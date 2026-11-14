Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 14 de noviembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el viernes 13 de noviembre se registraron cinco sismos en distintas regiones del país, incluido un movimiento de magnitud 5,9 frente a la costa de Ica. Los reportes del Centro Sismológico Nacional (Censis) precisaron que no todos los eventos fueron percibidos con la misma intensidad debido a las diferencias de profundidad y distancia respecto de las localidades cercanas.

El sismo de mayor magnitud ocurrió a las 11:43, hora local, y tuvo su epicentro a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica. Alcanzó una magnitud de 5,9 y se originó a 32 kilómetros de profundidad. La intensidad fue de nivel IV en San Juan de Marcona, según la escala de percepción reportada por el organismo técnico.

Durante la jornada también se reportaron movimientos en Huánuco, Loreto, Pasco y Moquegua. Los registros incluyeron eventos de magnitudes entre 3,8 y 4,7, con profundidades que fueron desde los 15 hasta los 139 kilómetros. El IGP mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica mediante su red de estaciones distribuidas en el territorio nacional.