasar de 60 a 15 minutos. El trayecto entre Ate y San Juan de Lurigancho tendría una duración estimada de 10 minutos, mientras que el desplazamiento entre San Juan de Lurigancho e Independencia podría reducirse a cinco minutos.

La vía conectará rutas nacionales y accesos logísticos

El proyecto prevé integrar la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la Carretera Central. También busca facilitar el acceso a los puertos del Callao y Chancay, al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y al futuro Parque Industrial de Ancón.

La ejecución de las obras dependerá del avance de los procedimientos para liberar interferencias y disponer de los terrenos involucrados en cada tramo. ProInversión sostiene que ambos procesos permitirán habilitar las condiciones para el desarrollo progresivo del Anillo Vial.

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