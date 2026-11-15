Líder Shipibo-Konibo pide al papa León XIV ser portavoz de los pueblos indígenas y defender sus derechos: "Acompáñenos"

Cobertura del discurso de un representante indígena shipibo-konibo durante un encuentro público en la Amazonía.

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Un representante del pueblo Shipibo-Konibo se dirigió directamente al papa León XIV en un encuentro público y le pidió que actúe como portavoz de los pueblos indígenas amazónicos ante las autoridades. “Hoy no le pedimos solamente que mire la Amazonía, sino que escuche a sus pueblos, que sea nuestro portavoz y lleve nuestro clamor a quienes tienen la responsabilidad de atendernos”, expresó Cecilio Soria, líder de la comunidad, ante una audiencia que respondió con ovaciones.

El dirigente planteó una serie de demandas concretas al Estado peruano y, a través del pontífice, a los organismos con capacidad de incidir en la situación de los pueblos originarios de la región.

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El papa León XIV abraza a una persona indígena durante un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos indígenas amazónicos en el malecón de Puerto Callao, a orillas del lago Yarinacocha, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo. Yarinacocha, Perú, 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.

Estado “robustecido” para garantizar derechos

Soria reclamó la necesidad de contar con “un Estado robustecido que proteja y garantice nuestros derechos”. En ese marco, solicitó la implementación efectiva de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040, un instrumento normativo orientado a establecer lineamientos de atención estatal hacia estas comunidades.

El líder indígena pidió además que se reconozcan y defiendan los derechos de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial, comunidades que mantienen un vínculo mínimo o nulo con la sociedad mayoritaria y que, según el reclamo expuesto, requieren protección específica frente a amenazas externas sobre sus territorios.

Personas indígenas participan en un encuentro con el papa León XIV, misioneros y representantes de los pueblos indígenas amazónicos en el malecón de Puerto Callao, a orillas del lago Yarinacocha, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo. Yarinacocha, Perú, 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.

Un futuro sin desplazamiento

En su discurso, Soria describió las aspiraciones de su pueblo para las próximas generaciones. “Soñamos con el día en que nuestros hijos no tengan que dejar sus comunidades para encontrar una vida digna”, afirmó, en referencia a la migración que enfrentan jóvenes indígenas ante la falta de oportunidades en sus territorios de origen.

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El dirigente también reclamó acceso a salud y educación intercultural de calidad, además de condiciones de vida “sin discriminación y con igualdad de oportunidades para todas y todos”. Remarcó que estas demandas no se limitan a expresiones de deseo: “No solo sueños. Cada día trabajamos para hacerlos realidad, porque nuestros pueblos siguen vivos, nuestras culturas siguen vivas, nuestros saberes siguen vivos”, sostuvo ante los presentes.

An indigenous woman at the Puerto Callao waterfront on Lake Yarinacocha on the day Pope Leo meets missionaries and representatives of Indigenous Amazonian peoples during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Yarinacocha, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Defensa territorial para sobrevivir

Soria vinculó la permanencia en los territorios ancestrales con la continuidad misma de los pueblos indígenas. “Permanecemos en nuestros territorios y los cuidamos como lo hicieron nuestros antepasados, pues de ellos depende nuestra existencia”, señaló, en un planteo que conecta la defensa de la tierra con la supervivencia cultural de las comunidades amazónicas.

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Fue en ese contexto que formuló el pedido central de su intervención al papa León XIV: “Acompáñenos, ayúdenos a que nuestra voz sea oída y a que algún día podamos vivir en paz en nuestra tierra”, solicitó, al cierre de un discurso que buscó posicionar al pontífice como interlocutor ante instancias estatales e internacionales.

Pope Leo arrives for a meeting with missionaries and representatives of Indigenous Amazonian peoples at the Puerto Callao waterfront on Lake Yarinacocha during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Yarinacocha, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Homenaje a misioneros de las comunidades

El líder indígena dedicó un segmento de su intervención a agradecer el trabajo de misioneros católicos que históricamente acompañaron a los pueblos amazónicos. Mencionó, entre otros, al padre José Álvarez Zapatoni, vinculado al pueblo Harambú, y al padre Gastón Villanueva, que trabajó con la comunidad Shipibo-Konibo a la que pertenece el propio Soria.

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Entre los reconocimientos, Soria recordó a Zora Guchita, misionera asesinada por el grupo terrorista Sendero Luminoso durante su labor junto al pueblo Asháninka, en una referencia directa al conflicto armado interno que afectó a comunidades amazónicas en las décadas pasadas. El discurso concluyó con vítores al papa León XIV, a los pueblos originarios y al Perú, coreados por el público presente en el encuentro.

Pope Leo waves during a meeting with missionaries and representatives of Indigenous Amazonian peoples at the Puerto Callao waterfront on Lake Yarinacocha during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Yarinacocha, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Yara Nardi