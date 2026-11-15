“Papa en tierra colorada”: así recibió Pucallpa a León XIV entre muestras de cariño y fervor de los fieles

El Santo Padre León XIV ha llegado a la ciudad de Pucallpa, Perú, donde fue recibido con gran emoción por autoridades locales y una multitud de fieles, incluyendo a niños de diversas comunidades. (Crédito: TV Perú)

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El papa León XIV descendió de la aeronave que lo trasladó desde Cusco y pisó suelo amazónico por primera vez en su recorrido por Perú. El pontífice llegó a Pucallpa, capital de la región Ucayali, ubicada a poco más de 150 metros sobre el nivel del mar en plena selva baja peruana, donde autoridades políticas, militares y religiosas lo recibieron en el aeropuerto internacional David Abensur Rengifo.

Desde el primer momento, el Sumo Pontífice mantuvo contacto directo con quienes lo esperaban. Saludó a los miembros de la Policía Nacional del Perú, conversó con varios de ellos y les extendió el brazo en señal de cercanía. Al final de la fila de autoridades lo aguardaba monseñor Martín Quijano, obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa, quien le besó la mano y lo recibió con un abrazo antes de acompañarlo hacia el interior del recinto aeroportuario.

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El papa León XIV camina junto a monseñor Martín Quijano tras su llegada al aeropuerto de Pucallpa durante su visita pastoral a la Amazonía peruana. (TV Perú)

Autoridades regalaron artesanías de pueblos originarios

Durante la recepción, representantes de instituciones políticas y de la Iglesia católica peruana obsequiaron al Papa objetos artesanales elaborados por pueblos originarios de la región. Según el relato de TV Perú, las piezas provienen de 51 de los 55 pueblos originarios reconocidos en el país, una muestra de la diversidad cultural amazónica que rodea la visita papal.

Monseñor Quijano, junto a otros integrantes del Vicariato Apostólico de Pucallpa, encabezó la organización del operativo de bienvenida. El prelado dialogó con León XIV antes de conducirlo hacia la salida del aeropuerto.

El papa León XIV camina junto a monseñor Martín Quijano tras su arribo al aeropuerto de Pucallpa durante su gira por la selva peruana. (TV Perú)

Niños recibieron al papa entre cánticos y alegría

La llegada del Papa estuvo acompañada por la presencia de niños y fieles de distintas parroquias de Ucayali, muchos de ellos vestidos con atuendos típicos de los pueblos originarios de la zona. El ambiente se llenó de gritos y cánticos que coreaban una misma frase: “el Papa, el Papa, en tierra colorada”, en referencia al apodo con el que se conoce popularmente a Pucallpa.

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La transmisión de TV Perú registró el momento en el que la algarabía infantil se escuchaba de fondo mientras el pontífice avanzaba hacia la terminal aérea. “La emoción de nuestros niños. Gritan: ‘el Papa, el Papa en tierra colorada’”, relató el conductor del canal estatal durante la cobertura en vivo del acontecimiento.

León XIV celebrará su primera misa en la Amazonía

La llegada de León XIV a Pucallpa se inscribe en una gira por Perú que, según TV Perú, lo llevará a encabezar la primera misa celebrada por un Papa en suelo amazónico. El medio estatal señaló que el pontífice se dirigirá posteriormente a la población de la región con un mensaje centrado en la esperanza y la fe.

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El recorrido papal por Ucayali se suma a las etapas previas de su visita por territorio peruano, que lo trajeron primero a Cusco antes de completar el tramo hacia la selva baja. La agenda de actividades en Pucallpa continuará en las horas siguientes con la celebración religiosa que marcará un hito en la historia eclesiástica de la región amazónica.