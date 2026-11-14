Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 14 de noviembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el viernes 13 de noviembre se registraron cinco sismos en distintas regiones del país, incluido un movimiento de magnitud 5,9 frente a la costa de Ica. Los reportes del Centro Sismológico Nacional (Censis) precisaron que no todos los eventos fueron percibidos con la misma intensidad debido a las diferencias de profundidad y distancia respecto de las localidades cercanas.
El sismo de mayor magnitud ocurrió a las 11:43, hora local, y tuvo su epicentro a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica. Alcanzó una magnitud de 5,9 y se originó a 32 kilómetros de profundidad. La intensidad fue de nivel IV en San Juan de Marcona, según la escala de percepción reportada por el organismo técnico.
Durante la jornada también se reportaron movimientos en Huánuco, Loreto, Pasco y Moquegua. Los registros incluyeron eventos de magnitudes entre 3,8 y 4,7, con profundidades que fueron desde los 15 hasta los 139 kilómetros. El IGP mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica mediante su red de estaciones distribuidas en el territorio nacional.
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Sismo en Ica
Un sismo de magnitud 4,4 se registró a las 03:21 del 14 de noviembre frente a la costa de Ica, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0790. El epicentro se ubicó a 108 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, con una profundidad de 31 kilómetros. El movimiento alcanzó una intensidad de entre II y III en San Juan de Marcona.
El sismo de magnitud 5,9 se localizó frente a la costa de Ica
El reporte IGP/Censis/RS 2026-0788 indicó que el evento de magnitud 5,9 se produjo en las coordenadas -15.14 de latitud y -76.09 de longitud. El punto de referencia fue ubicado mar adentro, a más de 100 kilómetros de San Juan de Marcona. La intensidad IV supone que el movimiento puede ser percibido de forma moderada por la población que se encuentra en la zona señalada.
Antes de ese episodio, a las 05:32, se registró un sismo de magnitud 4,7 a 65 kilómetros al noreste de Puerto Inca, en Huánuco. El movimiento tuvo una profundidad de 131 kilómetros y una intensidad III en esa localidad. Los sismos profundos pueden sentirse en áreas extensas, aunque suelen tener efectos distintos a los que se originan cerca de la superficie.
A las 05:55 se produjo otro movimiento de magnitud 4,7, esta vez a 81 kilómetros al norte de Lagunas, en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto. El reporte consignó una profundidad de 15 kilómetros y una intensidad III en Lagunas. Más tarde, a las 07:37, Censis detectó un sismo de magnitud 4,6 a 32 kilómetros al sureste de Puerto Bermúdez, en Oxapampa, Pasco, con una profundidad de 139 kilómetros.
Huánuco, Loreto, Pasco y Moquegua también registraron movimientos
El último reporte de la jornada correspondió a un sismo de magnitud 3,8 ocurrido a las 15:37 en Moquegua. El epicentro se ubicó a 33 kilómetros al suroeste de la ciudad de Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto, y alcanzó una profundidad de 64 kilómetros. La intensidad fue de nivel II, por lo que fue percibido levemente por algunas personas en la zona.
Los cinco eventos registrados el viernes 13 de noviembre reflejan la actividad sísmica habitual de Perú, un país ubicado en el borde occidental de América del Sur. El territorio forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, un área de actividad geológica asociada a la interacción de placas tectónicas y a la presencia de fallas en distintas regiones.
Gran parte de los sismos que se producen en el país está vinculada al desplazamiento de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Este proceso, denominado subducción, ocurre frente a la costa peruana y genera una acumulación de tensión en el subsuelo. Cuando las rocas liberan esa energía, se originan movimientos de distinta magnitud, profundidad e intensidad.
La interacción de placas explica la actividad sísmica en el país
La placa de Nazca se encuentra en el Pacífico oriental, frente a las costas de Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Su avance hacia el este hace que se introduzca por debajo de la placa Sudamericana. El proceso también está relacionado con la formación de la cordillera de los Andes y con la actividad volcánica presente en sectores de la región andina.
Los sismos pueden producirse mar adentro, en la franja costera, en la sierra o en la Amazonía. La profundidad constituye uno de los factores que influyen en la percepción de cada evento. Un movimiento profundo puede sentirse a gran distancia, mientras que un sismo superficial puede generar una percepción más fuerte en lugares cercanos al epicentro.
El IGP analiza las señales recogidas por sus estaciones de monitoreo antes de difundir los datos técnicos de cada evento. La información incluye la hora local, magnitud, profundidad, coordenadas, referencia geográfica e intensidad estimada en las localidades próximas. Estos reportes permiten a las autoridades y a la población contar con datos oficiales ante cualquier movimiento telúrico.
Qué hacer durante un sismo si se vive en un edificio
Quienes viven en departamentos deben permanecer dentro de la vivienda mientras dure el movimiento y evitar desplazamientos hacia escaleras, pasadizos o ascensores. Las salidas apresuradas pueden elevar el riesgo de caídas, golpes o exposición a elementos que se desprendan de la estructura.
Dentro del inmueble, se recomienda mantenerse lejos de ventanas, espejos, balcones, estanterías y muebles altos. Si hay una mesa resistente, se puede buscar protección debajo de ella y cubrir la cabeza y el cuello con los brazos, una mochila o un cojín. La evacuación debe realizarse una vez que termine el sismo y solo si las autoridades lo disponen.
Entre las medidas recomendadas figuran:
- Mantener la calma y aplicar el plan de emergencia familiar.
- Alejarse de vidrios, ventanas, espejos y objetos inestables.
- No utilizar ascensores ni bajar por escaleras mientras persista el movimiento.
- Proteger la cabeza y el cuello ante posibles desprendimientos.
- Verificar si hay personas heridas después del sismo.
- Revisar las instalaciones de gas, electricidad y agua si las condiciones permiten hacerlo.
- No volver al inmueble si presenta grietas, daños estructurales o desprendimientos visibles.
La mochila de emergencia debe cubrir las primeras horas posteriores a un terremoto
La mochila de emergencia debe permanecer en un lugar accesible y contener insumos para las primeras horas posteriores a un movimiento de gran magnitud. Es necesario revisar periódicamente el agua, los alimentos, las pilas, los medicamentos y los productos que puedan vencer o deteriorarse con el tiempo.
Cada hogar debe adaptar el contenido a sus necesidades. Las familias con bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes que requieren tratamiento médico deben incorporar artículos específicos. También es conveniente conservar copias de documentos personales dentro de una bolsa impermeable.
La preparación básica incluye los siguientes elementos:
- Agua embotellada y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil y pilas de repuesto.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
- Mascarillas, alcohol, jabón, toallas húmedas y papel higiénico.
- Abrigo, manta, silbato, cargador portátil y dinero en efectivo.
- Llaves de repuesto y artículos destinados a bebés o mascotas.
En las zonas costeras, un sismo fuerte o prolongado puede llevar a las autoridades a ordenar una evacuación preventiva por riesgo de tsunami. La población debe identificar las rutas señalizadas, mantener libres las salidas y atender únicamente los avisos oficiales.